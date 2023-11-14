Чиновник: аэропорт Краснодара не открывали для гражданских рейсов

4:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Несмотря на слухи про открытие, аэропорт Краснодара "Пашковский", как и аэропорты Ростова-на-Дону и Симферополя работу пока не начинают — сообщил высокопоставленный источник Pravda. Ru в транспортном ведомстве.

Фото: Правда.Ру

Откуда же взялась информация об открытии аэропорта Краснодара для полётов, и что на самом деле происходит с авиасообщением на юге России?

Конечно, открытие аэропорта позволило бы резко сократить путь в Крым — как минимум на 6 часов (сейчас до Сочи или Минвод — 11-16 часов дороги), поэтому его ждут и краснодарцы, и крымчане, и жители курортов Кубани.

Тем не менее, пока об этом не может быть и речи.

Слухи возникли потому что:

Недавно в аэропорту успешно прошли учения по тушению самолета, после которых пожарные службы отрапортовали "потушили успешно".

Дальше компания "Аэродинамика", управляющая аэропортом, сообщила, что по их итогам Краснодар "готов к открытию".

Позже в аэропорт прилетел борт специального (правительственного) лётного отряда "Россия". Меры безопасности у него были беспрецедентные, и такое не обеспечишь всем самолетам и экипажам. Некоторые приняли надпись "Россия" на самолете за ливрею авиакомпании (гражданской) "Россия" (группа "Аэрофлот") и сделали вывод о начале полетов.

Не осталось без внимания и использование аэропорта для нужд СВО. А начальник II управления ГОМУ ГШ ВС РФ генерал-майор Александр Туляганов "подтвердил готовность аэропорта к возобновлению нормальной деятельности". Но готовность - не значит "открытие".

"Пока не будет решения об открытии со стороны Кремля, получившего абсолютные гарантии от военных — разговаривать не о чем", — сообщил чиновник.

Он перечислил угрозы:

атаки диверсантов ("Коммерсант" уже писал о задержанном с ПЗРК у аэропорта "Внуково");

атаки БПЛА (как в аэропорту Сочи);

отсутствие у гражданских рейсов ответчиков "свой-чужой" в условиях работы российской ПВО на защиту регионов от БПЛА и ракет;

работа украинской ПВО из пока ещё не освобождённой Одессы (у Киева есть опыт сбивания гражданских лайнеров);

и т. д.

Никто и близко не возьмет на себя ответственность выпустить рейс в столь опасное небо — рискуя пассажирами под любимые украинцами крики о "жареных колорадах" и "жаль, что так мало погибло гражданских" — пишут в соцсетях.

Ранее Pravda.Ru уже писала, что ведомства (Минтранс, Росавиация, Минобороны, и т. д.) согласовали максимально безопасный маршрут "до Краснодара" — однако, по словам источника, он всё равно имеет определенные риски.

Среди них - вышеописанная работа своей же ПВО, атаки БПЛА Украины, необходимость "исключительной" противодиверсионной работы на всём протяжении полета лайнеров.

"Не исключаю, что специалистами всех ведомств будет найдено универсальное решение, которое откроет Краснодар, например, с 1 февраля 2024 года. Или, как и остальные аэропорты юга России он откроется примерно (по моему мнению) на 30-50-й день после окончания СВО", — пояснил представитель ведомства.

Отметим, что Минтранс России уже заявил — субсидирование закрытых на время СВО аэропортов юга страны в 2024 году "может быть продолжено".

Технически они готовы принимать пассажиров и рейсы в любой момент, однако пока что находятся в состоянии "поддержания рабочей готовности". В них можно войти, пройдя обычный для аэропорта контроль (возможна проверка паспорта), приобрести в кассах авиабилеты "из" или "в" другие аэропорты.

Также технические службы (включая заправщиков, "башню", и т. д) работают для обслуживания специальных и военные перевозок.