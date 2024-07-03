"Роза Хутор" развивает коммуникации с зарубежными туристическими рынками

6:02 Your browser does not support the audio element. Туризм

За пять месяцев 2024 года курорт "Роза Хутор" уже посетили более 1,5 тысяч иностранных туристов из более чем 55 стран.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Горный курорт "Роза Хутор" последовательно занимается стратегическим позиционированием на дружественных туристических рынках, развивая взаимоотношения с партнерами и повышая узнаваемость своего бренда. Важным шагом в этом направлении стало создание в июне 2023 года Евразийского Альянса Горных Курортов (ЕАГК). Организация, объединяющая в настоящее время горные курорты "Амирсой" (Узбекистан), "Ой-Карагай" (Казахстан), "Роза Хутор" (Россия), Шахдаг (Азербайджан) и "Шымбулак" (Казахстан), призвана обеспечить платформу для стратегического развития туризма на пространстве Евразии, профессионального общения, продвижения лучших практик и брендов горных курортов. Среди основных целей Альянса — продвижение всесезонного горного туризма и популяризация активного образа жизни, обмен необходимой информацией и передовым опытом, повышение профессиональной квалификации работников горных комплексов, разработка общих подходов к стандартам безопасности. В марте 2024 года на "Роза Хутор" впервые состоялся Фестиваль горных курортов Евразии, на котором присутствовали не только члены ЕАГК, но и делегация горного курорта "Майлер" (Армения), а также руководители туристической индустрии Республики Беларусь и Кыргызской Республики.

Как отмечает заместитель генерального директора курорта "Роза Хутор" по международным отношениям и туризму Сергей Хворостяный: "Наша инициатива по созданию такого профессионального сообщества как Евразийский Альянс Горных Курортов успешно развивается. Мы регулярно общаемся с коллегами и уже намечен конкретный план совместных действий и мероприятий. Определено, что II Фестиваль горных курортов Евразии пройдет в марте 2025 года на горном курорте "Шахдаг" в Азербайджане. В рамках коммуникационной стратегии мы активно продвигаем курорт на евразийском пространстве, участвуя в значимых туристических мероприятиях Центральной Азии и стран Персидского залива, приглашаем СМИ и инфлюенсеров из этих стран".

Еще одним серьезным событием для курорта стала сертификация по системе Роскачества — Muslim friendly. Четырехзвездный отель "Эрбелия от Васта", расположенный на "Роза Хутор", одним из первых в России получил подобный сертификат. "Мы считаем важным участвовать в стратегическом развитии нашей отрасли, выполняя задачу Президента страны об увеличении доли туризма в ВВП России к 2030 году до 5%, и в троекратном росте экспорта туристических услуг. В этой связи нам, безусловно, интересны гости из стран Ближнего Востока, Центральной Азии, Китая. Это значит, что мы должны предоставить им услуги, соответствующие их потребностям, что в целом также соответствует и внутрироссийским принципам — наша страна многонациональна и многоконфессиональна. В этой связи есть уверенность, что система Muslim friendly, разработанная Роскачеством, будет только развиваться. Мы ожидаем, что по итогам текущего года количество иностранных туристов, посетивших курорт, превысит 5000 человек (это на 15% больше чем в 2023-м). Полагаю, что более половины из них прибудут из мусульманских стран" — утверждает Сергей Хворостяный. Система стандартов Muslim Friendly подразумевает свод норм и правил, которым должны соответствовать услуги предприятий сферы гостеприимства. Они распространяются не на все номера, а на конкретные, таким образом гостиница может одинаково радушно принимать не только мусульман, но и гостей иного вероисповедания.

По словам Сергея Хворостяного курорт "Роза Хутор" ожидает принять за текущий летний сезон около 1,5 тысяч арабских туристов в рамках полетной программы авиакомпании Gulf Air из столицы Бахрейна Манамы в Сочи.

"Эта полетная программа, стартовавшая 10 июня, продлится до конца августа. Но мы вместе с партнерами работаем над созданием условий для круглогодичного рейса. "Роза Хутор" предлагает блоки мест в отелях курорта для туристов из стран Бахрейна, Саудовской Аравии в рамках их комбинированных туров в Россию. Гости из арабских стран, как правило, крайне впечатлены уникальной природой Западного Кавказа, прохладой и величественной красотой наших гор. Для них это совершенно уникальные впечатления. Кроме того, мы предлагаем высокие стандарты сервиса. Данное сочетание позволяет предполагать увеличение туристического потока из стран Персидского залива. Этому также способствуют и результаты сотрудничества с туроператорами из ОАЭ, отправляющими туристов на регулярных рейсах из Дубая", — говорит заместитель генерального директора курорта "Роза Хутор".

По итогам 2023 года на курорте "Роза Хутор" отдохнули 4,4 тысяч туристов (из 102 стран (54% из СНГ, 28% — Ближний и Средний Восток, 11% из Европы, 4% — КНР). За 5 месяцев 2024 года — уже более 1,5 тысяч представителей 55 иностранных государств (57% СНГ, 22% Европа, 11% БСВ, 6% КНР).