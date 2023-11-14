Несмотря на слухи про открытие, аэропорт Краснодара "Пашковский", как и аэропорты Ростова-на-Дону и Симферополя работу пока не начинают — сообщил высокопоставленный источник Pravda. Ru в транспортном ведомстве.
Откуда же взялась информация об открытии аэропорта Краснодара для полётов, и что на самом деле происходит с авиасообщением на юге России?
Конечно, открытие аэропорта позволило бы резко сократить путь в Крым — как минимум на 6 часов (сейчас до Сочи или Минвод — 11-16 часов дороги), поэтому его ждут и краснодарцы, и крымчане, и жители курортов Кубани.
Тем не менее, пока об этом не может быть и речи.
Слухи возникли потому что:
"Пока не будет решения об открытии со стороны Кремля, получившего абсолютные гарантии от военных — разговаривать не о чем", — сообщил чиновник.
Он перечислил угрозы:
Никто и близко не возьмет на себя ответственность выпустить рейс в столь опасное небо — рискуя пассажирами под любимые украинцами крики о "жареных колорадах" и "жаль, что так мало погибло гражданских" — пишут в соцсетях.
Ранее Pravda.Ru уже писала, что ведомства (Минтранс, Росавиация, Минобороны, и т. д.) согласовали максимально безопасный маршрут "до Краснодара" — однако, по словам источника, он всё равно имеет определенные риски.
Среди них - вышеописанная работа своей же ПВО, атаки БПЛА Украины, необходимость "исключительной" противодиверсионной работы на всём протяжении полета лайнеров.
"Не исключаю, что специалистами всех ведомств будет найдено универсальное решение, которое откроет Краснодар, например, с 1 февраля 2024 года. Или, как и остальные аэропорты юга России он откроется примерно (по моему мнению) на 30-50-й день после окончания СВО", — пояснил представитель ведомства.
Отметим, что Минтранс России уже заявил — субсидирование закрытых на время СВО аэропортов юга страны в 2024 году "может быть продолжено".
Технически они готовы принимать пассажиров и рейсы в любой момент, однако пока что находятся в состоянии "поддержания рабочей готовности". В них можно войти, пройдя обычный для аэропорта контроль (возможна проверка паспорта), приобрести в кассах авиабилеты "из" или "в" другие аэропорты.
Также технические службы (включая заправщиков, "башню", и т. д) работают для обслуживания специальных и военные перевозок.
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