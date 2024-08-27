Можно ли в России незабываемо отдохнуть? О путешествии по Владимирской области: неизвестные туристические достопримечательности

Родина нас ждала: волшебное путешествие по Владимирщине

Есть у меня одна капризная приятельница: она всё время сетует, что не может поехать за границу, чтобы отдохнуть там на золотых песках, у ласково бормочущего моря. То визу приятельнице чужедальняя сторонушка не даёт, то какие-то проблемы с деньгами, то вариант перелёта девушку не устраивает… Короче, причуды да случаи.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx Malev, CC BY-SA 3.0

В этом году я не выдержала и сказала приятельнице: "Звёздочка моя, моргающая! Хватит ныть! Можно и в России незабываемо отдохнуть!" "Неужели? — удивилась она. — Где? Как?"

"А вот послушай!" — сказала я. И рассказала капризуле о своём недавнем отдыхе.

Город Ковров и его окрестности

…Две недели назад прибыла я с подругами на Владимирщину. Там, в селе Любец, что под городом Ковровом, живёт в обычном доме ещё одна наша подруга — писатель Ирина Андрианова-Голицына. Жилище Ирины окружают поднебесные сосны, на участке благоухают заросли флоксов, в ста метрах от дома, внизу, если через овраг, течёт коричнево-янтарная река Клязьма… Романтический русский пейзаж.

Ирина — женщина-праздник. Поджидая гостей, составила целую программу культурных развлечений. Она свозила нас в город Ковров и познакомила с двумя музеями — Историко-краеведческим и Музеем природы. Директор этих чудесных объектов культуры, доктор исторических наук Ольга Альбертовна Монякова встретила нашу группу радушно, заботливо, с рук на руки передала экскурсоводам. Много нового и любопытного узнали мы из этих встреч. На выставке "Елена Болотских — художник и коллекционер" были представлены живописные полотна периода советского искусства из города Москвы. Эта экспозиция интересна ценителям не только соцреализма, но и альтернативных течений… А в ковровском Музее природы мы очаровались сотней деревянных экспонатов, которые подарил Коврову Ирин муж Михаил Голицын. Он был известным резчиком по дереву, "деревянным" скульптором.

Город-оружейник Ковров приоткрылся нам с иных сторон, исторических, экологических. Достойное лицо у этого города.

Город Владимир

Икона XII века "Богоматерь Боголюбская

…На следующий день отправились мы в город Владимир. Там свои двери распахнули нам три музейных острова. Рассказываю по порядку. В "Палатах" Владимиро-Суздальского музея-заповедника мы посетили две выставки "Сунгурская стоянка" и "Икона XII века "Богоматерь Боголюбская".

Икона XII века "Богоматерь Боголюбская" — уникальна. Этот удивительный памятник русской национальной художественной традиции чудом дошёл до наших дней, был создан по повелению князя Андрея Боголюбского. Согласно преданию, сама Пречистая Дева явилась ему во время молитвы… Когда наша группа вошла в зал, где в кромешной темноте сияла "Богоматерь Боголюбская", неописуемое состояние охватило каждого из присутствующих. Мы думали о Вечности, Любви и Кротости, о сердечном тепле матери Христа, которое чувствуешь через века…

Из зала №3 "Палат" мы вышли потрясённые.

Сунгирская стоянка

Далее мы посетили поразительную выставку, посвящённую знаменитой Сунгирской верхнепалеолитической стоянке древних людей. Это уникальный археологический памятник, открытый под Владимиром в 1955 году. Весь мир ахнул, узнав о существовании Сунгирской стоянки. Раскопки здесь велись в общей сложности более полувека, а научные исследования продолжаются до сих пор.

Сегодня в музее хранятся более 70 тысяч предметов, найденных на Сунгире. Часть наиболее ценных, в том числе имеющих мировое значение, выставлена в экспозиции. Это знаменитые вырезанные из кости мамонта "сунгирские лошадки", "прорезные диски" и "жезлы-выпрямители", имеющие культовое значение, многочисленные украшения, вооружение, например, копье из бивня мамонта длиной 247 сантиметров. Дополняют предметный ряд слепки знаменитого двойного захоронения и реконструкции облика сунгирцев. Да, мы увидели, как выглядели люди, жившие 30 тысяч лет назад, посмотрели им в глаза. Ощущения незабываемые…

Но на посещении этих двух выставок наш музейный день не кончился. Впереди ждали Музей братьев Столетовых и частный Музей непридуманных историй.

