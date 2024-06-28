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Дмитрий Плотников
Отдых в Крыму. Российская армия работает за гранью возможного ради безопасности людей

В Интернете враг разгоняет панические настроения по безопасности Крыма

3:58
Туризм » Регионы » Россия

В сети от российских блогеров (да и от украинских) разгоняется тема о том, что в ближайшие две недели ВСУ нанесут массированные удары по полуострову Крым.

В Интернете враг разгоняет панические настроения по безопасности Крыма
Фото: wikimedia.org by Alexxx1979, CC BY-SA 3.0

Якобы приурочат они эту атаку к саммиту НАТО.

А на вопросы, насколько Крым защищён со стороны Чёрного моря, а также со стороны Азовского моря, не является ли паника в интернете надуманной, и как вообще обстоят дела с турпотоком в Крым, в беседе с корреспондентом Pravda.Ru ответил крымский политический эксперт Владимир Джаралла.

"Нужно понимать, что у нас уже есть опыт массированной комбинированной атаки, которая была предпринята по полуострову за последнее время, да и с начала конфликта. Более того, мы знаем даже схему, по которой всё это происходит. Сначала появляются летающие радары стран НАТО или американские БПЛА, после чего ждём самой атаки. Она всегда строится по новым алгоритмам, потому что их задача — проверить российскую систему ПВО и найти точки прорыва, которые помогут сделать такие атаки успешными.

И нужно отдать должное нашим бойцам ПВО и радиоэлектронной борьбы. Они сражаются не просто великолепно, а, наверное, за пределами возможного. Потому что, если увидеть количество этих атак, их результаты, то речь идёт о единичных случаях, когда им удавалось достичь каких-либо целей.

К сожалению, ни одна оборона не является надёжной на 100%. И поэтому, конечно, прорывы возможны. В последнее время весьма активно обсуждается вопрос о том, что легендарные "парни в тапках" из Йемена ведут счёт уже чуть ли не на десятки сбитых американских беспилотников, а у нас только один, да и то даже не сбитый, а, скорее, доведённый до аварийной ситуации.

Правда, сегодня вышло сообщение о том, что Минобороны в этом вопросе что-то пытается изменить. Конечно, невозможно не вспомнить страшную трагедию, произошедшую на днях, когда всего лишь одна прорвавшаяся ракета принесла столько горя. Но, к сожалению, такое бывает. Однако по сравнению с тем, что могло бы быть, это минимальный ущерб".

Не является ли паника в интернете надуманной?

"Да, абсолютно верно. В последнее время в Сети явно проявилось несколько совершенно даже не связанных друг с другом блоков. Но их смысл понятен. Это разгон слухов и создание различных настроений как панических, так и определённого напряжения. То, что мы видим, это неслучайно, это действительно активизация борьбы в информационной сфере".

А как вообще обстоят дела с турпотоком в Крым? Едут ли люди?

"Трудно отрицать то, что есть отказы. Их немало. И понятно, здесь ничего не скажешь. Люди совершенно правильно беспокоятся о безопасности, в первую очередь. В целом, пока что всё, что мы видим в туристическом сезоне Крыма - на уровне минимальных ожиданий, с самого начала предполагалось, что сезон пройдет по минимуму, и это будет уже хорошо.

Заметно, что в больших пансионатах и комплексах с высоким чеком и высоким уровнем заполняемость достаточно высокая. Но она всегда такая на протяжении всего года. Они работают круглогодично. Сильный удар нанесён по среднему и малому бизнесу, где, конечно, очень многое зависит от самого турпотока. Именно они как раз говорят о том, что пока ожидания на минимальном уровне. Это позволит свести сезон более или менее уравновешенно по поводу затрат, получения прибыли.

Конечно, это не те роскошные периоды, какие были, например, после ковида. Нельзя сказать, что катастрофа, но и хвастаться о том, что всё хорошо, тоже нет смысла".

Курортный Сезон В Крыму После Удара По Пляжу Севастополя
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Темы сша крым туризм владимир джаралла
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