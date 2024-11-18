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Игорь Буккер

Многие мечтают превратить самолёт в мотель, но немногие решаются: романтика, опасность и реальные истории

3:22
Туризм

Треть россиян (31%) мечтают заняться сексом на борту самолёта, а каждый десятый (12%) признался, что был свидетелем таких событий или знает пары, которые это практиковали. Любители воздушных утех объединяются в так называемый Mile High Club - клуб для тех, кто решился на интимные отношения на высоте более полутора километров. Но что движет этими людьми, какие советы дают стюардессы, и чем может обернуться такое приключение?

Многие мечтают превратить самолёт в мотель, но немногие решаются: романтика, опасность и реальные истории
Фото: Wikimedia Commons by JetRequest.com is licensed under Public domain

Сообщество Mile High Club появилось в 1916 году, когда молодой американский лётчик Лоуренс Берст Сперри изобрёл прототип автопилота. Согласно легенде, он стал первым человеком, занявшимся сексом в воздухе, когда проводил урок пилотирования над Лонг-Айлендом с некой Синтией Полк. После их аварийной посадки в воду пару нашли абсолютно голыми, что породило соответствующие слухи.

Сегодня Mile High Club активно поддерживается не только историями участников, но и популярностью в среде деятелей культуре. Среди известных его членов называют актрис Дрю Бэрримор и Тайру Бэнкс, актёра Лиама Нисона и многих других.

Опросы показывают, что главная мотивация участников клуба — это желание острых ощущений (27%) и "праздничное настроение" (32%). Для многих самолёт становится пространством, где, как им кажется, привычные правила не действуют.

Американская стюардесса Кали Харлоу подтверждает: "Люди воспринимают лайнер как отдельный мир, где любые выходки сойдут с рук". Однако экипаж всегда замечает непристойное поведение, говорит немецкий пилот Рейк Зеефельд. Даже опытным парам редко удаётся остаться незамеченными. Бывшая стюардесса Ева Бенетату добавляет: "Мы патрулируем самолёт каждые 15-30 минут".

Пассажиры, попавшиеся на таких шалостях, могут столкнуться с административными мерами. Наказание варьируется от штрафа до 15 суток ареста. Если же свидетелями стали дети, это уже уголовное преступление по статье 135 УК РФ, предусматривающее до трёх лет лишения свободы.

Помимо правовых рисков, существует и угроза здоровью. Санитарные условия в туалетах самолётов оставляют желать лучшего. "Жидкость на полу туалета — это не вода", — предупреждают члены Mile High Club.

Наконец, туалеты становятся всё меньше, что делает такой опыт не только неудобным, но и менее романтичным.

В России такие приключения тоже случаются. Так, на одном рейсе девушка под пледом ублажала партнёра, и это заметили все пассажиры, включая стюардессу. В другом случае пара, летевшая из Москвы в Приморье, познакомилась в аэропорту, выпила и устроила любовное шоу на борту. Им пришлось заплатить штраф в 1 000 рублей после вмешательства экипажа.

Несмотря на все риски, идея вступить в Mile High Club продолжает будоражить воображение романтиков и искателей приключений. Однако стоит хорошо подумать, прежде чем воплощать подобные фантазии.

Уточнения

Mile high club (англ. Клуб любителей авиасекса) — жаргонное выражение для обозначения людей, вступивших в половую связь на борту самолёта во время полёта.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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