Экзотические блюда в разных странах

Многие из нас думают, что самое жуткое, что предложат им меню заграничных ресторанов это улитки или лягушачьи лапки. А не желаете отведать жареных тарантулов, ядовитое рыбное филе или тушеных летучих мышек? Ну или десерт из мозга обезьяны? Нет? А знатоки, между прочим, утверждают, что на вкус он напоминает нежный рисовый пудинг…

Под нож повара в разных уголках мира идет самая немыслимая живность. В рейтинге гурманов-экстермалов лидируют, несомненно, азиаты. Для европейца список непонятных названий на чужом языке, предлагаемый в ресторанах Камбоджи или Вьетнама, сродни русской рулетке. Вот и думай потом, что это так аппетитно похрустывает у тебя на зубах.

Топ 9 Экзотических блюд

Так что же такого "необычного" едят в разных странах мира?

Камбоджа: тарантулы

Если вы окажетесь в городке Скуон недалеко от столицы Камбоджи не падайте в обморок, когда вас со всех сторон облепят продавцы с лотками и подносами, заваленными еще живым, шевелящимся или уже поджаренным "блюдом". Правда, большинство появляющихся в Камбодже иностранцев до "а пинга" еще не дозрели. Но местные гурманы недоумевают, почему бы не похрустеть таким вкусным паучком размером с ладонь?

Нельзя сказать, что современные камбоджийцы едят пауков от голода. Даже бедные крестьяне. У них и так достаточно еды: и рис, и рыба, и куры, и свиньи.

Пауки им, действительно, нравятся. Тарантулы "а-пинг" среди камбоджийцев считаются таким же деликатесом, как черная икра на Западе. Правда, его еще нужно правильно приготовить.

А готовят их просто.

Сначала их нужно убить. Хотя нет, сначала поймать — вытащить из норы и вырвать ядовитые клыки. Затем уже убить, сдавив брюшко, чтобы они не убегали со сковородки. Далее членистоногое медленно поджаривают на открытом огне (обязательно на дровах) с добавлением большого количества соли и чеснока. Когда хитиновый панцирь, в нормальном состоянии черный, приобретет красновато-коричневый оттенок, — все, паук с хрустящей корочкой и очень нежный внутри готов к употреблению.

Есть его желательно обжигающе горячим. Говорят, по вкусу напоминает курицу…

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Вьетнам: летучие мыши

Hа yлицах Вьетнама можно отыскать едва ли не самые экзотические блюда. Чего стоит бьющееся сердце кобры, суп из броненосцев или цыплячьи сердечки, маринованные в свиной крови. Подобная "амброзия" вовсе не являются изобретением каких-нибудь диких жителей джунглей. Как pаз напротив, все эти изыски можно найти только в самых дорогих ресторанах.

Апофеозом экзотической и невероятно дорогой трапезы являются блюда из летучих мышей. В каждом уважающем себя ресторане пойманных зверьков держат в клетке, а клиенту представляют право выбрать понравившегося.

Приглянувшуюся мышку затем демонстрируют чревоугоднику во всей кpасе: растягивают за крылья, а потом одним молниеносным ударом ей отрубают голову. Мало того, кровь из раны сцеживают в бокал, естественно, для того, чтобы тyт же ее выпить. Вьетнамцы верят, что эта кровь возбуждает и укрепляет мужскую силу. А знатоки утверждают, что мясо летучих мышей по вкусу сродни говядине под соусом карри.

Индонезия: собачье заливное

В тех уголках Азии, что не могyт похвастаться особым богатством, лучших друзей человека очень и очень любят. Правда, не за умные глаза и виляющий хвостик, а за, так сказать, вкусовые качества. Берегите своего Дружка, если отправляетесь с ним в отпуск. Вашего любимца могут просто похитить и поджарить вам же на ужин, как бы шокирующее это не звучало.

Владельцам черных собак следует проявлять особую бдительность — ведь островитяне убеждены, что их мясо ничуть не уступает парной телятине.

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Гонконг: мозг обезьяны

Да-да! Здесь это считается утонченным десертом. Причем, перед тем как оказаться на вашем столе блюдо пройдет невероятно сложную процедуру приготовления. Дальше чтение не для слабонервных: мозг подается на стол прямо в голове обезьяны. Для этого примата прочно фиксируют, обривают, а затем пробивают ему голову при помощи небольшого молоточка и стамески.

После того, как верхняя часть черепа удалена, мозг едят чайной ложечкой.

И главное: трапезу нужно закончить до смерти животного! Но переведите дух. К счастью, современные повара (видимо под давлением обществ защиты животных) придумали-таки рецепт этого "десерта", при котором не приходится прибегать к такому немыслимому варварству.

Парагвай: крысы

Парагвайцы готовы кушать своих грызунов-паразитов в любом виде:

жареные,

тушеные,

фаршированные,

вяленые.

И если раньше их ели только в маленьких бедных деревушках, то теперь эта мода распространилась по всей стране. Парагвайцы считают, что мясо крысок весьма богато белком, к томy же оно почти диететическое.

Внимание: настоящим деликатесом считаются новорожденные крысята, которых готовят и глотают целиком.

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Япония: рыба фуга

В свете уже описанного пристрастие японцев к ядовитой рыбе фугу, отведав которой ежегодно умирает около сотни человек, кажется вполне безобидным.

К тому же цивилизованные японские власти еще в 1958 году предписали поварам, которые захотят готовить фугу для своих клиентов, сдавать строгие экзамены.

Если же клиент все-таки умрет, повар по закону чести обязан сделать сеппуку — выпустить себе кишки. Зато из-за хлопот с разделкой и из-за того, что, когда все подозрительные части удалены, мяса остается с гулькин нос, пощекотать нервы фугу оказывается весьма дорогим удовольствием.

Италия: касу марцу - сыр с живыми личинками

Но не только Азия шокирует нас своими гастрономическими пристрастиями. Прекрасная Италия может сварганить такое, от чего у неподготовленного зашевелятся волосы на голове. Впрочем блюдо это тоже шевелится.

В деревеньках вокруг Лоллоу, что в Сардинии, местные крестьяне любят посидеть после ужина за бокальчиком доброго домашнего вина. На закуску подают хлеб и нечто коричневое, что извлекается из темного шкафа прямо перед трапезой. Это сыр и он шевелится.

Сырная голова, испещренная дырами, населена тысячами извивающихся личинок. Они, как считают северные итальянцы, обладают отличным возбуждающим действием.

Правда, изобретено это блюдо было совершенно случайно. И вряд ли необходимо объяснять, как достичь подобных результатов в домашних условиях. Но каким-то образом сыр с личинками был признан деликатесом и до сих пор готовится итальянскими поварами.

Такая вот поистине адская кухня!

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