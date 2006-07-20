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Автор Любовь Петрухина

Куда приводят пиратские карты?

Туризм

Кровь, обжигающий вкус рома и зловещий флаг, развевающийся на ветру… У любителей пиратской романтики появился новый шанс окунуться в пучину историй о флибустьерах и их таинственных сокровищах. На острове Падре в Техасе открыт "Музей пиратов и контрабандистов".

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Как гласит история, несколько веков назад в этих местах орудовал известный пират Жан Лафитт. В прибрежных районах Мексиканского залива он со своей брутальной командой нападал на торговые суда, а с 1778 года принялся терроризировать и сушу.

Лафитт поселился в техасском городе Галвестоне, и, чтобы удобнее было сбывать награбленное, самопровозгласил себя губернатором Техаса.

Но пират не был бы пиратом, если бы не спрятал часть своих несметных богатств — известно, что на побережье острова Падре до сих пор сокрыты его легендарные сокровища. Время от времени, особенно после шторма, искатели находят там древние золотые монеты. В 1973 году после урагана на прибрежный песок были выброшены даже небольшие бочонки и горшки с драгоценностями.

Царство пиратов

Некоторые из них отныне и поселились в новом музее. Предстанут перед посетителями непременные атрибуты пиратского бытия:

  • пропитанные морской солью треугольные шляпы,
  • почерневшие от крови и времени шпаги,
  • бутылки из-под жгучего напитка,
  • таинственные сундуки,
  • драгоценности,
  • кружева.

А самый древний из экспонатов принадлежал корсару, властвовавшему в здешних водах еще в 16 веке. Словом, романтики хоть отбавляй.

Авторы музейной экспозиции уверены, что их детище станет очень популярным. Особенно в дни, когда в этих краях проходит традиционный "фестиваль контрабанды", ведущий свою историю с 1958 года. Тогда "пиратская братия" веселилась на здешнем побережье всего один день. Сегодня же фестиваль-карнавал идет 12 дней и включает в себя более 100 увеселительных мероприятий.

Началом праздника считается момент, когда Лафит, который, как вы уже поняли, является местной легендой, со своей командой высаживается на берег. Он добивается капитуляции мэра и начинает командовать сам. Вот теперь можно веселиться, тем более что развернуться есть где.

Вот далеко не весь перечень того, что творится здесь каждую весну:

  • Гонки моторных катеров,
  • парад реконструированных фрегатов,
  • регата парусных шлюпок,
  • турниры по фехтованию,
  • метанию шляп,
  • плаванию в дырявых корытах

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Пираты XXI века

В представлении многих, плененных обаянием, например, знаменитого нынче Джека-Воробья, истории о пиратах ассоциируются в первую очередь с романтическими авантюрами, полными героизма.

В книжках и легендах благородный корсар, в конце концов, всегда находил клад, попутно освобождая всех униженных и оскорбленных.

Правда, те, кому "посчастливилось" столкнуться с этими представителями древнейшей морской профессии — и выжить при этом! — придерживались прямо противоположного мнения на этот счет. Тем не менее, как видим, тема флибустьерства сегодня неимоверно популярна. Но где же еще можно с нею соприкоснуться?

Один из самых старинных музеев пиратства находится на Кубе.

В XVII веке здесь, на крутом обрыве перед входом в залив, была построена крепость. Наивные жители острова таким образом пытались защититься от флибустьеров. Но не тут-то было! Один особенно наглый корсар по имени Жак де Сор вторгся на остров, пока все спали, и похитил самых известных местных жителей. Сумма требуемого выкупа составила 80 тысяч золотых монет. Выкупа он не получил, и развязка последовала весьма кровавая.

Тем не менее, в наши дни крепость стала именно музеем пиратства. Там, в частности, рассказывают и о де Соре. Поскольку, начиная с 1538 года, город Сантьяго де Куба подвергался непрерывным атакам пиратов долгих 24 года, экспозиция позволяет также проследить историю и увидеть, каким оружием дрались прославленные разбойники.

Современная Тортуга

Несмотря на очевидную жестокость пиратов, их потомки не попытались забыть об этом явлении. Наоборот — в мире множество праздников и фестивалей, которые обращаются к памяти флибустьеров и каждому позволяют примерить на себя роль морского волка или его жертвы.

В 1978 году Вилмингтон в американском штате Северная Каролина представлял собой заброшенный город, где покинутые дома перемежались с заколоченным магазином, запущенной пристанью и одним плохим рестораном.

А в 1979 году здесь уже проходил "пиратский" фестиваль Риверфест.

Правда, бюджет был крошечный, да и публики немного.

Зато теперь каждые первые выходные октября городок преображается: море народу, сувениры, представления, шоу-программы… Здесь можно представить, "как это все было", и посмотреть на джентльменов удачи "в работе". Или поздороваться с героями прошедших лет: Мэри Рид, командором Желтой бородой, или капитаном Серой бородой (он в эти дни как раз именинник).

Ежегодно 4 октября на острове Каталина в Центральной Америке проходит "День буканьера".

"Немного пирата есть в каждом из нас!" — утверждают устроители этого праздника.

Именно поэтому здесь все как по-настоящему:

  • костюмы,
  • пляски,
  • поиск зарытых сокровищ.

У детей свои сокровища, у взрослых — свои, чтобы не передрались. Правда, одного здесь нет — жестокости и слез.

С 24 октября по 2 ноября на Каймановах островах проходит ежегодный пиратский фестиваль — один из самых известных в своем роде. Во многом это объясняется тем, что большинство увеселений здесь — бесплатно. Открывается фестиваль красочным фейерверком, который сопровождается конкурсом молодых певцов. Вообще, в эти дни карибские напевы не смолкают над островами ни на минуту, заставляя людей пускаться в пляс под открытым небом. Также в программе праздника:

  • День поиска сокровищ,
  • Детский день,
  • красочный парад,
  • атака пиратов на остров (инсценировка!),
  • множество разных соревнований.

С 27 ноября по 7 декабря город Ки-Уэст во Флориде превращается в настоящий Пиратский рай. Каждый здесь может найти  что-нибудь интересное для себя.

С одной стороны, в программе семинары и лекции, встречи с местными историками и светилами науки. С другой стороны — для тех, кто приехал просто повеселиться, — участие в пиратском рейде, а затем в зажигательной вечеринке под условным названием "мародерство и грабеж".

А в середине февраля здесь же во Флориде, но уже в Айбор Сити проходит пиратский фестиваль, но весьма необычного свойства.

Все дело в том, что он начинается, когда все остальные праздники подобного рода плавно походят к логическому завершению. А именно — в 19:00.

Как тактично информируют организаторы, "это праздник, ориентированный на взрослых". Конечно, детская секция имеется в наличии, но она предусмотрительно расположена в стороне. В целом этот праздник отдаленно напоминает бразильский карнавал, с той лишь разницей, что здесь все проходит под знаком пиратства.

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