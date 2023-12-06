Гид по Шерегешу: для тех, кто едет кататься на новогодние праздники

2:59 Your browser does not support the audio element. Туризм Путешествия

Впереди долгие новогодние каникулы, и россияне стали задумываться, где можно провести отпуск. В России есть много популярных горнолыжных курортов, и одним из них является Шерегеш — самый популярный курорт в Сибири. Он активно развивается: с каждым годом становится всё больше подъёмников, трасс и отелей. Кроме того, в Шерегеше раньше, чем на других курортах страны, начинается сезон (кататься можно уже в ноябре) и длится практически до конца апреля, рассказывает читателям Pravda.Ru руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова.

Фото: https://www.explorenicecotedazur.com is licensed under https://www.explorenicecotedazur.com/en/explore/activities-nice-cote-dazur/snow-and-ski/

Шерегеш — главный горнолыжный курорт Сибири

На курорте 16 трасс разной сложности (самая длинная 3 600 м в Секторе Е) и 20 подъёмников, среди которых бугельные, кресельные и гондолы. Здесь будет комфортно и новичкам (есть зелёные и синие трассы), и опытным райдерам (для них ― красные и чёрные трассы). Шерегеш особенно популярен у фрирайдеров из-за уникальных условий для внетрассового катания:

прыжки со скал,

крутые склоны с редкими деревьями,

глубокий и пухлый снег,

возможность заброски на снегоходах.

Из минусов — сюда сложно добраться жителям центральной России. Так, ближе всего ехать до Шерегеша от Новокузнецка, перелёт из Москвы и обратно обойдётся примерно в 20 000 рублей на человека. Оттуда можно добраться на машине или общественном транспорте (с 11 ноября запустили поезд "Шерегеш-экспресс", который идёт до Чугунаша, а оттуда на автобусе до посёлка). Итого дорога займёт около 7 часов (стоит также учитывать разницу во времени — 4 часа со столицей). За это, кстати, любят Шерегеш те, кто работает удалённо. Они приезжают на курорт, катаются рано утром, пока столица спит, и возвращаются к обеду, когда в Москве начинается рабочий день.

Ещё к минусам можно отнести небольшое количество объектов размещения: в пиковые даты, например, на новогодние праздники спрос может превышать предложение. Но если позаботиться об этом заранее, то можно найти жильё на любой вкус (апартаменты, отель, хостел или гостевой дом) по приемлемым ценам.

Кроме того, в Шерегеше не очень хорошо развит апре-ски. Вблизи склонов есть несколько баров и кафе, но, как правило, они всегда переполнены. А магазины находятся только в посёлке и закрываются очень рано. Поэтому логистику нужно продумывать тщательно.

Если вы приехали за компанию с друзьями, то из вариантов досуга у вас может быть катание на тюбингах или собачьих упряжках, полёт на параплане или отдых в кафе, резюмирует эксперт.