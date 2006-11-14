Хилеры на Филиппинах: чудо исцеления или кровавое шоу?

Первые упоминания об уникальных способностях филиппинских хилеров появились в СМИ в конце 60-х годов. Многие отмахнулись от этих "баек", но кое-то отправился прямиком на Филиппины, желая убедиться, что феномен действительно существует, либо развенчать этот миф. В числе первых на Лусон поехали двое американцев: Ормонд и Макгилл — режиссер и ученый.

Очевидное невероятное

Оказалось, хилеры не прячутся от людских глаз: 58-летний Терте позволил американцам присутствовать при многих его операциях, все документировать и снимать. Что тут скрывать? К тому же его сила не такая уж и "великая". Другое дела его мать и бабка — они видели людей насквозь и передвигали предметы одним лишь взглядом.

Тем не менее, то что увидели американцы, их поразило: целитель оперировал больных… голыми руками. Казалось, остроту скальпеля приобретали его пальцы, которыми он раздвигал живые ткани, проникал в глубь организма, извлекал, как он говорил, "причину болезни", а потом проводил рукой по тому месту, где только что зияла кровавая рана и кожа тут же становилась невредимой.

В какой-то момент гости с Запада подумали, что хилер держит их за простаков: почему Терте оперирует больных в одеянии с длинными рукавами? Может быть, он прячет там "реквизит" и благодаря ловкости рук создают иллюзию проникновения в тело? Увидев недоверие в глазах американцев, Терте закатал свои длинные рукава и продолжил операцию. Теперь обзору ничего не мешало.

Указательным пальцем правой руки хилер провел по животу больного, лежавшего на столе. На коже выступили капельки крови. После этого ладонь ушла в брюшную полость пациента, как нож уходит в мягкое масло. В следующую секунду целитель показал "экспертам" лежащий на его открытой ладони кровавый сгусток. "Больше у тебя ничего болеть не будет", — сказал он пациенту и кусочком белой ткани, пропитанной кокосовым маслом, стёр кровь с его живота. На коже не осталось ни раны, ни шрама. Вся операция заняла не более нескольких секунд…

Нечто подобное спустя много лет увидел на Лусоне знаменитый писатель и путешественник Всеволод Овчинников: "Очередной пациент, которому хилер указывает на кушетку, ложится на неё, не снимая ботинок, приподнимает рубашку. Орбито (так зовут целителя) подходит к нему и, ничего не спрашивая, начинает пальцами обеих рук массировать больное место. Левая рука врачевателя перестаёт двигаться. И я вижу, как указательный и средний пальцы его правой руки уходят куда-то вглубь. Тут же появляется красноватая жидкость. Не кровь, а нечто более светлое, возможно, сукровица. Капли этой жидкости разбрызгиваются по клеёнке… Через секунду Орбито вытягивает из открытой раны коричневый кусочек, по цвету похожий на сырую печенку.".

Дальше все по известному сценарию: белый тампон погружается в рану, живот пациента вытирается кокосовым маслом, хилер отходит от стола и… на коже пациента розовеет лишь небольшое пятнышко.

С Библией в астрал

Многие свидетели рассказывают, что занимателен не только сам процесс, когда хилер колдует над телом пациента, но и то как он готовит себя к этому. Перед началом сеанса целителя окружают помощницы-медиумы, а он берет в руки Библию, и сжимает ее с такой силой, что белеют костяшки пальцев. Медитация начинается…

Чтение молитв длится минут пятнадцать, после чего можно заметить, что хилер не видит текста — его глаза закатились, видны только белки, которыми он "смотрит" на текст Библии. От лица его отливает кровь, кончики пальцев мелко дрожат. Хилер приступает к работе.

Когда "сеанс окончен", целитель опускается на пол. Помощницы начинают стучать ему по груди, кричать что-то в ухо — вызывать из астрала. Долгое время он не реагирует. Говорят, бывало и такое, что хилеры так и не возвращались из астрального круга, пребывали в коме по две-три недели и умирали, не приходя в сознание.

А что же чувствуют пациенты, лежа на "хирургическом ложе"? Как правило, ответ таков: "это похоже на электрическое покалывание". Вопреки всем законам физики, химии, биологии и т. д., ни о какой боли речь вообще не идет — напротив, хилер легким движением руки умудряется снять любую боль.

"На стуле заходится криком 18-месячный ребенок, держась за щеку, покрытую красной коростой. Рино подходит к нему и кладет руку на коросту, с силой сжимая больное место (так, что на нем выступает сукровица) и непрерывно читая молитву. По всем показателям сейчас младенец должен взвыть, как сирена "скорой помощи". Однако мальчик немедленно замолкает и даже начинает улыбаться. Фиорентино извлекает из середины щеки какую-то розовую пленку, которая шевелится, как червяк", — так описывает увиденное на Лусоне корреспондент "АиФ". "Шевелится, как червяк" - не перебор ли?

Врачеватели или шарлатаны?

За свою работу "истинные" хилеры денег, как правило, не берут. Приходящие к ним за помощью расплачиваются подарками или подношениями. Если же нечем заплатить, хилер обязательно принимает его бесплатно, отказать пациенту в помощи — большой грех, за который Господь может лишить "целителя" его дара. На деле же таких бессеребренников очень мало — всего около пяти десятков на все Филиппины. И место в очереди к ним забивается на год вперед.

За последние годы филиппинских хилеров подвергали многим тестам и исследованиям. И результаты одного из них могут по большому счету поставить точку в этой истории. Ученые выяснили, что ни кровь, ни ткани, извлеченные во время операции, не принадлежат тем пациентам, у которых они "были извлечены".

Многие путешественники, также говорят, что все хилеры, с которым им доводилось встречаться, были форменными мошенниками, вернее, фокусниками, которые с помощью ловкости рук и внутренностей животных делали вид, что проводили полостные операции без разрезов. Но самая большая опасность не в обмане, а в том, что после подобных манипуляций пациенты, не спешили обращаться к врачу и затягивали болезнь.

Словом, скептики продолжают спорить, и хилеры — вытворять невероятные вещи на своих "операционных столах". А уж как именно они это делают… Интересно? Езжайте и "полюбуйтесь".