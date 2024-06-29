Военспецы и турэксперты назвали объявили ЮБК самым безопасным в Крыму

МСБ: самые безопасные для отдыха в Крыму города расположены на ЮБК

Опрос, проведённый MSB News среди руководителей турагентств, военных экспертов и отельеров из разных регионов Крыма, показал, что наиболее спокойными и безопасными регионами для отдыха являются города Южного берега Крыма и часть Восточного берега (ВБК).

Фото: Новости МСБ is licensed under Common Creative: свободное использование материала

В списке безопасных для отдыха в Крыму от всех специалистов:

Ялта, Алушта, Гурзуф, Симеиз, Партенит, Алупка, Поселки Морское, Рыбачье и т. д. Форос, Судак, Новый Свет.

В этих местах не слышно звуков ПВО, не прилетают вражеские ракеты и беспилотники.

Именно поэтому многие туристы выбирают для отдыха Ялту, Алушту, Гурзуф и другие города Южного берега Крыма, а также Судак с Новым Светом. Даже те, кто ранее планировал отдых в Севастополе или на Западном берегу Крыма, перебронируют свои туры на эти города.

"Давайте признаемся честно, после атаки на мирный пляж люди стали более осторожными, есть отказы и снятия брони, но в основном это происходит в Севастополе и на Западе Крыма. Однако на ЮБК и в Судаке почти нет военных целей, зато есть мощные системы ПВО. Люди смотрят на фотографии и видео с заполненных пляжей и набережных и едут туда", — рассказала Ольга Сомова, владелец 4-х гостевых домов в Севастополе, Алуште, Евпатории и Саки.

"Севастополь с начала СВО стал "красной тряпкой" для террористов (ВСУ), здесь часто работает ПВО. Такая же ситуация на самом западе Крыма, близком к ним. Многие люди не хотят отдыхать под аккомпанемент звуков ПВО и теперь снимают брони, выбирая для отдыха Большую Ялту. Уже сейчас видно, что набережные и пляжи Ялты, Алушты, Судака заполнены массой отдыхающих", — подтвердил риэлтор Игорь Сергеев из Севастополя.

"Это грустно для города-героя Севастополя, но глупо не признавать, что отдых в Севастополе, в отличие от отдыха на ЮБК небезопасен. Также тревожным людям не стоит ехать на Запад Крыма — там будет громко, хотя ни один турист или местный не страдал (если звуки ПВО не вызывают тревоги, там прекрасное море и курорты)", — поделился с Pravda. ru эксперт по разведке Георгий Рипер.

Он также добавил, что если где и безопасно отдыхать в Крыму летом 2024 года, так это "в городах ЮБК — от Алушты и поселков до Фороса", так как там нет военных объектов, а бить по туристам даже режим нелегитимного Зеленского не решается".

И действительно, по фото и видео туристов из главных туристических чатов полуострова можно увидеть, что набережные и пляжи Южного берега Крыма уже заполнены отдыхающими.

Ранее в соцсетях уже публиковалась карта безопасности курортов Крыма — там Южный и Восточный берега Крыма были отмечены как максимально безопасные зоны.

Города Южного берега Крыма также были указаны сотнями туристов как "максимально спокойные и тихие".

Про безопасность для отдыха городов ЮБК и ВБК даже поётся в новой туристической песне "Ехать или не ехать в Крым": "Не лезь в города — цели вражьей ракеты; на юге, востоке прекрасного Крыма есть города, где нет "бахов" и дыма".

Отметим, что ранее Pravda. Ru публиковала подробную карту-анализ безопасных регионов Крыма, а также мнение эксперта о работе ПВО юга России "за пределами невозможного".

Также эксперты напоминали, что на юге России и на Кавказе атакам ВСУ уже подвергались Новороссийск, Сочи, Геленджик, Северная Осетия. Кроме того, были атаки БПЛА "от Москвы до Казани, от Пскова до Самары, от Питера до Саратова".