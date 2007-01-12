Парижский коктейль: наблюдения новой русской француженки

Москва — Париж. Эти два мегаполиса такие разные. Но когда иностранец приезжает (а тем более переезжает) в чужой город, он невольно подмечает места, напоминающие ему о родных краях. И находит!… Оказывается, Париж и Москва могут глядеться друг в друга буквально как в зеркало… Прекрасные днем, и опасные ночью…

ПАРИЖ: Как переехать жить во Францию...

Мне, как новой парижанке, приехавшей сюда в 1998 году, очень хотелось бы, чтобы Париж оставил у вас только прекрасные воспоминания. Но, следуя путеводителю, вряд ли можно увидеть истинный Париж.

Для этого нужен живой гид: друг, приятель, на худой конец заочно знакомый парижанин, каким и может для вас стать автор этой статьи.

Моим живым путеводителем по Парижу был любимый человек. Он родился в Реймсе, где жизнь течет неторопливо, как в деревне Гадюкино. Как и все "немосквичи" хотят прорваться в Москву, так и во Франции "сверхзадача" — жить в столице, желательно в центре.

У них даже термин есть — не переехать в Париж, а "подняться" в Париж.

При этом все, кто родился в Страсбурге, Марселе или Довиле, считают парижан холодными и эгоистичными. Хотя не отказывают им в особом шарме и умении зарабатывать деньги. Словом, все как у нас…

Трудятся в столице много и тяжело. Но и зарплата больше 3000 евро никого не удивляет. Здесь тратится в полтора раза больше денег на все, в том числе и на развлечения, на них-то и остановимся подробнее.

Фигаро там, Фигаро здесь

Что касается еды и выпивки, то, подыскивая местечко, где перекусить, надо выбирать то, где сидит максимальное количество аборигенов. Вообще, в столице Франции жизнь устроена таким волшебным образом, что:

в одном месте ты пьешь кофе утром,

а в другом — аперитив днем,

в третьем — бордо вечером.

Так принято. Когда-то я была покорена этим — за один день, а то и вечер можно обойти 3-5 заведений в разных концах Парижа. Излюбленная схема ужина у парижан такая:

еда — в ресторанчике,

десерт — в кондитерской,

выпивка — в уличном баре или (молодежный вариант) на дискотеке.

Читайте также: Во французских барах скупердяев метят тарелками

Если вам от 16 и до 25, то езжайте в 4-й округ на рю Трезор, дом 1. Здесь есть чудесный бар "Стул на потолке". Здесь, как в нашем любимом "Петровиче" на Чистых прудах, молодых к вечеру набирается столько, что яблоку негде упасть. Стулья точно можно подвешивать к потолку…

А что можно сравнить с московским "Вог Кафе", где обедает и ужинает элитная тусовка Москвы? Конечно, все звезды в кафе "Де Маго" ("Два Божка") на бульваре Сен-Жермен, так часто упоминающемся во французских песнях. У французских интеллектуалов оно очень популярно уже больше ста лет. Здесь, к примеру, творил философ Жан-Поль Сартр. Очень меня растрогала фотография Луи Арагона с Эльзой Триоле на фоне родного Московского университета.

Здесь, как в московской "Пропаганде" можно встретить журналистов и писателей, которые, не стесняясь, строчат свои заметки на ноутбуках (как когда-то старина Хэм), художники крутят сигаретки (это писк моды, но подозреваю, что встречается там и марихуана), сигары и трубки, репортеры обмениваются новостями с собратьями. Все друг другу друзья, целуются два раза, если не близкие, и четыре — если братья навек!

И вот аперитив закончен. Поесть надо идти в другое заведение. И тут главное — выбрать интересную вам кухню — от французской до тайской (не пугайтесь, когда на дне рюмки с сакэ окажется гейша в неприличной позе), вьетнамской, греческой, итальянской… Но еще интереснее, кто в этом ресторане окажется с вами за соседним столиком .

