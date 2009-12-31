Как же в разных странах общаются без слов?

Объясниться без слов и не попасть впросак

Вместо вступления: "Во время пребывания в славном городе Болонья я смертельно разругалась с маленьким юрким продавцом на древнем и знаменитом рынке. Мне очень хотелось приобрести у него вышитые в стиле "ришелье" серые перчатки. Я всего-то и спросила (вычитав фразу в разговорнике): "А поменьше размера у вас нет?", а в ответ человек, которому я никакого зла не причинила, начинает на меня орать.

Язык жестов в разных странах. ИНТЕРЕСНО!

Орет на итальянском (в котором я ни в зуб ногой), руками размахивает и явно угрожающе ко мне из-за прилавка подбирается. Псих, да и только! Но вместо того, чтобы убраться от психа подальше, я начала орать в ответ — по-английски. Вопила, что он хам и маньяк, что мне на фиг не нужны его перчатки… И вдруг заметила, что мой собеседник очень удивлен. Очень-очень. Стоит, опустив смуглые ручки, и смотрит недоуменно.

Я говорю: "Вы первый начали!" Он улыбается радостно и, не меняя улыбки, начинает опять орать! Правда, уже на английском. "Кто начал? Я начал? Красавица, да я тебя хвалил! Да я же говорил, что это прекрасно, когда у женщины маленькие ручки! Да я же говорил, что у меня есть перчаточки, которые только тебя и ждали!" Ну да. Забыла. Сефарды. Темперамент. Мощная жестикуляция, напористые интонации, громкий голос. Хороший, наверное, человек. А я ему чуть не врезала…"

Ни один разговорник мира не учит туриста невербальному общению — общению без слов. А жаль, потому как, не имея представления о местных манерах и языке жестов, путешественник может попасть в переделку, как бы хорошо он ни владел испанским, английским или суахили. Казалось бы, жесты — мелочь какая. Однако попробуйте, к примеру, по привычке взять визитку у японца одной рукой — вы смертельно его обидите!

Несложно запомнить, что в Болгарии, говоря "Да", отрицательно (по нашим понятиям) вертят головой, а на Кипре наклоняют голову набок и закрывают глаза.

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Даже завораживающие тайские танцы — это не просто набор телодвижений под музыку, а осмысленный рассказ, в котором есть:

несколько героев,

сюжет,

кульминация,

мистические откровения,

неизменная мораль в конце.

Европеец обычно упускает все эти тонкости и называет "очаровательным притоптыванием" движение, которое на самом деле символизирует насылание порчи на чужой дом.

Бессовесное общение, как известно, включает в себя массу нюансов! Даже то, как близко мы стоим к собеседнику и как долго пожимаем ему руку, может либо расположить к нам аборигена, либо, напротив, настроить его против нас.

Как же в разных странах общаются без слов?

США

Американцы очень ценят прямой взгляд в глаза. Если во время разговора будете смотреть в сторону, то могут подумать, что вы не заинтересованы, скучаете или (что по местным меркам совсем скверно) скрываете что-то от собеседника.

Самыми оскорбительными считаются два жеста.

Во-первых, хорошо знакомое по кинематографу сгибание левой руки в локте и обхватывание ее бицепса правой ладонью.

Во-вторых, когда средний палец выпрямлен и направлен вверх, а остальные пальцы согнуты.

Знак "ноль" (указательный и большой палец образуют колечко, остальные подняты вверх) означает "все ОК".

Египет

Восточные люди гораздо менее сдержанны в прикосновениях, чем европейцы. Не подумайте плохого, если вас берут за руку, хватают за локоть или трогают за плечо во время разговора, — это не попытка проявить сексуальную агрессию, а просто знак доверия и самого искреннего расположения. "Личное пространство" здесь очень маленькое. Собеседники будут стараться подобраться к вам поближе, а попытку отодвинуться могут счесть за оскорбление. Придется терпеть.

Египтяне много жестикулируют и ждут того же от вас. Если не будете энергично размахивать руками во время беседы, они решат, что вы высокомерны и скрытны. Чтобы подозвать кого-нибудь, египтянин протягивает руку вперед, но не манит, как европеец, а поворачивает ладонь вниз и делает такое движение пальцами, как будто чешет кошке спину. Если полицейский похлопывает ребром одной руки по ладони другой — он просит предъявить документы.

