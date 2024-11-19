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Игорь Буккер

Что сегодня известно о мистической горе Воттоваара

3:22
Туризм

 

Что сегодня известно о мистической горе Воттоваара
Фото: Wikimedia Commons by Богословская Людмила is licensed under Public domain

Если спросить у любителя путешествий по Карелии, какие места здесь самые популярные, наверняка услышите: Кижи, Валаам и Рускеала. А если уточнить о самой мистической локации, ответ, скорее всего, будет таким же быстрым: Воттоваара.

Название "Воттоваара" имеет саамские корни: "вотто" переводится как "одолеть, победить", а "ваара" — гора. Расположенная в Муезерском районе Карелии на границе с Финляндией, гора представляет собой скалистое плато высотой 417 метров и площадью около 6 кв. км. Ближайшие населённые пункты — Суккозеро и Гималы — находятся далеко, что делает эту местность особенно глухой и труднодоступной.

На фоне частых туманов и причудливых сосен, изогнутых от времени и ветров, гора действительно выглядит мистически. Но главной загадкой Воттоваары остаются сейды — массивные валуны, иногда стоящие на трёх или четырёх "ножках". Их происхождение породило масштабные споры.

Исследователь Сергей Симонян уверен, что сейды были созданы древними людьми около трёх тысяч лет назад. Однако учёные Карельского научного центра утверждают, что их появление связано с ледниковыми процессами.

Сергей Симонян, посвятивший изучению горы более 45 лет, в интервью ТАСС подчёркивает: расположение сейдов не случайно. Камни образуют круги, квадраты и линии, а в кругах всегда ровно восемь сейдов, с центральным в середине. "Какой ледник мог так выставить? На сейдах ещё лежали конусы из плиточного камня. Очевидно, что это дело рук человека", — говорит он.

С начала 1990-х годов интерес к Воттовааре стал расти. Появились слухи и мифы: вода на горе якобы закипает при температуре ниже 100 ºС, птицы не поют, рыба в озёрах не водится. Говорили даже, что эти озёра использовались для жертвоприношений. Противники этих идей, включая карельских учёных, утверждают, что никакого древнего населения на горе не было, так как для проживания требовались удобные водные пути, которых в районе нет.

Несмотря на разногласия, все признают вклад Сергея Симоняна. Благодаря его усилиям интерес к горе не угасает, а сама Воттоваара в итоге стала национальным парком. В ближайшем будущем на её территории планируют создать туристические маршруты, а посещение будет стоить 200 рублей.

Однако Анна Дудырина, специалист по экопросвещению, предостерегает: "Пожалуйста, не создавайте свои сейды и не жгите лес. Гору нужно уважать".

Для учёных Воттоваара — не просто загадка, а учебник истории ледникового периода. Здесь можно увидеть следы древних ледников, сформировавших уникальный рельеф. Но для Сергея Симоняна она остаётся личной болью: из более чем 500 сейдов сохранились лишь несколько десятков.

"Если бы мы их сохранили, это могло бы стать ключом к разгадке других мегалитических сооружений", — говорит он.

Уточнения

Во́ттова́ара — скальный массив Западно-Карельской возвышенности на территории Суккозерского сельского поселения в юго-восточной части Муезерского района в центральной части Республики Карелия.

Каре́лия или Респу́блика Каре́лия (карел. Karjalan tašavalta, лив.-карел. Karjalan tazavaldu, фин. Karjalan tasavalta, вепс. Karjalan Tazovaldkund), или Ка́рьяла, — субъект Российской Федерации, республика в её составе. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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