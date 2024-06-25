Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Володин
"Наши даже тутанхамонов гоняли!": туристы массово едут в Крым и Дагестан после атак

Турпоток в Крым и Дагестан растёт, несмотря на теракты и ATACMS

4:19
Туризм

Россияне не стали отказываться от отдыха в Дагестане и Крыму после страшных террористических атак в северокавказской республике и удара кассетными ATACMS по пляжу в Севастополе — таковы данные турагентств, систем бронирования, отельеров и интервью Pravda. Ru с туристами.

Турпоток в Крым и Дагестан растёт, несмотря на теракты и ATACMS
Фото: unsplash.com by Сай Киран Анагани is licensed under Creative Commons CC0 1.0
  • В Дагестане в данный момент находится около 35-40 тыс. туристов., есть единичные отъезды, но число едущих в республику не уменьшилось.
  • В Крыму сейчас находятся около 350-400 тыс. туристов (это уже 10% от всех путешественников в России), и их число только увеличивается — например, в официальных Telegram-каналах Крымского моста виден рост ожидания досмотров в Крым.

"Аннулировано менее 1% поездок, которые должны были состояться на этой неделе, и "доли процента" от поездок, планируемых через две недели", — такие данные подтвердили Pravda. Ru в АТОР.

"Я сыну поклялась, что отвезу на море, забронировала Алупку, но вчера как прочитала про Севастополь — сдала билеты, отменила бронь! Взяла бронь в Дагестан, чтобы на Каспий попасть. Спустя два часа — там беда и ужас. Запасными вариантами у нас были Абхазия, но её отсоветовали, и Сочи, но там дочь кумы заболела, и всё дорого. В Турцию с Египтом не вариант, дорого. Решила снова в Крым — но уже и билетов нет, и жильё забронировали мое" — делилась туристка Наталья на турфоруме.

"Люди испугались, что в Севастополь все время "летит", но сейчас это наглядно стало видно, брони перемещаются на Южный берег, в Ялту, Алушту, а еще в Судак, Симеиз и Гурзуф с Форосом. Там всё будет забито", — поделился с Pravda. Ru крымский риэлтор Александр Шестов.

"Мы уже оценили риски, когда ещё весной бронировали Крым, едем в Судак, он закрыт от ракет горами, там нет военных значимых объектов, детям там нравится и нам, по ценам — значительно дешевле "соседей" и Турции", — рассказала Pravda. Ru Наталья Тихонова, турист из Санкт-Петербурга.

"Ну, конечно, поедем в Дагестан. Всё уже успокоилось. Там невероятно красиво, и люди отличные в основном. Куда? Каспий, горы, в Махачкалу заедем", — добавляет многодетный отец Борис Сергеев из Ростова.

"Несмотря на трагедии, ни вечером воскресенья, ни в понедельник, ни во вторник не зафиксировано значительных отказов от отдыха в Крыму или оттока туристов. С Дагестаном аналогично", — такие данные мониторинга соцсетей и чатов публикует проект "Новости МСБ".

"У Крымского моста очереди на полуостров только растут, такого, как было после давнего удара ВСУ по Новофёдоровке (довольно массовый побег туристов с полуострова) вообще нет", — пишут логисты в главном Телеграм-чате туристов Крыма.

В социальных сетях и чатах туристов сейчас популярно регги "Ехать или не ехать в Крым?" со словами "Там чистое море шикарно, и лето твоё, рабочих звонков там молчит вороньё, купаются дети, не зная "кишечек", и бережёт ПВО у моста перешеек".

Также в романтической и немного наивной песне, набравшей уже более миллиона (!) прослушиваний за сутки поётся "Послушай людей отдыхавших советы — не едь в города-цели вражьей ракеты — на юге, востоке и западе Крыма в ночи тишина, нет ни взрывов, ни дыма".

"А чему можно удивляться-то после разгона российскими туристами митингов в Египте? Помните, там была революция, и из-за протестов в отелях всех сидеть просили. Россияне собрались и со словами "дадим копоти тутанхамонам!" разогнали митинг, чтобы поехать на море и в магазины", — напоминают в чатах.

Ранее Pravda. Ru публиковала подробный ответ на вопрос "опасно ли отдыхать на юге России и ехать или не ехать в Крым и Анапу" (ответ — не опасно, ехать) — с картой безопасности (где безопасно отдыхать) и мнениями военных, турэкспертов и самих туристов.

Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы крым дагестан черное море севастополь
Обсудить
Новости Все >
Печенье с кусочками тёмного шоколада и пеканом: к чаю
Автоэксперты рекомендуют прогревать двигатель автомобиля летом
Российский туризм: вызовы и перспективы — взгляд эксперта
Мошенники обманывают россиян под видом сотрудников Социального фонда
Самые рискованные хирургические вмешательства в области пластической хирургии
Лена Ленина поддержала госпитализированного Отара Кушанашвили
У банков осталось 365 млрд ₽ лимитов на льготную ипотеку, подсчитали "Известия"
Используйте эти методы подкормки морковки в июне
В эксперименте на коллайдере доказали квантовую запутанность между топ-кварками
В Дели министр объявила голодовку в связи с нехваткой воды в городе
Популярное
Стало известно о тайной просьбе Анастасии Заворотнюк, о которой не знал даже её муж Пётр Чернышёв

Татьяна Навка рассказала, о чём Анастасия Заворотнюк просила втайне от мужа.

Татьяна Навка рассказала, о чём Анастасия Заворотнюк просила втайне от мужа
Украинская певица Лобода показала фото из больницы после операции на руке
Украинская певица Светлана Лобода оказалась в больнице
Зола и уксус — секретное удобрение для продвинутых огородников
Девчонки, я вас умоляю: Навка рассказала, о чём просила Заворотнюк, находясь в больнице
Уничтожен американский БПЛА-разведчик над Чёрным морем Дмитрий Плотников События в Дагестане развиваются по казахстанской модели госпереворота Любовь Степушова
Забудьте о прополке: уникальный способ раз и навсегда избавиться от сорняков на грядках
Картошка будет в разы вкуснее: при варке киньте в воду этот продукт — захочется готовить постоянно
Простой рецепт малосольных огурцов: засаливаем их холодным способом в газированной воде
Простой рецепт малосольных огурцов: засаливаем их холодным способом в газированной воде
Последние материалы
Уничтожен американский БПЛА-разведчик над Чёрным морем
У банков осталось 365 млрд ₽ лимитов на льготную ипотеку, подсчитали "Известия"
Используйте эти методы подкормки морковки в июне
В Дели министр объявила голодовку в связи с нехваткой воды в городе
В эксперименте на коллайдере доказали квантовую запутанность между топ-кварками
Анастасия Заворотнюк снималась одновременно в двух фильмах в России и Белоруссии
Кусок обшивки двигателя отвалился во время полета
Выбираем прическу, соответствующую летним образам
Новый дрон ВС РФ охотится за ЗРК врага, реагируя на активность ПВО
В Твери раскрыта схема инсценировки ДТП для получения страховых выплат
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников