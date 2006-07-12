Мистический путеводитель: какие призраки бродят по Европе?

Несомненно, жители каждой уважающей себя страны с жутковатым трепетом хранят и передают из поколения в поколение леденящие кровь предания о том, как некоторые "дурные места" в их краях стали пристанищем призраков, привидений и прочих мистических персонажей. "Эти места лучше обходить стороной!…" — предостерегают суеверные старожилы легкомысленных туристов, желающих пощекотать свои нервы. А нашему брату только этого и надо. Сколько же можно бесцельно изжариваться на солнце и шагать строем по типовым экскурсионным маршрутам? Словом, добро пожаловать, уважаемые любители триллеров, а вот посторонним вход воспрещен!

Прописка для призрака

Звание передовика по количеству всякой нечисти на один квадратный метр давно уже закрепила за собой старушка Европа. Как вы знаете, половину обитателей Туманного Альбиона составляют фантомы, привидения и прочие милые создания. Англичане воспринимают этот факт с олимпийским спокойствием и с удовольствием проводят время в обществе потусторонних сил. Чего желают и всем иностранным гостям. Так, всего за 30 фунтов можно провести ночку с призраками в замке Дадли — самом что ни на есть проклятом во всей стране.

Как только стемнеет, туристов пригласят прогуляться вокруг замка, услаждая при этом их слух рассказами о Серой Леди и Черном монахе. Эти неугомонные усопшие обожают поглумиться над отставшими от экскурсии:

повсюду раздается шепот, от которого волосы встают дыбом,

неизвестно откуда доносятся страшные стоны,

веет чьим-то ледяным дыханием,

тут и там снуют черные тени.

Потом в часовне, расположенной почему-то глубоко под землей, эксперт по паранормальным явлениям расскажет о встречах с нечистью, которые, по его заверениям, часто заканчивались плачевно. Кульминация вечера — общение с нечистой силой посредством специально приглашенного медиума.

Правда, когда тьма рассеивается, на корявых стволах и в углах старинных беседок становятся заметны трубки и небольшие колонки, из которых неслись ночные крики, а навстречу вам может встретиться нерадивый работник замка с перекинутым через плечо черным балахоном.

Но разочаровываться не стоит. Лучше отправиться в другое, овеянное жуткой славой место в Англии, — в замок "Синей Бороды". О замке-дворце 16 века, расположенном на юго-западе Лондона, давно ходят легенды, связанные со всевозможными необъяснимыми вещами. Более того, недавно старинный замок обзавелся официальным документом, прописавшим в нем как минимум одного призрака.

Дело в том, что неясный силуэт человека, облаченного в средневековое платье, поймала в свой объектив камера наружного наблюдения. Уникальная пленка наглядно демонстрирует, как по бывшей резиденции короля Генриха VIII, ставшего впоследствии героем страшной сказки, разгуливает загадочный фантом, и как он, "просачиваясь" сквозь дверь, оказывается на пороге замка.

Во второй раз охрана замерла в изумлении, увидев, как некая фигура, похожая на призрак в одежде 16 века, внезапно возникла на экране: бестелесный (!) дух тщательно закрывал дверь в одни из покоев в той части замка, где туристы бывают реже всего.

При этом охранники, которые видели призрака на экране монитора, убеждены, что более всего их поразили две вещи:

во-первых, лицо духа было явно нечеловеческим,

во-вторых, того костюма, в который был облачен незнакомец, в экспозиции музея нет.

Есть от чего занервничать даже парням с крепкой психикой!

Призраки приходят сами

Зачастую с призраками приходится встречаться и тем, кто отнюдь не искал в путеводителях мест, отмеченных паранормальной славой. Вот впечатления, которыми на форуме одной из туристических компаний поделилась пара российских туристов. Началось все с того, что им "посчастливилось" купить подозрительно дешевую поездку в Швейцарию, с проживанием в старинном замке.

"На узких винтовых лестницах кто-то кого-то звал, протяжно и тоскливо. В первый же вечер женщина с каменным лицом из числа прислуги рассказала нам, что в этом замке есть подземелья, в которых когда-то были заточены узники. Туда бросали всех, кто смел критиковать герцогов или устраивал против них заговоры. В 14 веке в подземельях были заточены отравители колодцев и распространители чумы, которые после были сожжены заживо. В 16, 17 веках в замке было заключено множество колдунов. Эти несчастные, заподозренные в сатанинских делах, подвергались пыткам и умерщвлялись в жестоких муках. В этом жутком месте мы смогли провести лишь три ночи".

Если такая экзотика вам по вкусу — милости просим. Злополучный замок, по словам туристов, находится вблизи местечка Грюйер на севере Швейцарии.

Ищите женщину… в белых перчатках

И, конечно, в нашей мистической экскурсии нельзя не уделить внимания Чехии. Почти с каждым чешским замком или крепостью связана какая-то ужасающая легенда. Чаще всего они связаны с обезглавленными рыцарями, чьи души, бродят здесь по ночам. Не исключено, что с кем-то из этих персонажей вы встретитесь лицом к лицу…

Наш совет: во второй половине июля до конца первой недели сентября в замке на Йиндриховом Градце велика вероятность увидеться с "Белой дамой" — красавицей, которая много веков назад была заточена в одной из башен, где и умерла. Выходит она обычно в ночь с пятницы и в субботу — по легенде ее тело, пролежавшее среди холодных каменных стен почти два месяца, нашли именно в это время. Если при встрече с ней вы сможете не упасть в обморок от страха, то посмотрите на ее руки — цвет ее перчаток предсказывает судьбу. Белые — все будет хорошо. Черные — события будут развиваться не лучшим образом.

Петербургские тайны

Однако, чтобы проверить свои нервы на прочность, вовсе не обязательно ехать за тридевять земель. Дворцы, улицы и мосты Петербурга, так не похожего на остальные русские города, хранят немало тайн. Возможно, на ночном Невском вам и не светит встретиться с гостями из параллельного мира, но стоит отойти на один квартал в сторону или прогуляться вдоль спящей Фонтанки… Вот здесь вы не застрахованы от знакомства с тенями прошлого.

Очевидцы уверяют, что канцлер Бирон появляется на Прачечном мосту, а из подъезда дома на Гороховой выходит на ночную прогулку Распутин. Его же порой видели на набережной Фонтанки возле дома Юсуповых — здесь одиозный старец закончил свои дни. Тень неприкаянного "русского Гамлета" — императора Павла I — может явиться припозднившимся пешеходам возле Михайловского (Инженерного) замка. Петербуржцы не сомневаются что по его анфиладам до сих пор скитается призрак убиенного венценосца. Страшным ореолом овеян и храм Воскресения Христова (Спас на Крови), возведенный на месте убийства Александра II. А в одной из часовен Александро-Невской Лавры иногда появляется образ Ксении Блаженной — покровительницы города, к которой можно обратиться с сокровенной просьбой.

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