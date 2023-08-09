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Джалиль Вахитов

Турист умер из-за бактерии, которую он подхватил 20 лет назад в Индии

2:37
Туризм

В далеком прошлом британский путешественник Зак Уилкокс отправился в свой первый и захватывающий отпуск в Индию, не подозревая, что это приключение приведет к заболеванию, способному определить его здоровье на долгие годы. В свежих новостях от издания Mirror раскрываются детали этой тревожной истории.

Турист умер из-за бактерии, которую он подхватил 20 лет назад в Индии
Фото: Вадим Савицкий

Когда ему было всего 19 лет, Зак Уилкокс решился отправиться на увлекательное приключение в Индию. Он исследовал неизведанные места, погружаясь в культуру и атмосферу этой удивительной страны. Однако, как оказалось позже, заразная бактерия проникла в его организм, начав действовать медленно и незаметно.

На последней неделе своего отпуска Зак столкнулся с необычайной диареей, которая начала заметно подтачивать его состояние. Несмотря на то, что симптомы прошли через некоторое время, последствия этого заболевания были более серьезными и продолжительными, чем он мог предполагать.

Спустя двадцать лет после того, как Зак провел свой незабываемый отпуск в Индии, жизнь дала ему жестокий урок. В возрасте 40 лет ему был поставлен диагноз — рак желудка. Эта болезнь развивалась скрыто и неуловимо, и врачам пришлось предпринять решительные меры, в том числе удалить желудок, чтобы спасти его жизнь. Однако, несмотря на все усилия, Зак Уилкокс ушел из жизни, проиграв сражение с опасным недугом.

Мать Зака Уилкокса, Ребекка Уилкокс, поделилась важной информацией о возможной причине онкологического заболевания своего сына. Она утверждает, что бактерия хеликобактер пилори, которая разъедает слизистую оболочку желудка, могла послужить основой для развития раковых клеток. Она верит, что сын подхватил эту бактерию во время своего путешествия в Индию, и она пробудила свою разрушительную силу спустя много лет.

Эта история ставит под угрозу безмятежность многих путешественников, особенно тех, кто отправляется в страны Азии. Хеликобактер пилори — это хроническая бактериальная инфекция, которая распространена среди большого числа людей по всему миру. В основном она обитает в развивающихся странах Азии и Южной Америки.

Эта опасная бактерия передается через пищу и воду, и риск заразиться увеличивается в случае длительных путешествий. Важно осознавать эту угрозу и заботиться о своем здоровье, в том числе путем регулярных медицинских обследований.

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Ночная уличная еда в Индии. "Сарафа Маркет" - рай для любителей перекусить ночью.
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Темы индия туризм здоровье путешествия
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