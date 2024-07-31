Гостиничный бизнес по-крымски. Кто из отельеров полуострова дорожит своими гостями

Алушта & Гурзуф. В Крыму продолжают бороться за качество сервиса

Российское правительство утвердило перечень курортов федерального значения.

Фото: Плотников Дмитрий Pravda.Ru by Дмитрий Плотников

В этот список вошли города и посёлки Крыма. Данное распоряжение опубликовано на официальном сайте правовой информации. В список входят южнобережные курорты и, в частности, среди названных, Алушта, Гурзуф, Ялта. Прошлый раз мы рассказывали об азовской части Крыма, пообещав в следующем нашем репортаже рассказать об отдыхе как раз уже на черноморской части полуострова.

Пропустив промежуточные Феодосию и Судак (не имею ничего против этих прекрасных городов), мы сразу отправляемся на фешенебельный ЮБК — южный берег Крыма. Начнём с Алушты.

Алушта — это город который открывает ворота в ЮБК. В последние годы он набрал невероятные темпы строительства различной инфраструктуры: от жилого фонда до гостиниц и апартаментов.

Последний раз автор этих строк в Алуште был лет пять назад. Надо сказать, что с тех пор многое изменилось. Конечно, продолжает улучшаться городская инфраструктура: как в спальных районах, так и на набережной, которая здесь протянулась на несколько километров.

Разумеется, здесь огромное количество предложений по проживанию. А поскольку спрос рождает предложение, то он же рождает и недобросовестность. И зачастую многие отельеры и управляющие компании товарищества собственников недвижимости главным образом, апартаментах абсолютно игнорируют интересно не только приезжих, но и из собственников жилья. Попал как раз на такую историю и наш спецкор.

"Знаете, проблема у нас, как и во многих городах России. Управляющая компания товарищества собственников недвижимости не идёт ни в какой диалог с собственниками жилья. Самостоятельно преодолевая все возможные препятствия, тем не менее, мы стараемся сделать для приезжих отдых уютным, комфортным и приятным. Но, по сути, мы как собственники апартаментов, абсолютно бесправны. Доходит до того, что нас, собственников, не пускают на общую придомовую территорию припарковаться на личном авто. Я обращалась в местное республиканское турведомство, но там лишь разводят руками, предлагая решать вопросы на местах. Уже несколько лет управляющая компания не проводит ремонт, мотивируя это нехваткой средств. Причём сама компания не предоставляет никакого финансового отчёта. 7 лет мы не можем добиться от них документов по отчётности. Игнорируют они и решения суда. Однако мы не опускаем руки, и уверена, что в наших силах оказывать качественный отдых для россиян и гостей страны. А прикладываем мы для этого все усилия, — рассказывает администратор номерного фонда ТСН "Гранд Палас" Светлана Головинова.

Совершенно другая ситуация ожидала нас в небольшом посёлке Гурзуф, что располагается у подножия легендарной горы Аю-Даг, которая также известна как Медведь-гора. Впечатлён я остался одним отелем. Шикарным дизайном никого в Крыму не удивишь, но меня заинтриговал его "статус": бутик-отель.

"А бутик отель — это небольшая гостиница, с небольшим количеством уютных номеров, таким же уютным ресторанчиком, тёплой и приятной атмосферой. Из уникальности — мы самые новые, самые стильные, самые продвинутые. Короче говоря, мы самые заряжённые. А заряжены мы как раз на гостей, на их комфорт, на то, чтобы они приезжали и удивлялись нашему дизайну, комфорту, уровню сервиса".

Вы говорите, что вы заряжены на гостей. А получается?

"Вполне. Вы знаете, после посещения нашего отеля многие не хотят уезжать. И это мы всего лишь проработали около двух месяцев. Да, мы развивающаяся компания, мы постоянно обучаемся, мы совершенствуемся. Могу сказать, что мы с нашим руководством работаем одной командой. Мы уверены, что у нас всё получится", — рассказывает управляющая бутиком-отелем ORE Море Ирина Коренева.

Очень верю, что со временем это гостиница не скатится до банального зарабатывания денег, которое я мог наблюдать в одном из соседних городков. Хочется пожелать только успехов этим симпатичным ребятам, поскольку видно, что они искренне стараются быть с достойными в своей сфере.

Ну а мы продолжим наше путешествие по южному берегу Крыма, и теперь у нас впереди знаменитый Международный детский центр "Артек"…

Отель ORE Море