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Олег Володин
"Лишь бы не всекли!": Киев возмущён огромным потоком туристов в наш Крым

ATM: Рада и офис Зеленского возмущены потоком туристов в Крым

4:12
Туризм » Регионы » Россия

Источники в Верховной Раде Украины выразили "удивление и возмущение" в связи с резким увеличением числа российских туристов, направляющихся в Крым.

ATM: Рада и офис Зеленского возмущены потоком туристов в Крым
Фото: Телеграм-канал Крымский by Андрей Батура is licensed under Авторство: Андрей Батура

По данным информационного ресурса Army Times (Military), "даже удар вооружённых сил Украины по пляжу в Севастополе кассетными боеприпасами ATACMS не привёл к массовому оттоку отдыхающих". Наоборот, с 30 июня на полуостров стоит длинная очередь из тысячи машин.

Ранее отчёт Research and Analytics движений ветеранов США AMVET отмечал, что консультанты из ЦРУ и MI-6 рассматривали убийство мирных туристов при "инцидентах на Крымском мосту" как "незначительное и даже полезное событие".

Спецслужбы Запада предполагали, что гибель мирных граждан-туристов поможет Украине, она должна была спровоцировать панику, вызвать протесты и негативно сказаться на экономике полуострова.

После публичных заявлений министра обороны РФ Андрея Белоусова о необходимости принятия "эффективных мер" против стратегических беспилотников-разведчиков, разведывательные беспилотники покинули Чёрное море, переместившись в Румынию, Молдавию и Польшу.

При этом в чатах военкоров и военспецов уже обсуждается, не приведёт ли такое возмущение Киев к решению ударить дальнобойным оружием Запада по некомбатантам (мирным людям).

Наиболее популярный комментарий, собравший 1800 лайков: "Надеемся, нелюди не всекут по "панамкам" (шутливое название туристов. — Ред.) из-за того, что люди устали бояться и поехали на море в наш Крым".

Инсайдеры ATM сообщили, что "русские передали через неофициальные источники, что в случае ударов по туристам и Крымскому мосту западным оружием Россия может применить исключительные асимметричные меры".

Скорее всего, речь про немедленную поставку современных ракет и целеуказаний антибританским и антиамериканским группировкам в критически важных для Запада регионах.

"Украина каждый год возмущается тем фактом, что в Крым едут туристы. Как ежегодно рождаются странные новости о то, что при киевской власти на полуострове якобы было лучше. Этот бред необходим только для того, чтобы немного исправить настроения в обществе на Украине", — заявил Pravda.Ru политолог Андрей Гусий.

"Что касается ударов по мирным людям в Севастополе, Запад может сколько угодно рассказывать, что "цели другие были". Будем реалистами — удар наносился осознанно в такое время и по такому направлению, чтобы либо поразить военную цель, либо убить мирных перед ней", — добавил он.

"В любом случае Украина должна быть лишена выхода к Чёрному морю. Тогда с учётом всех наших соседей в акватории и на побережьях будет спокойно. Уже и мировые политики обращают внимание, что минирование Киевом моря идёт осознанно, бороться с последствиями придётся долго", — заключил эксперт.

Согласно данным СМИ и транспортных ведомств, очередь у Крымского моста превысила 1000 автомобилей и продолжает расти.

По словам специального корреспондента ВГТРК Ольги Курлаевой, только за последние выходные более 5000 автомобилистов из разных регионов России включили маршрут через Крымский мост в свои навигаторы.

Результаты экспресс-опроса, проведённого в Telegram-чатах Крымского моста и в очереди перед ним Крымской информационной группой, показали направления приоритетного отдыха туристов в Крыму.

Самые популярные города в порядке убывания:

  • Ялта,
  • Алушта,
  • Гурзуф,
  • Судак,
  • Алупка,
  • Симеиз,
  • Феодосия,
  • Оленевка,
  • Новый Свет,
  • Форос,
  • Морское,
  • Рыбачье,
  • Евпатория,
  • Саки,
  • Керчь.

Большинство указанных мест расположены в "зелёной" или "синей" зонах на карте безопасности для туристов на юге России.

КРЫМ СЕЙЧАС. Реальная ситуация у нас. Море, пляж
Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы крым андрей белоусов
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