Великобритания

Разговор с англичанином может оказаться сложным делом: воспитание не позволяет ему не только перебить собеседника, но даже выдать свое несогласие мимикой. Англичанин может слушать-слушать-слушать совершенно спокойно в течение получаса, а когда вы наконец-то выдохнетесь, он скажет категорическое "нет". Так что стоит делать паузы в монологе.

В отличие от США, здесь не любят, когда собеседник не мигая пялится в глаза.

"Victory" (сжатый кулак, два пальца — указательный и средний — смотрят вверх, ладонь наружу) означает, как и во многих других странах, победу, удачу, пожелание всего наилучшего и так далее.

Но категорически не стоит изображать "V", повернув ладонь к себе, — это самый оскорбительный знак, какой англичанин может себе представить. Стыдно даже сказать, что он означает.

Жест, которым римляне отправляли гладиаторов на смерть (большой палец вниз), в Англии означает… Ну не смертный приговор, конечно, но явное недовольство. Когда британец стучит себя согнутым пальцем по лбу, он не хочет сказать, что вы глупец. Он хочет сказать, что он умный.

Франция

Телодвижение, которым у нас плохие мальчики демонстрируют хорошим мальчикам, что сейчас начнется мордобой (постукивание кулаком об открытую ладонь) имеет во Франции сексуальный оттенок и считается крайне вульгарным. Щелчком пальцев подзывают такси. У французов — одной из самых пьющих в мире наций — есть уникальный жест, означающий, что собеседник пьян в зюзю: они складывают пальцы колечком и просовывают в это колечко нос.

Если вы наскучите французу, он даст это понять, сыграв на невидимой дудочке. А если он захочет предупредить вас об опасности, то потрет указательным пальцем у себя под носом, как если бы хотел почесать верхнюю губу.

Жест, означающий у американцев "все ОК", для французов оказывается совсем не "ОК" — так неприятному человеку дают понять, что считают его пустым местом.

Греция и Кипр

Греки всегда улыбаются — даже если они раздражены. Мужчина, с которым девушка отказалась идти танцевать, не уходит прочь с убитым видом, а шествует на свое место с широкой, открытой улыбкой на лице. Движение, которым грек может попытаться заставить вас замолчать, исторически пришло из времен, когда лица врагов залепляли грязью: ладонь растопырена и движется в направлении вашего лица. Неприятно, зато недвусмысленно. Знак "ОК" (он же "полный ноль") грек расшифрует как… "анальное отверстие". Для девушки жест неподобающий.

Когда грек захочет показать, что восхищен девичьей красотой и мечтает познакомиться поближе, он похлопает себя пальцем по подбородку. Похлопывание пальцем по нижней губе не означает, что вам стоит немедленно замолчать — просто собеседник собирается сказать что-то очень важное. В такой ситуации, впрочем, и замолчать не грех.

А то могут поднять большой палец вверх — у нас это значит, что "все круто", а здесь, попросту говоря, "заткнись!".

Индия

Если индиец хочет убедить вас в своей искренности, он начнет тереть лоб ладонью.

Никогда, никогда не указывайте ни на что пальцем! В Индии такое поведение считается оскорбительным и угрожающим. Показывайте на все подбородком, а еще лучше — полной ладонью.

Не вздумайте высунуть язык, желая дружески поддразнить пробегающего мимо малыша. Его многочисленная семья накинется на вас с криками и начнет неизвестно зачем оттаскивать от вас насмерть перепуганного ребенка. Все потому, что в Индии высунутый язык — это выражение высшей степени гнева, и только последний мизантроп может позволить себе такую выходку! Если же вам случилось кого-то обидеть, то обычного словесного извинения окажется мало. Нужно коснуться кончиками пальцев локтя пострадавшего, а потом поднести их к своему лбу. Тогда индиец поймет, что вы глубоко раскаиваетесь.

Но во всех странах есть только один способ располагать к себе всех, всегда и везде: это открытая, спокойная улыбка. Она способна спасти от неизбежного, казалось бы, конфликта. Правда, некоторые народы очень не любят, когда человек скалит зубы…