Знаменитый "Артек". Главный детский лагерь глазами председателя совета отряда 80-х годов

В легендарный лагерь "Артек" приезжают самые активные дети

5:40 Your browser does not support the audio element. Туризм Регионы Россия

Знаменитый лагерь "Артек". Кто из советских мальчишек и девчонок не мечтал побывать там.

Фото: Плотников Дмитрий Pravda.Ru by Дмитрий Плотников

Но в советское время простым "рабоче-крестьянским" детям, вроде меня, попасть туда можно было двумя путями: быть или круглым отличником и невероятным активистом совета дружины или быть родственником крупного начальника или работника партийной номенклатуры: райкомов, обкомов или крайкомов КПСС.

Несмотря на то, что я был председателем совета отряда, до "невероятного активиста" я не дотягивал. И поэтому я довольствоваться простыми пионерскими лагерями под Сочи.

Мы хотим приоткрыть таинственную завесу, и рассказать, а что же такое сегодня современный "Артек", и какие дети приезжают туда сейчас. Итак, медиахолдинг Pravda.Ru начинает репортажи о легендарном Международном детском центре "Артек".

Получить аккредитацию на работу в лагере было непросто, но и не сложно. Надо было обосновать свою работу, проинформировать местную пресс-службу о целях визита, предоставить досье, и после одобрения вы в этой детской республике. Я не буду утомлять читателя историей лагеря, скажу лишь только, что в следующем, 2025 году лагерю исполняется ровно 100 лет. Именно в 1925 году у подножья Аю-Дага четыре брезентовых палатки с 80-ю мальчишками и девчонками стали пионерами этого пионерского (простите за каламбур) сообщества.

Приветливый представитель пресс-службы МДЦ "Артек" очень увлечённо и интересно рассказал мне о каждом из лагерей, которые сегодня работают в этом Центре. А их здесь ни мало — ни много, 10 штук. Протянулся весь лагерь на протяжении 7 километров.

Кстати, пару слов об месте расположения. Лагерь занимает самые "вкусные" места посёлка-курорта Гурзуф. И то, что этот лакомый кусочек южного берега Крыма отдан детям, говорит о многом. И прежде всего, о курсе, которым идёт страна.

Но вернёмся в Артек. Новые здания и ухоженная территория — это первое, что бросилось в глаза. Несмотря на то, что "тихий час" у детей закончился, я не увидел праздно шатающихся по лагерю детей. Ребята перемещались группами, и видно было, что они заняты какими-то своими невероятно важными делами.

"А таких блуждающих по лагерю детей вы и не увидите", — рассказывает сотрудник пресс-службы Международного детского центра "Артек" Юрий, — Ребята здесь активные, одарённые, целеустремлённые, и поэтому они всегда заняты каким-то делом".

Теперь перейду к главному вопросу: кто же сегодня приезжает в "Артек", поскольку, как я уже сказал выше, "простым смертным" в СССР это было сделать довольно трудно. Кстати, забегая вперёд скажу, что простой "ребёнок с дивана" тоже почти не имеет шансов попасть сюда.

"Попасть в наш лагерь можно тремя способами. Первый способ: подать заявку на портале МДЦ "Артек", приложив туда своё портфолио, свои достижения, награды, успехи в учёбе, спорте, общественной жизни и прочее. Система сама раздаст баллы по всем достижением ребёнка и на основании этого сформируется этакий рейтинг. Исходя из этого, каждый регион, опираясь на выделяемые квоты, делегируют к нам то или иное количество самых лучших, самых активных, самых одарённых детей. Второй способ — это через наших тематических партнёров, которых на данный момент у нас больше 100. Они предлагают свою программу, которую проводят с детьми в "Артеке". А вне "Артека" они проводят свои мероприятия, после которых лучших активистов они награждают путёвками, которые им выделяет лагерь. Ну и третий вариант — это конкурсы, которые проводит сам "Артек". Конкурсов этих немного, но мы их проводим. Например, есть такой конкурс "Голос "Артека". Ребёнок должен к примеру, написать песню или исполнить её, словом, самые талантливые и одарённые дети поощряются самим "Артеком", — подытожил Юрий.

Итак, политика лагеря ясна. В это замечательное место приезжают действительно самые-самые. И если в мои советские времена всякая "серость" будучи племянником секретаря райкома и могла приехать в этот лагерь, а потом просто тупо проваляться три недели на кровати, то сегодня такого "контингента" в этом лагере просто нет.

"Сюда я попал от конкурса "Большая перемена". Там надо было выполнить несколько условий: сделать видеовизитку, провести виртуальное интервью со звездой (в моём случае это был знаменитый хоккейный вратарь Владислав Третьяк). Также надо было описать свои любимые три книги. Я описал "Остров сокровищ", "Робинзон Крузо" и "Дети капитана Гранта", — рассказывает Герман Яцков из Москвы, который на "морской теме" и стал победителем, завоевав путёвку в лагерь.

Заканчивается смена. Всего их в этом лагере 15, а это значит, что дети круглый год могут приезжать сюда и наслаждаться морем, горами, воздухом, а самое главное, общением с такими же неунываемыми, неутомимыми и креативными сверстниками.

Много ещё что можно рассказать про лагерь, но это будет уже в следующем репортаже…

Репетиция в Артеке