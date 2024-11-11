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Игорь Буккер

На туристах наживаются, продавая им консервированный воздух

4:54
Туризм

Путешественники частенько прихватывают с собой сувениры: магнитики, рождественские украшения, брелоки и открытки и прочие безделушки, напоминающие об отпуске. Туристов, посещающих итальянский городок на берегу озера Комо, ожидает менее традиционный аксессуар — запечатанная баночка с воздухом озера Комо.

На туристах наживаются, продавая им консервированный воздух
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Озеро_Комо,_Італія.jpg by KhrystynaMogyliuk

Занимающаяся организацией презентаций компания ItalyComunica продаёт банки по 13,5 унций "чистого воздуха из самого красивого озера в мире" примерно по $11 (9,90 евро) за штуку. На банках, которые на веб-сайте рекламируются как "роскошные" сувениры, наклеены тёмно-синие этикетки с изображением плывущей по волнам лодки.

"Открывайте её, когда вам нужно мгновение побега, спокойствия или просто красоты, — гласит рекламный слоган на веб-сайте. — Только те, кто посещает озеро Комо, могут захотеть купить наш сувенир; воспоминания не покупаются, а проживаются".

Специалист по маркетингу Давиде Абаньейл (Davide Abagnale), который первым начал продавать плакаты с изображением озера Комо, решил расширить свой бизнес, привосокупив к нему продажи баночек консервированного воздуха Lake Como Air.

Консервированный воздух — "это не продукт, а осязаемое воспоминание, которое вы носите в своём сердце", — отметил Абаньейл в интервью CNN.

И добавил, что, открыв банку, путешественники могут использовать их для хранения ручек и карандашей.

Мэр Комо Алессандро Рапинезе (Alessandro Rapinese) в интервью CNN сказал, что предпочёл бы, чтобы отдыхающие покупали шёлковые шарфы, которыми славится этот регион, или другие сувениры.

"Если кто-то хочет забрать часть воздуха домой, это нормально, если он также увезёт с собой прекрасные воспоминания об этой местности".

Озеро Комо, или по-итальянски Lago di Como, — большой водоём в северной части итальянского региона Ломбардия. Оно расположено у подножия Альп, недалеко от границы со Швейцарией и примерно в 50 милях к северу от Милана.

Озеро Комо, а также окружающие его города и веси, — популярное место отдыха. Домами в этом регионе обзавелись такие публичные люди, как, например, голливудский актёр Джордж Клуни. Здесь снимали фильмы "Двенадцать друзей Оушена" (2004) и "Казино Рояль" (2006).

Предприимчивые коммерсанты продают туристам консервированный воздух уже несколько десятилетий. После Второй мировой войны итальянский бизнесмен Дженнаро Чиараволо (Gennaro Ciaravolo) запаивал брошенные американскими военными пустые консервные банки, утверждая, что наполняет их воздухом из Неаполя, и продавал их как Aria di Napoli.

С 2014 года канадская компания Vitality Air продаёт баллоны, полные свежего воздуха со Скалистых гор. Покупатели даже могут выбрать, хотят ли они воздух из окрестностей озера Луиз или Банфа.

В 2019 году компания Boost Oxygen из Коннектикута появилась в реалити-шоу "Shark Tank" и получила кредит в размере 1 миллиона долларов США.

В 2020 году, во время пандемии коронавируса, сайт по переезду My Baggage начал продавать бутылки с воздухом из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии примерно за $33 (£25). Бутылки с пробковыми затычками должны были дать тоскующим по дому экспатам и путешественникам кратковременный аромат дома. Также доступен консервированный воздух из Исландии.

В Колорадо, горных городах и других высокогорных местах "кислород в баллончике" иногда рекламируют как противоядие от высотной болезни (хотя научных доказательств, подтверждающих это утверждение, мало). Несмотря на то, что несколько вдохов кислорода, скорее всего, не повредят вам, любые преимущества, которые вы получите от консервированного воздуха, можно, вероятно, отнести к эффекту плацебо, утверждают эксперты.

"Звучит приятно и естественно — просто получать дополнительный кислород, но я не думаю, что наука это подтверждает, — констатирует врач и эксперт в области пульмонологии и интенсивной терапии в медицинском кампусе Аншутц университета штата Колорадо Линдси Форбс (Lindsay Forbes). — Есть вполне реальные доказательства того, что если вы думаете, что что-то вам поможет, то это на самом деле может заставить вас чувствовать себя лучше".

Уточнения

Ко́мо (итал  Lago di Como), реже Ла́рио (Lario, от лат. Larius lacus, тж. лат. Comacenus lacus, ломб. Lagh de Com) — третье по величине озеро Италии (длина — 47 км, ширина — до 4 км), одно из самых глубоких в Европе (до 410 м).

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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