Транспортный чиновник рассказал о Крымском мосте

3:39 Your browser does not support the audio element. Туризм Регионы Россия

О грузовых перевозках через Крымский мост, концерте Pink Floyd, паспортных проверках в Крыму и других "планах и секретах" рассказал Pravda.Ru высокопоставленный источник, близкий к межведомственной комиссии по обеспечению логистики на юге России и Крымскому мосту.

Фото: Фильм «Мост с русским характером» Росавтодора

Несмотря на дискуссии о пропуске через Крымский мост пустого грузового автотранспорта, правительство с силовыми структурами приняло решение: пускать на Крымский мост грузовики (в том числе "Газели" и цельнометаллические фургоны) более не планируется.

Как ранее уже сообщали представители правительства России и руководство исторических (новых) регионов страны, после открытия трассы "Таврида-2" по новым регионам (в обход городов) весь (абсолютно) грузовой трафик (включая "Газели", грузовые минивэны и микроавтобусы) будет направлен только через неё.

После начала сезонных штормов в Керченском проливе грузовой трафик (сейчас проходящий через паромную переправу) будет направлен на существующий сухопутный путь.

Также эксперт по транспорту опроверг слухи о том, что паромная переправа может стать платной. "Категорически нет, она будет бесплатной", — заключил он.

"Паспортные проверки на ручном досмотре проводятся выборочно (работают камеры, в том числе с распознаванием), однако настойчиво рекомендуем иметь с собой паспорт в любом случае. Крым и соседние регионы указом президента объявлены территориями со средним (оранжевым) уровнем реагирования, который подразумевает возможность проверок документов", — пояснил чиновник.

"Конечно, нет! У нас — не Украина", — ответил он на слухи про возможность проверок на необходимость призыва граждан на военную службу "прямо на мосту". Подобных проверок не проводится, если человек не находится в розыске.

Как и ранее, каких-либо документов на животных, птиц, рыб и т. д. во время досмотра на Крымском мосту не требуется.

Перевозить ГСМ (бензин, дизельное топливо, масла) через мост разрешено — не более 100 литров на автомобиль либо бочкой не более 50 литров (с возможностью демонстрации содержимого на досмотрах).

"Внеплановые закрытия Крымского моста бывают (на час-полтора) из-за угроз ракетных (БЛА, морских) атак ВСУ — таково требование военных и органов безопасности для защиты проезжающих. Тревоги отменяются как только военные посчитают, что угроз нет", — добавил специалист. Он напомнил, что мост защищён "с воды, против диверсантов, ПВО с воздуха, досмотрами с земли".

Эксперт предупредил, что микроавтобусы и минивэны "в большинстве случаев" будут отправляться на досмотр через стационарный сканер. Это связано "с указаниями структур обеспечения безопасности, у которых на это имеются веские основания".

Данных об открытии аэропорта Краснодара у представителя комиссии пока нет. "Такой вариант обсуждён, однако окончательное решение за военным ведомством, обеспечивающим нашу с вами безопасность", — рассказал он.

Чиновник оставил без комментариев (но не опроверг!), по соображениям безопасности, вопрос о запланированном на десятилетие воссоединения Крыма с Россией концерта лидера группы Pink Floyd.

Источник пояснил, что снова вводить (возвращать) комендантский час на сухопутном пути не планируется, а разговоры об этом — "фейки и пустые слухи".