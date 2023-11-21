ЕвроСМИ: миллионы русских отдыхают, несмотря на удушение санкциями

3:39 Your browser does not support the audio element. Туризм

Немецкие журналисты вынуждено констатировали тот факт, что миллионы российских туристов продолжают путешествовать. По данным Die Welt, россияне "предпочитают свою территорию или теплые, тропические страны".

Фото: Telegram: Поехали на море

Из-за санкций у российских граждан сократились возможности для путешествий — в Европе их видеть не хотят, СМИ сообщают про отобранные автомобили, фотоаппараты, личные вещи. Издание подчеркивает, что "мы (ЕС) старались максимально задушить" санкциями Россию, однако "у той устояла экономика и не сломался народ".

"Мы (Европа) закрыли им въезд, обложили максимальными за всю историю планеты санкциями, перекрыли им всё, что возможно, а они не просто не развалились, но смеют радоваться и ехать отдыхать", — пишут комментаторы.

Российские туристы едут по трём направлениям:

по огромной России "от Белого до Черного морей"

в привычные "тёплые страны"

в "экзотические" страны.

В 2023 году число туристов из России в "экзотических" странах выросло на 1000% по сравнению с первыми шестью месяцами года предыдущего.

Топовая пятёрка выглядит следующим образом:

Турция Объединённые Арабские Эмираты Таиланд Египет Шри-Ланка и Мальдивы.

Турция в первом полугодии приняла 2,6 млн. туристов из России — они летают прямыми рейсами по "безвизу", незнакомые раньше ОАЭ посетили 800 000 российских туристов, после работы дипломатов "открылся" Таиланд (и прямые рейсы в него).

Привычный тёплый зимой Египет уже принял 750 тысяч туристов, в экзотические Шри-Ланку и на Мальдивы также слетали 110 тыс. человек, своих туристов из России получают Индия и Куба. Стали популярны у россиян Вьетнам, Малайзия и Индонезия, с конца лета Китай также стал снова принимать российских туристов без визы.

Россияне любят ездить в Краснодарский край и в Крым. Из-за закрытых аэропортов на юге России турпоток на полуостров сократился минимум на треть (зато возрос в Сочи, как и цена на отдых "до уровня Бали") — но россияне все равно едут в Крым, на машинах и поездах.

Также россияне едут в Абхазию, которая во времена СССР была мегапопулярным местом отдыха, на Балтику, в великолепную Казань, на Байкал и в Карелию, на Камчатку и по "золотому туристическому кольцу".

Любопытно, что отдых внутри своих (огромных) стран предпочитают не только в России. Так, 58% американцев никогда не получали паспорта для заграничных поездок, а 2/3 населения США никогда не покидало пределы США.

Зачем, если у тебя страна лежит в 6 часовых поясах и в ней есть всё - от гор и пустынь до океана с пляжами и "тихих" озер? Аналогичная история с Китаем — лежащим в 5 часовых поясах.

Напомним, что ранее Pravda. Ru писала - мировые СМИ время от времени публикуют рассказы иностранцев, которые "рискнули поехать в страшную Russia" и даже пожил в РФ. Они "поражают" соотечественников рассказами — в России не "везде танки, агенты КГБ", а счастливые и довольные люди.

Это, кстати, очень здорово раздражает некоторых жителей Запада и ЕС — как же так, мы ввели столько санкций, а они "не рушатся" и смеют развлекаться…