В Париже пойти в ресторан, это как в Москве в театр. Можно такие колоритные сценки наблюдать! Например, семейство: он, она и бабулька в инвалидном кресле. Кто, думаете, заплатит за пир? Мужик? Не угадали. Бабушка! Потому что здесь хорошая социалка для стариков, и пенсию, кроме как на детей и внуков, особенно не на что потратить, если, конечно, ты не заядлый путешественник.

А в ресторане-чайной в крытом пассаже Вивьен в самом центре Парижа (1-й округ) у Национальной библиотеки, я пью чай с пирожными и подглядываю за знаменитостями. Лично я видела Жана Рено и Люка Бессона. Провести вечер в обществе знаменитого Леона стоит, кстати, 80 тысяч евро. А тут бесплатно. Говорят, здесь бывают Джек Николсон и кутюрье Жан-Поль Готье… Пока не встречала.

Читайте также: Легендарные богемные кафе Европы

Ночной Париж

В первый же вечер своего пребывания в Париже я оказалась в "Лидо". Не верьте, когда рассказывают, что это рай для туристов и пенсионеров. Это рай для всех! Полы ресторана опускаются и поднимаются как по мановению волшебной палочки, официанты порхают с ведерками с шампанским "Моет Et Сhandon" (в стоимость билета входит полбутылки элитного шампанского). Танцуют полногрудые танцовщицы в перьях, жонглируют, поют и шутят клоуны, фокусники и иллюзионисты зачаровывают уникальными трюками публику. Все радует и сердце, и глаза! Но… настоящие французы туда не ходят. Так же, как и в "Мулен Руж".

Местная молодежь "отрывается", к примеру, в ночном джаз клубе "Ломбардцы" (рю Ломбардс, д. 1, 3-й округ), а деловые люди из ультрасовременного района Дефанс сбрасывают отрицательные эмоции на дискотеках типа "Фоли Пигаль".

И в любом из этих мест, вы можете встретить русских, которые учатся или подрабатывают в Париже. Почему-то больше всего я встречала здесь земляков из Сибири. Видимо, сидя по уши в снегу, люди грезят теплями краями и первым пунктом в их списке жизненных свершений стоит покорение Парижа. Чему удивляться?…

В ночном клубе "Bains-Douches" ("Бани и душевые", рю Сент-Мартэн, д. 145, 4-й округ) можно встретить всю французскую богемную братию — и киношную и эстрадную… Типа как на рублевской "Даче", а по мне так гораздо круче! Здесь так же можно завязать полезные знакомства и найти состоятельного жениха , как на закрытых пафосных вечеринках в Жуковке или Барвихе. А уж ночь покажет, кто на что способен!

Если хочется поглазеть на настоящих путан (осторожнее с этим словом, так как во Франции это сильное ругательство), то ваш путь обязательно пройдет через район площади Клиши. Рядом, кстати, часто селят русских туристов в гостинице "Европа Льеж" на улице Москвы, дом 8.

Ты сюда не ходи…

На знаменитой Пляс Пигаль проститутки всех типов, рас и возрастов, одетые весьма символически, будут поджидать вас в "заведениях", стоя в огромных окнах, подсвеченных красными фонарями, и призывно зазывая всеми возможными способами. Осторожно, сутенеры не дремлют! А также воришки и бандиты.

В Париже любят пограбить зазевавшегося туриста. Особенно бойтесь воров на мотоциклах, они срывают сумки с плеч в мгновение ока. Так же не носите в сумках паспорта и билеты, восстановить их потом будет очень сложно.

Французы, например, никогда не посещают 9-й округ без крайней необходимости. Одну русскую девушку там пытался задушить в телефонной будке обколовший арабчонок. Страховая компания, в которой я работала, потом долго расплачивалась по счетам клиники, куда попала несчастная девица, приехавшая подучить французский и пренебрегшая правилами поведения в чужой стране…

Вот такой он, прекрасный и опасный, мой Париж…