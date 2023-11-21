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Олег Володин

ЕвроСМИ: миллионы русских отдыхают, несмотря на удушение санкциями

3:39
Туризм

Немецкие журналисты вынуждено констатировали тот факт, что миллионы российских туристов продолжают путешествовать. По данным Die Welt, россияне "предпочитают свою территорию или теплые, тропические страны".

ЕвроСМИ: миллионы русских отдыхают, несмотря на удушение санкциями
Фото: Telegram: Поехали на море

Из-за санкций у российских граждан сократились возможности для путешествий — в Европе их видеть не хотят, СМИ сообщают про отобранные автомобили, фотоаппараты, личные вещи. Издание подчеркивает, что "мы (ЕС) старались максимально задушить" санкциями Россию, однако "у той устояла экономика и не сломался народ".

"Мы (Европа) закрыли им въезд, обложили максимальными за всю историю планеты санкциями, перекрыли им всё, что возможно, а они не просто не развалились, но смеют радоваться и ехать отдыхать", — пишут комментаторы.

Российские туристы едут по трём направлениям:

  • по огромной России "от Белого до Черного морей"
  • в привычные "тёплые страны"
  • в "экзотические" страны.

В 2023 году число туристов из России в "экзотических" странах выросло на 1000% по сравнению с первыми шестью месяцами года предыдущего.

Топовая пятёрка выглядит следующим образом:

  1. Турция
  2. Объединённые Арабские Эмираты
  3. Таиланд
  4. Египет
  5. Шри-Ланка и Мальдивы.

Турция в первом полугодии приняла 2,6 млн. туристов из России — они летают прямыми рейсами по "безвизу", незнакомые раньше ОАЭ посетили 800 000 российских туристов, после работы дипломатов "открылся" Таиланд (и прямые рейсы в него).

Привычный тёплый зимой Египет уже принял 750 тысяч туристов, в экзотические Шри-Ланку и на Мальдивы также слетали 110 тыс. человек, своих туристов из России получают Индия и Куба. Стали популярны у россиян Вьетнам, Малайзия и Индонезия, с конца лета Китай также стал снова принимать российских туристов без визы.

Россияне любят ездить в Краснодарский край и в Крым. Из-за закрытых аэропортов на юге России турпоток на полуостров сократился минимум на треть (зато возрос в Сочи, как и цена на отдых "до уровня Бали") — но россияне все равно едут в Крым, на машинах и поездах.

Также россияне едут в Абхазию, которая во времена СССР была мегапопулярным местом отдыха, на Балтику, в великолепную Казань, на Байкал и в Карелию, на Камчатку и по "золотому туристическому кольцу".

Любопытно, что отдых внутри своих (огромных) стран предпочитают не только в России. Так, 58% американцев никогда не получали паспорта для заграничных поездок, а 2/3 населения США никогда не покидало пределы США.

Зачем, если у тебя страна лежит в 6 часовых поясах и в ней есть всё - от гор и пустынь до океана с пляжами и "тихих" озер? Аналогичная история с Китаем — лежащим в 5 часовых поясах.

Напомним, что ранее Pravda. Ru писала - мировые СМИ время от времени публикуют рассказы иностранцев, которые "рискнули поехать в страшную Russia" и даже пожил в РФ. Они "поражают" соотечественников рассказами — в России не "везде танки, агенты КГБ", а счастливые и довольные люди.

Это, кстати, очень здорово раздражает некоторых жителей Запада и ЕС — как же так, мы ввели столько санкций, а они "не рушатся" и смеют развлекаться…

Ирландский бизнесмен в изумлении от своей прогулки по Москва-сити
Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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