Музей братьев Столетовых

Около трёх лет назад в доме-музее Столетовых началась масштабная реставрация. Город Владимир терпеливо ждал: "Когда же можно будет посетить обновленные экспозиции?" И вот в конце января этого года двери обновлённого дома-музея открылись. Первые посетители ахнули: внутри музея стильно, модно, интерактивно.

План по модернизации был выполнен, теперь находиться в жилище потомственной купеческой семьи Столетовых стало безумно интересно.

Семью Столетовых прославили два брата — генерал от инфантерии, а также учёный-географ Николай Григорьевич и физик Александр Григорьевич. И прежде всего о них вёл свой рассказ экскурсовод. Но в семье Столетовых было шестеро детей, о них мы тоже услышали много удивительных прекрасных историй…

Не рассказать полно в короткой заметке о наших музейных посещениях. Но никто не мешает вам, читатель, взять билеты на поезд и оказаться в славном городе белокаменном Владимире.

Музей непридуманных историй

…В Музее непридуманных историй (владелец — Татьяна Пикунова) произошло два события:

экскурсия по самому музею и выступление писателя Ирины Андриановой-Голицыной, посвящённое последней дуэли Александра Сергеевича Пушкина.

Ирина рассказала одну из новых версий запутанной дуэльной истории (зал дышал через раз) и призналась, что "наше всё" Пушкин — любимый "объект" её изысканий.

Ирина Андрианова-Голицына: О Пушкине можно читать и узнавать новое до гроба. Поэт — наше мерило жизни, камертон наших чувств и лот знаний… В моих творческих планах есть две позиции: написать книгу для старшего школьного возраста о последней дуэльной истории Пушкина. Это детектив, триллер. И сочинить пьесу-трагикомедию про Пушкина.

…Сказочный, насыщенный событиями день! Он тянулся и тянулся. Хотелось, чтобы не кончался вовсе. А потом, после музеев, громадного потока информации и культурных переживаний мы неслись на такси через ночной ливень. На обочине дороги шумели громадные берёзы с гривами мокрой листвы — в темноте многое кажется великих размеров. И мы боялись, что на дорогу выскочит лось. Вспоминали, как и что было во Владимире и Коврове. Смеялись. А после такси сидели в тёплом Голицынском доме, пили чай, жевали пряники и наскоро скроенные бутерброды. И признавались, что лучшего отдыха, чем в родном Отечестве не сыскать. Какие там пляжные пески и далёкие моря-океаны? Всё это суета сует. Надо ездить из России — в Россию.

Назавтра нас ждали грибные тропы, купание в янтарной, колдовской реке Клязьме, задушевные разговоры, костёр с печёной картошкой. Родина нас ждала.

Фото автора

Уточнения

Владимир или город Владимир — административно-территориальное образование (город, соответствующий категории города областного подчинения) и муниципальное образование (городской округ) во Владимирской области России. Административный центр — город Владимир. == Географическое положение == Муниципальное образование расположено в центральной части Владимирской области. Площадь — либо 308,0775 км² либо 329,797 км². == История == Муниципальное образование город Владимир со статусом городского округа образовано 26 ноября 2004 года в соответствии с Законом Владимирской области № 189-ОЗ, в его состав вошли город Владимир и населённые пункты бывшего Пригородного сельсовета Суздальского района.

Внутренний туризм — путешествия в пределах какого-либо государства лиц, постоянно в нем проживающих, например путешествия в пределах РФ лиц, постоянно проживающих в РФ (ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 4 октября 1996 г.). == Внутренний туризм в России == Внутренний туризм в Российской Федерации набирает год от года популярность среди ее граждан. В СССР внутренний туризм был особенно распространен: по данным на 1990 год, 52 млн человек в год совершали туристические поездки внутри страны. В РФ внутренний туризм становится все более популярным с 2013 г. — ежегодный прирост составляет около 20%.