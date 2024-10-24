Чем и как гадили динозавры можно узнать в музее США

5:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если вам интересно узнать о дефекации ныне вымерших существ, таких как тираннозавр рекс и доисторические акулы, вам несказанно повезло. Такой музей, посвящённый окаменелым образцам фекалий, открылся в начале этого года в небольшом городке Уильямс, штат Аризона, примерно в часе езды к югу от Гранд-Каньона. В любой день работы музея вход всегда бесплатный.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Giant_white_shark_coprolite_(Miocene;_coastal_waters_of_South_Carolina,_USA).jpg by James St. John

В музее Poozeum находится самая большая в мире коллекция копролитов, или кусочков окаменелого дерьма, информирует ежемесячный американский журнал Smithsonian.

Хозяин музея Джордж Франдсен (George Frandsen) с подросткового возраста интересуется копролитами. За несколько последних десятилетий он собрал впечатляющую коллекцию ископаемых экскрементов, которая включает около 8 000 различных копролитов.

Первоначально Франдсен использовал свою коллекцию копролитов для запуска онлайн-ресурсного центра в 2014 году. Затем организовал передвижную выставку и возил её по музеям по всей стране.

Основываясь на положительных откликах, которые вызвали эти временные выставки, он решил пойти ва-банк и открыть собственный музей. Он уволился с работы, продал свой дом и переехал в другой конец страны, чтобы основать Poozeum.

"Я считаю важным, чтобы у всех, независимо от их платёжеспособности, была возможность наслаждаться и учиться на этих окаменелостях", — сказал Франдсен в интервью журналу Smithsonian.

С 2015 года Франдсен удерживает мировой рекорд Гиннесса по самой большой коллекции копролитов. Он также владеет самым большим в мире копролитом плотоядного животного, экземпляром по имени "Барнум" (Barnum), длина которого составляет более двух футов (61 см), а ширина — около шести дюймов (15,24 см), и он весит более 20 фунтов (9 кг). Скорее всего, "Барнум" оставил тираннозавр, но эксперты не вполне в этом уверены.

Посетители музея могут увидеть "Барнум", а также множество других окаменелых экскрементов разнообразных форм и размеров.

"Есть действительно уникальные предметы, включая кость динозавра с копролитом, показывающим, что животное нагадило на кость динозавра и они окаменели вместе, — признаётся Франдсен. — Есть также панцирная щука (Lepisosteidae), у которой в зубах застряли фекалии — и то, и другое окаменело вместе, это подтверждает, что она намеренно или случайно ела фекалии перед смертью".

Копролит под названием Precious — "Драгоценный" или же "Высоко ценимый" — один из крупнейших в мире кусков окаменелых фекалий, сохранивших свою форму. Другие ценные экскременты включают окаменевшую древесину, содержащую фекалии термитов, спиралевидные экскременты акулы и даже окаменевшие газы, выделяемые насекомыми в балтийском янтаре.

"Миллионы лет назад эти насекомые были покрыты древесным соком, когда их пучило от газов, вероятно, поэтому они начали расширяться, когда умерли, а он вышел сзади, — поделился Франдсен с изданием Popular Science. — Ну, застрял, потому что сок был таким густым, что застрял прямо у них в заднице".

Посещая Poozeum, можно увидеть копролиты со следами укусов, содержащие кости и зубы, вкрапленные в камни, и копролиты, которые размером меньше пятицентовой монеты (диаметр 21,21 мм).

Посмотреть вблизи на Precious — один из крупнейших в мире копролитов с точной формой, а также на Betty Crocker — ископаемое крокодила, содержащее окаменевшие фекалии непереваренной рыбы.

В музее также есть предметы искусства, например, копия экскрементов титанозавра. Желающие могут лицезреть "Вонючку" — The Stinker, бронзовую статую сидящего на унитазе тираннозавра, на которую скульптора вдохновил знаменитый "Мыслитель" (Le Penseur) Огюста Родена.

В магазине сувениров желающие могут приобрести забавные игрушки, футболки с соответствующими картинками и реплики окаменелостей (многие из которых также доступны онлайн).

Собрание копролитов может показаться никчёмной забавой, но на самом деле их очень ценят учёные. Окаменевшие фекалии служат своего рода капсулой времени, рассказывая о рационе, анатомии и здоровье их создателя. Они также могут дать подсказки об исторических условиях окружающей среды.

"Что заставило меня заинтересоваться поиском и сбором копролитов, так это история, которую они рассказывают о доисторической жизни и экосистемах, — поведал Франдсен в видеоролике "Книги рекордов Гиннесса" 2016 года. — Никакие другие окаменелости не могут рассказать вам так много, как копролиты".

Уточнения

Копроли́ты (от др.-греч. κόπρος — «помёт» и λίθος — «камень») — ископаемые, окаменелые экскременты.



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