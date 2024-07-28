Неизвестный и уникальный. Азовская часть полуострова Крым даст фору ЮБК

Город Щёлкино на Азовском море — недооценённый туристом райский уголок

4:29 Your browser does not support the audio element. Туризм Регионы Россия

Российский Союз туриндустрии на днях заявил, что турсезон на полуострове Крым в этом году успешнее, чем в прошлом.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru

Сезон отпусков-2024

Несмотря на теракт на севастопольском пляже 23 июня, сезон в Крыму оценён бизнесом с положительной динамикой. По данным ведомства отмечается рост бронирования гостиниц. Также отмечено, что загрузка бюджетных мест, например, в санаториях близка к 100 процентам.

А всё это на практике решил проверить специальный корреспондент Pravda.Ru. Итак, театр начинается с вешалки, а путешествие — с дороги. И "правдивость" турведомства я ощутил уже на стадии приобретения билетов. Даже за 60 дней до приезда приобрести билет в любой город Крыма на сайте перевозчика было весьма проблематично. Быстро "раскупались" даже дорогие билеты в СВ.

Вашему покорному слуге пришлось довольствоваться обычным плацкартным вагоном. И если "обратно" мне "повезло" будет ехать в плацкартном так называемом "купе", то на полуостров я с семьей ехал на легендарных боковушках.

"Азовский" Крым

Решено было протестировать полуостров с "самого начала". Тут-то и начинается самое интересное. Мало кто из российских "ситуативных туристов" знает, что полуостров Крым — это не только фешенебельный ЮБК (южный берег Крыма). Крым — это ещё и Азов. Ибо, с одной стороны (пусть и весьма малой его части) полуостров омывает Азовское море.

И, наверное, лучшее местечко Крымского Азова (назову его так) — город Щёлкино. Располагается он у мыса Казантип. Удивительный населённый пункт, где село удачно переплетается с городом. В городке чисто и ухоженно. На прилегающей территории к пляжу видны работы по благоустройству.

На побережье много отдыхающих, очень много детей. Видно, что местные отельеры создают для приезжих "благоприятную среду". Несомненно, это место явно недооценено российским туристом.

"Несмотря на все вызовы, мы стараемся сделать отдых для своих гостей приятным и по-настоящему домашним. Каждый, кто приезжает сюда, становится частью нашей уже немаленькой семьи. И, конечно, о каждом мы заботимся, каждому стараемся создать уют, чтобы он чувствовал себя здесь как дома. И никакие санкции не заставят нас опустить руки. Мы любим своих гостей, своих соотечественников, и делаем всё, чтобы создать тут тёплую семейную атмосферу", — рассказывает управляющий местной гостиницы Kalipso Филипп Чижиков.

Надо отметить, что проживающие чувствуют такую трогательную заботу и, действительно, здесь ощущается атмосфера домашнего уюта и тепла. Есть гости, которые уже не первый раз приезжают в Щёлкино именно в этот отель.

"Почему именно отель Kalipso? Потому что это хорошее сочетание "цена/качество". Прекрасный интерьер отличает его от других отелей Крыма. Очень красивая и озеленённая территория, а также чистый красивый бассейн. А сам город Щёлкино стремительно развивается. Делаются новые дороги, уличное освещение. Приводятся в норму все кафе и остальной общепит. Посмотрите на шикарный пляж: песок и мелкий ракушечник — что может быть лучше для детишек на море? А мелководье Азовского моря прекрасно прогревается, словом, лучший семейный отдых с детьми!" — рассказывают гости города, уже пятый год подряд приезжающие сюда.

Увы, недолго продлилась моя остановка в этом замечательном месте. Месте, которое влёгкую даст фору Ялте и Алуште по уровню комфорта и уюта. А нам пришло время протестировать и эти города ЮБК…

Справка

В 1978 году на берегу древнего Казантипа появился город, который должен был стать спутником строящейся Крымской АЭС, центром энергетики полуострова. Город получил имя выдающегося учёного Кирилла Ивановича Щёлкина. Однако атомная станция по тем или иным причинам была закрыта, так и не запустившись, а этот городок — теперь один из центров семейного туризма.