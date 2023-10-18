О грузовых перевозках через Крымский мост, концерте Pink Floyd, паспортных проверках в Крыму и других "планах и секретах" рассказал Pravda.Ru высокопоставленный источник, близкий к межведомственной комиссии по обеспечению логистики на юге России и Крымскому мосту.
Несмотря на дискуссии о пропуске через Крымский мост пустого грузового автотранспорта, правительство с силовыми структурами приняло решение: пускать на Крымский мост грузовики (в том числе "Газели" и цельнометаллические фургоны) более не планируется.
Как ранее уже сообщали представители правительства России и руководство исторических (новых) регионов страны, после открытия трассы "Таврида-2" по новым регионам (в обход городов) весь (абсолютно) грузовой трафик (включая "Газели", грузовые минивэны и микроавтобусы) будет направлен только через неё.
После начала сезонных штормов в Керченском проливе грузовой трафик (сейчас проходящий через паромную переправу) будет направлен на существующий сухопутный путь.
Также эксперт по транспорту опроверг слухи о том, что паромная переправа может стать платной. "Категорически нет, она будет бесплатной", — заключил он.
"Паспортные проверки на ручном досмотре проводятся выборочно (работают камеры, в том числе с распознаванием), однако настойчиво рекомендуем иметь с собой паспорт в любом случае. Крым и соседние регионы указом президента объявлены территориями со средним (оранжевым) уровнем реагирования, который подразумевает возможность проверок документов", — пояснил чиновник.
"Конечно, нет! У нас — не Украина", — ответил он на слухи про возможность проверок на необходимость призыва граждан на военную службу "прямо на мосту". Подобных проверок не проводится, если человек не находится в розыске.
"Внеплановые закрытия Крымского моста бывают (на час-полтора) из-за угроз ракетных (БЛА, морских) атак ВСУ — таково требование военных и органов безопасности для защиты проезжающих. Тревоги отменяются как только военные посчитают, что угроз нет", — добавил специалист. Он напомнил, что мост защищён "с воды, против диверсантов, ПВО с воздуха, досмотрами с земли".
Эксперт предупредил, что микроавтобусы и минивэны "в большинстве случаев" будут отправляться на досмотр через стационарный сканер. Это связано "с указаниями структур обеспечения безопасности, у которых на это имеются веские основания".
Данных об открытии аэропорта Краснодара у представителя комиссии пока нет. "Такой вариант обсуждён, однако окончательное решение за военным ведомством, обеспечивающим нашу с вами безопасность", — рассказал он.
Чиновник оставил без комментариев (но не опроверг!), по соображениям безопасности, вопрос о запланированном на десятилетие воссоединения Крыма с Россией концерта лидера группы Pink Floyd.
Источник пояснил, что снова вводить (возвращать) комендантский час на сухопутном пути не планируется, а разговоры об этом — "фейки и пустые слухи".
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