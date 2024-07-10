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Дмитрий Плотников
На дальней станции сойду. Если в поезде не работает кондиционер — можно добиться и морального ущерба в суде

ГОСТы и нормы по перевозке пассажиров соблюдать просто необходимо

3:36
Туризм » Регионы » Россия

Не так давно пассажиры поезда, следовавшего из Москвы в Евпаторию, по их словам, попали в "филиал ада".

ГОСТы и нормы по перевозке пассажиров соблюдать просто необходимо
Фото: trainpix.org by Brown, CC BY-SA 3.0

В одном из вагонов не было электричества, а значит, не работали туалеты и вентиляция в жару "+37".

А на вопросы, проверяет ли кто-нибудь компанию-перевозчика после этого, и чем грозит ей такое отношение к пассажирам, а также, есть ли вообще какие-то ГОСТы и нормы по перевозке пассажиров, в разговоре с корреспондентом Pravda. Ru ответил председатель Союза пассажиров России, член Общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков.

А кто-то проверяет компанию-перевозчика после таких жалоб? И вообще, есть ли смысл жаловаться?

"Конечно, нужно жаловаться. И разные органы для этого есть. Можно, например, в Роспотребнадзор пожаловаться. Ведь это нарушение санитарных норм. Кстати, Роспотребнадзор, это как раз права потребителей — нужно туда жаловаться. А эта компания-перевозчик давно на слуху. К сожалению, на неё сейчас вообще поток жалоб идёт — на состояние вагонов, на несоблюдение температурного режима. Мы тоже на эту тему постоянно всякие жалобы пересылаем, просим разобраться. Где-то нам отвечают, что разобрались. Но пассажиры должны и сами жаловаться, а не так, что "приехали на станцию назначения и забыли". Конечно, надо жаловаться. В транспортную прокуратуру, к примеру, можно жаловаться".

И чем грозит компании такое отношение к пассажирам?

"Оштрафуют. то есть, могут оштрафовать, конечно. Ведь есть нормы административного кодекса. И при их нарушении компанию могут оштрафовать. А ещё пассажиры могут иск предъявить и потребовать моральный ущерб. Но это, правда, будет уже суд. Но это можно подавать в суд по месту жительства пассажиров. А мы можем помочь написать такой иск. У нас типовые иски есть. И моральный ущерб за то, что ехал в ненадлежащих санитарных условиях. Только там надо проверять вещи.

Дело в том, что не все поезда, а также не все вагоны оборудованы кондиционерами. Только компания должна об этом предупреждать. Если компания скажет, что она предупредила, что кондиционеров в вагоне нет… На сайте РЖД и на сайте дочерней компании РЖД есть соответствующие значки, когда вы билет покупаете. А если в кассе билет покупаете, то у кассира надо спросить. И если компания предупредила, что это вагон без кондиционера, то претензии о том, что кондиционер не работал, предъявлять бесполезно. А если компания указала, что вагон с кондиционером, а он не работал, тогда, конечно, надо предъявлять претензии".

А есть ли вообще какие-то ГОСТы и нормы по перевозке пассажиров?

"Есть, конечно. Есть правила, утвержденные Минтрансом России. Есть санитарные правила, которые приказом главного санитарного врача утверждены. Конечно, всё это есть. Но повторяю еще раз: например, требования обязательного наличия кондиционеров в вагонах нет. И часть вагонов оборудованы кондиционерами, а вот старые вагоны не оборудованы. Потому что если сейчас такое требование ввести, то придется половину вагонов вообще отставить от линии. Но билетов и так не достать. Вот такая невесёлая ситуация".

На поезде в Крым! Обзор поезда Москва — Евпатория
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы крым поезд туризм кирилл янков
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