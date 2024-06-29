Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Володин
Военспецы и турэксперты назвали объявили ЮБК самым безопасным в Крыму

МСБ: самые безопасные для отдыха в Крыму города расположены на ЮБК

Туризм

Опрос, проведённый MSB News среди руководителей турагентств, военных экспертов и отельеров из разных регионов Крыма, показал, что наиболее спокойными и безопасными регионами для отдыха являются города Южного берега Крыма и часть Восточного берега (ВБК).

МСБ: самые безопасные для отдыха в Крыму города расположены на ЮБК
Фото: Новости МСБ is licensed under Common Creative: свободное использование материала

В списке безопасных для отдыха в Крыму от всех специалистов:

  1. Ялта,
  2. Алушта,
  3. Гурзуф,
  4. Симеиз,
  5. Партенит,
  6. Алупка,
  7. Поселки Морское, Рыбачье и т. д.
  8. Форос,
  9. Судак,
  10. Новый Свет.

В этих местах не слышно звуков ПВО, не прилетают вражеские ракеты и беспилотники.

Именно поэтому многие туристы выбирают для отдыха Ялту, Алушту, Гурзуф и другие города Южного берега Крыма, а также Судак с Новым Светом. Даже те, кто ранее планировал отдых в Севастополе или на Западном берегу Крыма, перебронируют свои туры на эти города.

"Давайте признаемся честно, после атаки на мирный пляж люди стали более осторожными, есть отказы и снятия брони, но в основном это происходит в Севастополе и на Западе Крыма. Однако на ЮБК и в Судаке почти нет военных целей, зато есть мощные системы ПВО. Люди смотрят на фотографии и видео с заполненных пляжей и набережных и едут туда", — рассказала Ольга Сомова, владелец 4-х гостевых домов в Севастополе, Алуште, Евпатории и Саки.

"Севастополь с начала СВО стал "красной тряпкой" для террористов (ВСУ), здесь часто работает ПВО. Такая же ситуация на самом западе Крыма, близком к ним. Многие люди не хотят отдыхать под аккомпанемент звуков ПВО и теперь снимают брони, выбирая для отдыха Большую Ялту. Уже сейчас видно, что набережные и пляжи Ялты, Алушты, Судака заполнены массой отдыхающих", — подтвердил риэлтор Игорь Сергеев из Севастополя.

"Это грустно для города-героя Севастополя, но глупо не признавать, что отдых в Севастополе, в отличие от отдыха на ЮБК небезопасен. Также тревожным людям не стоит ехать на Запад Крыма — там будет громко, хотя ни один турист или местный не страдал (если звуки ПВО не вызывают тревоги, там прекрасное море и курорты)", — поделился с Pravda. ru эксперт по разведке Георгий Рипер.

Он также добавил, что если где и безопасно отдыхать в Крыму летом 2024 года, так это "в городах ЮБК — от Алушты и поселков до Фороса", так как там нет военных объектов, а бить по туристам даже режим нелегитимного Зеленского не решается".

И действительно, по фото и видео туристов из главных туристических чатов полуострова можно увидеть, что набережные и пляжи Южного берега Крыма уже заполнены отдыхающими.

  • Ранее в соцсетях уже публиковалась карта безопасности курортов Крыма — там Южный и Восточный берега Крыма были отмечены как максимально безопасные зоны.
  • Города Южного берега Крыма также были указаны сотнями туристов как "максимально спокойные и тихие".
  • Про безопасность для отдыха городов ЮБК и ВБК даже поётся в новой туристической песне "Ехать или не ехать в Крым": "Не лезь в города — цели вражьей ракеты; на юге, востоке прекрасного Крыма есть города, где нет "бахов" и дыма".

Отметим, что ранее Pravda. Ru публиковала подробную карту-анализ безопасных регионов Крыма, а также мнение эксперта о работе ПВО юга России "за пределами невозможного".

Также эксперты напоминали, что на юге России и на Кавказе атакам ВСУ уже подвергались Новороссийск, Сочи, Геленджик, Северная Осетия. Кроме того, были атаки БПЛА "от Москвы до Казани, от Пскова до Самары, от Питера до Саратова".

Крым - Безопасно ли ехать сюда на отдых в 2024? Подробный разбор полуострова
Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы крым владимир зеленский
Обсудить
Новости Все >
Секреты идеального питания томатов во время плодоношения
Истинное предназначение потолочной ручки в автомобиле
Как определяется страховая стоимость зданий?
Китайцы заполонили центральные улицы Владивостока
Почему появляется акне после 30 лет: основные причины
Кинологи рассказали, как приучить собаку к другому корму
Салат с лососем по-гречески: вкусный детокс
Певица Катя Лель заявила, что не общается с бывшим мужем после развода
Марина Федункив припомнила Гарику Харламову резкую шутку про её фигуру
Никита Кологривый устроил погром на съёмках "Шоу Воли"
Популярное
Когда скашивать ботву клубники: знатоки подсказали точно

Клубника — это популярная ягодная культура, которая обладает великолепным вкусом и является богатым источником витаминов и антиоксидантов.

Время после сбора ягод - идеальное для скашивания ботвы клубники
Кейт Миддлтон пришлось надеть парик и нарастить брови для выхода на публику
Стало известно, каким образом Кейт Миддлтон попыталась скрыть на публике последствия химиотерапии
Как спасти помидоры от жары: эффективные способы защиты для богатого урожая
Луку и чесноку в конце июня обязательно нужна эта подкормка: она стимулирует рост луковиц и головок
ВСУ под Волчанском от отчаяния бросились на прорыв Дмитрий Плотников В Тель-Авиве не учитывают, что у РФ гораздо больше возможностей навредить Израилю Любовь Степушова Алексей Венецианов принял смерть как Вещий Олег Сергей Лебедев
Как приготовить клубничное варенье-пятиминутку: рассказал шеф-повар
Чтобы двигатель не умер раньше времени: вот какое масло надо заливать летом, чтобы не было проблем
Хотите получить богатый урожай баклажанов? Устраните проблему пустоцветов!
Хотите получить богатый урожай баклажанов? Устраните проблему пустоцветов!
Последние материалы
Эксперт по уборке Демпси посоветовала отмывать унитаз колой
Друг Кушанашвили Полупанов опубликовал письмо шоумена из больницы
ФК "Спартак" рассказал о целях на сезон
ВСУ под Волчанском от отчаяния бросились на прорыв
У рака лёгких нет специфических симптомов
Певица Калашникова назвала измену одной из причин развода Нетребко и Эйвазова
Стрижки, которые помогут скрыть несовершенства волос
Мария Зайцева рассказала о кесаревом сечении из-за тройного обвития у дочери
Анастасия Костенко рассказала, что весит 58 кг спустя четыре месяца после родов
Пьяная россиянка выжила после ночи в море
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников