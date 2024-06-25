"Наши даже тутанхамонов гоняли!": туристы массово едут в Крым и Дагестан после атак

Турпоток в Крым и Дагестан растёт, несмотря на теракты и ATACMS

4:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россияне не стали отказываться от отдыха в Дагестане и Крыму после страшных террористических атак в северокавказской республике и удара кассетными ATACMS по пляжу в Севастополе — таковы данные турагентств, систем бронирования, отельеров и интервью Pravda. Ru с туристами.

Фото: unsplash.com by Сай Киран Анагани is licensed under Creative Commons CC0 1.0

В Дагестане в данный момент находится около 35-40 тыс. туристов., есть единичные отъезды, но число едущих в республику не уменьшилось.

В Крыму сейчас находятся около 350-400 тыс. туристов (это уже 10% от всех путешественников в России), и их число только увеличивается — например, в официальных Telegram-каналах Крымского моста виден рост ожидания досмотров в Крым.

"Аннулировано менее 1% поездок, которые должны были состояться на этой неделе, и "доли процента" от поездок, планируемых через две недели", — такие данные подтвердили Pravda. Ru в АТОР.

"Я сыну поклялась, что отвезу на море, забронировала Алупку, но вчера как прочитала про Севастополь — сдала билеты, отменила бронь! Взяла бронь в Дагестан, чтобы на Каспий попасть. Спустя два часа — там беда и ужас. Запасными вариантами у нас были Абхазия, но её отсоветовали, и Сочи, но там дочь кумы заболела, и всё дорого. В Турцию с Египтом не вариант, дорого. Решила снова в Крым — но уже и билетов нет, и жильё забронировали мое" — делилась туристка Наталья на турфоруме.

"Люди испугались, что в Севастополь все время "летит", но сейчас это наглядно стало видно, брони перемещаются на Южный берег, в Ялту, Алушту, а еще в Судак, Симеиз и Гурзуф с Форосом. Там всё будет забито", — поделился с Pravda. Ru крымский риэлтор Александр Шестов.

"Мы уже оценили риски, когда ещё весной бронировали Крым, едем в Судак, он закрыт от ракет горами, там нет военных значимых объектов, детям там нравится и нам, по ценам — значительно дешевле "соседей" и Турции", — рассказала Pravda. Ru Наталья Тихонова, турист из Санкт-Петербурга.

"Ну, конечно, поедем в Дагестан. Всё уже успокоилось. Там невероятно красиво, и люди отличные в основном. Куда? Каспий, горы, в Махачкалу заедем", — добавляет многодетный отец Борис Сергеев из Ростова.

"Несмотря на трагедии, ни вечером воскресенья, ни в понедельник, ни во вторник не зафиксировано значительных отказов от отдыха в Крыму или оттока туристов. С Дагестаном аналогично", — такие данные мониторинга соцсетей и чатов публикует проект "Новости МСБ".

"У Крымского моста очереди на полуостров только растут, такого, как было после давнего удара ВСУ по Новофёдоровке (довольно массовый побег туристов с полуострова) вообще нет", — пишут логисты в главном Телеграм-чате туристов Крыма.

В социальных сетях и чатах туристов сейчас популярно регги "Ехать или не ехать в Крым?" со словами "Там чистое море шикарно, и лето твоё, рабочих звонков там молчит вороньё, купаются дети, не зная "кишечек", и бережёт ПВО у моста перешеек".

Также в романтической и немного наивной песне, набравшей уже более миллиона (!) прослушиваний за сутки поётся "Послушай людей отдыхавших советы — не едь в города-цели вражьей ракеты — на юге, востоке и западе Крыма в ночи тишина, нет ни взрывов, ни дыма".

"А чему можно удивляться-то после разгона российскими туристами митингов в Египте? Помните, там была революция, и из-за протестов в отелях всех сидеть просили. Россияне собрались и со словами "дадим копоти тутанхамонам!" разогнали митинг, чтобы поехать на море и в магазины", — напоминают в чатах.

Ранее Pravda. Ru публиковала подробный ответ на вопрос "опасно ли отдыхать на юге России и ехать или не ехать в Крым и Анапу" (ответ — не опасно, ехать) — с картой безопасности (где безопасно отдыхать) и мнениями военных, турэкспертов и самих туристов.