Альтернатива зарубежным курортам. Доступен ли ЮБК не очень богатому слою населения РФ

Отдых в Крыму вдали от моря вполне существует

4:32 Your browser does not support the audio element. Туризм Регионы Россия

В конце июля российское правительство утвердило список курортов федерального значения.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru

Среди них крымские — Алупка, Алушта, Гурзуф, Кореиз-Мисхор, Ливадия, Ореанда, Симеиз и Ялта. Кстати, все эти города входят в состав так называемого ЮБК — южного берега Крыма.

А доступен ли ЮБК не очень богатому слою населения РФ?

Но, конечно, южный берег Крыма это не только дорогие гостиницы. Ведь сюда приезжают по разным причинам много таких же разных людей. Тут и детишек подлечить, и набраться иммунитета перед долгой зимой, и просто посмотреть страну. Ясно, что финансовые возможности у людей разные. Кто-то может себе позволить дорогую гостиницу, а кто-то будет рад простой комнате в стареньком доме.

Специальный корреспондент медиахолдинга Pravda.Ru разбирался, что же предлагает средняя ценовая ниша на ЮБК. Например, что такое гостевые дома в Гурзуфе. В этот раз мы отправились повыше в горы и остановились прямо над Международным детским центром "Артек". А местечко, куда я попал, было довольно любопытным.

Расположен отель у самого подножья легендарной горы Аю-Даг, также известной, как Медведь-гора. До морского пляжа было довольно далеко, да и короткую тропинку перекрыл лагерь. Но кроме пляжа были тут другие весьма весомые преимущества…

"Нет, у ворот нашего гостевого дома не плещется море, мы не предлагаем близость к пляжу и всевозможные пляжные развлечения. Предлагаем мы нечто другое и уникальное. Нашим гостям мы дарим замечательные пейзажи на Чёрное море, на красивейший посёлок Гурзуф, на прибрежные скалы. И воздух. Чистейший воздух, которого нет нигде. Находимся мы у самого подножья знаменитый горы Аю-Даг. И несмотря на то, что гостиница на некотором отдалении от моря, наш автомобиль всегда к услугам проживающих. Всегда можно за несколько минут замечательный горной дорогой доехать до пляжа. Также мы предлагаем чистейший бассейн, ухоженную территорию и абсолютную тишину и отдых от городской суеты. Ну и завершают картину наши вкусные завтраки от великолепного шеф-повара, и плюс от неё же замечательные обеды и ужины на заказ. Вы знаете, может показаться, что наши постояльцы, это люди, что называется, 45+. Но сегодня и молодые туристы, которые устали от городского шума, с удовольствием проводят у нас незабываемые дни, купаясь в бассейне и загорая", — рассказывает управляющая гостевым домом "Ямал" Фатима Туаева.

Справедливости ради, надо отметить, что хозяева этого гостевого дома искренние и радушные люди. Здесь нет никакой наигранности и фальшивых улыбок. Видно, что Фатима и её муж Аслан действительно хотят сделать отдых для своих гостей тёплым, семейным и уютным.

Справка

Гурзуф — небольшой посёлок городского типа, расположенный всего в 11-ти километрах к востоку от Ялты. Находится он на побережье Чёрного моря, в устье реки Авунда. Немалую часть его береговой линии занимает Международный детский центр "Артек".

Гурзуф был основан во второй трети VI века как византийская крепость Горзувиты (Горзувита) по приказу византийского императора Юстиниана I. Крепость располагалась на горе Дженевез-Кая и состояла из маленькой цитадели и внешнего оборонительного пояса.

В античный период Гурзуфскую долину населяли племена тавров. В начале нашей эры здесь жили тавроскифы, готы, аланы и сарматы. В VI веке эта территория перешла к Византии, и тогда впервые упоминается поселение с названием Гурзуф (Юрзуф, Горзовиум, Горзувита).

Происхождение названия точно не установлено. Одни исследователи считают, что оно связано с латинским словом Ursus ("медведь") из-за близости Медведь-горы (Аю-Даг). Другие предполагают, что название Горзув (Горзувиты) имеет таврские или гото-аланские корни и означает "горная долина" или "долина среди гор".