Курортная столица Крыма. Ялта продолжает оставаться одним из лидеров турбизнеса России

Ялта продолжает строиться, расширяться и хорошеть

4:09 Your browser does not support the audio element. Туризм Регионы Россия

Ялта считается курортной столицей Крыма.

Фото: Плотников Дмитрий Pravda.Ru by Дмитрий Плотников

Этот город хорошо известен во всей России, да и, наверное, в мире. И это сердце полуострова действительно пользуется успехом.

А как она размещает своих гостей? В этом разбирался специальный корреспондент Pravda. Ru.

Итак, Ялта. Первое впечатление от столицы курортного Крыма - 3-я береговая линия и выше — вся в стройке, несмотря на то, что здесь и так строение налеплено на строении. Второе впечатление, наверное, более сильное — "умопомрачительный" один из ялтинских пляжей. В самом центре города пляж недалеко от ресторанов-кораблей (есть такие местные достопримечательности) не оборудован ничем. Окурки, какие-то картонки, бутылки, грязный песок — это непременный атрибут этого городского пляжа Ялты. Кстати, в сторону от него пляжи чистенькие и оборудованные.

Может быть кто-то скажет, что "ты купался "не там". Но если пляж в центре Ялты — это "не там", то где купаться "там", я не очень понимаю. Забегая вперёд скажу, что позже мне сообщили, что это якобы "техническая зона". Однако ни на пирсах, на на парапете-ограждении об этом нет ни слова. Отсюда — полон берег "гостей-невежд" на таком неприглядном месте. Честно, я на месте руководства города со стыда бы сгорел за такой "пляж".

Набережная — да, ухоженная, с обилием итальянской сосны и прочих хвойных и южных деревьев. Но если бы ещё здесь и набережная была разбита и замусорена, то тогда этот курорт можно было бы смело вычёркивать из топ-курортов РФ.

Где жить

Я не стал тестировать прибрежные гостиницы. Понятное дело, что цены тут запредельные, и, в общем-то, сервис остаётся на должном уровне. Мы поднялись в горы, и на расстоянии пары километров от центрального пляжа вверх заглянули в апартаменты.

Итак, что же предлагает средняя ценовая ниша ялтинского жилья для туристов. 11-й этаж многоэтажного здания открывал нам шикарный вид на всю Ялту. И даже стройка чуть ниже нисколько не портила вид.

По всей вероятности, дом был довольно новый — внутри качественный ремонт, неплохо сделан дизайн, правда, давление воды в душе оставляло желать лучшего. Немного утомила дорога к пляжу, хоть она и была под горку. Домой возвращаться ножками мы не рискнули и за 300 руб. доехали до нашего временного жилья.

"У нас прекраснейший вид на море и горы, на плато Ай-Петри. Во дворе у нас растёт ежевика и вьются виноградные лозы. Кстати, любой желающий в любой момент может спуститься поиграть в бильярд, настольный теннис, а также настольные игры. Жильцам предлагается сдать бельё в прачечную, словом, всё для гостей. Перечислю несомненные преимущества для постоянных жильцов: им тут удобно жить ещё и потому, что они не задумываются над всеми расчётами по электроэнергии и так далее, тут удобное месторасположение: до набережной недалеко, так же недалеко до ялтинской обводной дороги. И самое главное: мы находимся недалеко от центра города, но чуть выше, а это значит, что у нас под окнами не горланят "Владимирский централ" подвыпившие курортники. Плюс, буквально пару минут шагом — и вот вам канатная дорога, по которой вы спокойно доберётесь прямо к морю. И, наконец, у нас есть своя парковка, что в Ялте является проблемой, поскольку тут настоящий квест припарковать автомобиль", — рассказывает известный российский промоутер, организатор городских и клубных мероприятий Москвы, директор проекта "Миллионер с Дмитрием Дибровым" и уже старожил ялтинского ЖК "Форт ИНН" Жасмин Фогельман.

Очередной "тест-драйв" не разочаровал. И если хочешь бюджетно отдохнуть в Ялте, оказывается, это возможно.

Ялта с высоты