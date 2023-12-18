Финишировал первый в России ЭКОавтопробег "Едем в Ярославию"

5:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

Нам, современным путешественникам, видимо, мешают спать лавры первооткрывателей. Белых пятен на картах практически не осталось, а внести свой вклад очень хочется. Мы пытаемся изобретать маршруты, тестировать средства передвижения, миксовать одно с другим, и иногда у нас это даже получается.

Фото: Пресс-служба Союза Евразийское содружество специалистов туриндустрии – ЕСОТ

Буквально на днях завершился уникальный совместный проект Министерства туризма Ярославской области и Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии — ЕСОТ" при поддержке Центра развития туризма "Ярославия". ЭКОавтопробег на отечественных современных электромобилях EVOLUTE "Едем в Ярославию" был призван решить несколько задач. За три дня протестировать маршрут Москва — Переславль-Залесский — Ростов Великий — Углич — Ярославль. Создать туристический маршрут для электромобилей по территории Ярославской области. На собственном опыте проверить уровень сервиса, комфортность инфраструктуры, изучить доступность достопримечательностей для автопутешественников на экологическом виде транспорта, а также сформировать карту заправок для электромобилей и подготовить рекомендации для автотуристов на электрокарах. В тестовом заезде в качестве членов экипажей электромобилей приняли участие представители федеральных и региональных СМИ, блогеры, фотографы, туроператоры.

Итак, друзья, если вы захотите повторить наш зимний маршрут на электромобилях, то запаситесь свободным временем, теплой одеждой, знанием арифметики (рассчитывать километраж на уровень заряда), умением быть готовым к непредвиденным ситуациям (в случае разряженной батареи на трассе) и морем позитива. И тогда путешествие вам запомнится надолго, ведь колесить по заснеженным просторам страны — бесценно! И мы сделали это! Более того, нам удалось посетить знаковые достопримечательности Ярославской области.

11 декабря колонна из шести электромобилей стартовала в сторону Ярославля. Первой остановкой стал город Переславль-Залесский, вернее один из старейших музеев нашей страны — "Ботик Петра I", представляющий единственный уцелевший корабль Потешной флотилии Петра I "Фортуна". Ведь именно здесь, на берегу Плещеева озера, в 1692 году Пётр I заложил верфь, где строились ладьи потешной флотилии, ставшие первыми шагами к созданию русского флота. Музей открылся в самом начале 19 века, когда над уцелевшим ботиком построили так называемый "Ботный дом".

Следующая точка маршрута — Ростов Великий, где журналисты и блогеры посетили музей-заповедник Ростовский кремль и конюшенный двор — памятник архитектуры конца XVII века и новый музейный объект, открытый не так давно, после масштабной реставрации. В этом пространстве можно посетить выставку уникального Ростовского промысла — финифти, особой технике росписи эмалью. В следующем зале экспозиция для любителей истории и военного дела — прекрасная коллекция оружия. Нам же, как автотуристам особенно была интересна выставка "карет, саней и велосипедов", где представлены транспортные средства конца XVIII — первой половины XX века: телеги, сани, дрожки, кибитки, тарантас и даже ландо.

Второй день автопробега был посвящен древнему Угличу. Нам представилась уникальная возможность заглянуть в музей "СырКультПросвет", официальное открытие которого планируется только в апреле 2024 г. На эксклюзивной экскурсии рассказали об истории отечественного сыроделия, русских мастерах сыроварения, об истории знаменитых сыров России. Задумка организаторов музея поистине грандиозная, но держим интригу и ждем открытия. А участникам первого ЭКОавтопробега посчастливилось быть и здесь в числе первых. Тем, кто приедет в этот музей после нас, уверен, будет интересно не менее. Право слово, экспозиция действительно уникальна — здесь и история, и новые технологии, и традиции, и впечатления, в том числе и гастрономические.

В последний день пробега мы отправились в Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник Н. А. Некрасова "Карабиха". Подробно рассмотрели Большой Барский дом, экспозицию музея, посвящённого жизни и творчеству русского поэта и издателя Николая Алексеевича Некрасова. А после, пока "Мороз-воевода дозором" обходил владенья свои, мы в заснеженной усадьбе грелись чаем с пирожками. Но, как писал классик в том же бессмертном "Мороз, Красный нос":

Не затем же пускаться в дорогу,

Чтобы в любящем сердце опять

Пробудить роковую тревогу…

Финишировал ЭКОавтопробег "Едем в Ярославию" у Вознесенских казарм в областном центре — городе Ярославле. Здесь на официальном мероприятии экипажи встречали вице-губернатор Ярославской области Василий Горбунов и министр туризма региона Ольга Габуева.

Так что, друзья, маршрут построен. Заряжаемся и едем.

Фото Евгения Веденьева и Муслима Алимирзаева