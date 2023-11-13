Около миллиона гостей посетили курорт "Роза Хутор" в летнем сезоне 2023 года

5:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

В этом году летний сезон стартовал 28 апреля и завершился 7 ноября. За шесть месяцев курорт посетили около 1 млн. гостей, что на почти на 25 % превышает показатель прошлого года (806 тыс.). Количество иностранных туристов на "Роза Хутор" за этот период превысило 2,8 тысяч, что в два раза выше значений летнего сезона 2022 года. Гостями курорта стали представители 62 стран: СНГ (45%), ОЭА и другие гос-ва Персидского залива (43%), Европа (7%), Китай (3%).

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

В прошедшем летнем сезоне гостям была предложена разнообразная программа полноценного отдыха, включающая самый широкий набор активностей для взрослых и детей. Курорт последовательно развивает природный туризм в горах как стратегическое направление своей деятельности.

В этом сезоне для туристов были открыты 24 пеших тропы, из них 4 — совершенно новые. Их карта стала более разветвленной, общая протяженность маршрутов в горах составила около 110 километров. Впервые курорт классифицировал тропы на три категории в зависимости от сложности: зеленые — легкие, синие — средние и красные — наиболее трудные, рассчитанные на хорошо подготовленных туристов.

Согласно данным Центра активного отдыха "Роза Хутор" популярность пешего туризма в горах постепенно растет. В этом году его услугами, а также программами Детской горной академии воспользовались почти 2, 5 тысячи гостей. Особенно востребованными были трекинговые маршруты "От снежников до водопадов", "Озерный траверс" и др. Туристы активно пользовались и услугами аренды инвентаря для пеших походов. В пунктах проката "Роза Хутор" доступно также все необходимое и для велопрогулок.

Посещаемость высокогорного семейного парка развлечений "Йети-парка" выросла в этом летнем сезоне почти в два раза — до 22, 8 тысяч гостей (около 12 тысяч в прошлом году).

В этом летнем сезоне на курорте был открыт новый инфраструктурный объект — глэмпинг "Эндемик". Он расположен на отметке 1050 метров над уровнем моря, где открываются прекрасные панорамные виды на хребет "Псехако". С момента открытия глэмпинг принял уже около 1,5 тысячи гостей. Он является круглогодичным и продолжит свою работу и в зимнем сезоне.

Еще одним важным событием сезона, разнообразившим спектр услуг курорта, стало открытие уникального Парка альпак "Пача мама" в Горной Олимпийской деревне (1100 метров над уровнем моря). Здесь можно познакомиться не только с пушистыми обитателями южноамериканских Анд, но и кроликами, а также редкими четырехрогими овечками. На территории Парка находится сувенирный магазин, зона отдыха и кафе перуанской кухни. Только за первые полтора месяца работы в "Пача Мама" побывали более 14 тысяч гостей.

Наиболее востребованным аттракционом курорта стал родельбан. В этом сезоне почти 25% всех гостей курорта прокатились на этих управляемых "летних санях", которые благодаря новой красочной подсветке, были доступны и в тёмное время суток.

В ходе летнего сезона на курорте прошли более 20 различных спортивных, музыкальных, культурных и образовательных мероприятий, среди которых фестиваль бега "RosaRun", "Гастрофест на Роза Хутор", фестиваль актуального научного кино "Фанк Уикенд", "Ночь пожирателей рекламы", кинофестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон", фестиваль спорта и музыки "NewStarWeekend", Детский кубок "Хуторёнок" и др. Участниками этих и других событий стали более 55 тысяч человек.

"Прошедший летний сезон был одним из наиболее удачным за всю историю курорта. Мы приняли около миллиона гостей, предложив им отличный сервис и новые возможности для комфортного и безопасного отдыха. Сейчас мы готовимся к зимнему сезону и ожидаем, что он также будет насыщенным и продуктивным. В 2024 году мы отметим важную для нашего курорта дату — 10-летие XXIIзимних Oлимпийских и XI Паралимпийских Игр в Сочи. Именно на горнолыжных трассах "Роза Хутор" было разыграно 30 комплектов олимпийских медалей в 15 спортивных дисциплинах (горнолыжный спорт, сноуборд, фристайл), почти треть от общего количества комплектов медалей (98), а также 32 из 76 комплектов паралимпийских медалей. Впервые за историю Олимпийских Игр все соревнования по горнолыжному спорту, фристайлу и сноуборду прошли на одном объекте. В феврале и в течение года наших гостей ждут интересные праздничные активности в честь десятилетия сочинской Олимпиады", — отметил заместитель генерального директора по маркетингу и продажам горного курорта "Роза Хутор" Рушан Сабиров.

Зимний сезон 2023/24 года стартует на "Роза Хутор" 1 декабря, горнолыжные трассы для катания планируется открыть 22 декабря.