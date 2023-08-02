Специалисты назвали замену подорожавшей Турции

3:31 Your browser does not support the audio element. Туризм

Рынок туризма в России активно меняется, и одним из ключевых аспектов стал рост цен на отдых в Турции. По данным экспертов, цены достигли своего верхнего предела, и средний чек на отдых превысил отметку в 100 тысяч рублей за тур.

Фото: freepik.com

Такие изменения, однако, не ограничиваются только Турцией — и российские курорты также пересматривают свои ценовые предложения. Даже популярные направления, такие как ОАЭ и Таиланд, начинают казаться туристам более привлекательными с точки зрения цены.

Средний чек на отдых в Турции на текущий момент превысил 100 тысяч рублей на человека за неделю, по словам Сергея Ромашкина, гендиректора туроператора "Дельфин". Этот рост связывается с несколькими факторами. Одним из них является снижение курса рубля по отношению к доллару. Если в прошлом году доллар стоил 60-65 рублей, то в этом году его стоимость составляет уже около 90 рублей. Курс лиры также оказывает влияние на общую ситуацию.

Также стоит отметить, что цены на отели, бронируемые в долларах, также выросли. Это вполне объяснимо, учитывая изменения валютных курсов. В итоге, весь комплекс факторов привел к заметному повышению стоимости отдыха.

Согласно прогнозам, такой рост цен может повлиять на поток туристов из России в Турцию. Сергей Ромашкин уверен, что этот год не будет так успешен для турпотока, как предыдущий. Тем не менее Турция имеет свои преимущества. Рост стоимости размещения в отелях компенсируется некоторым снижением цен на авиабилеты. Если в прошлом году средний чек на перелет из Москвы в Анталию составлял около 50 тысяч рублей на человека в обе стороны, то в этом году цифры составляют около 40 тысяч. Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии, подчеркивает, что изменение валютного курса также повлияло на стоимость перелетов.

Все это, несомненно, повлияет на популярность направления. Прогнозируется, что в этом летнем сезоне в Турцию прибудет около трех миллионов туристов из России, сейчас это количество приближается к отметке в два миллиона. В то время как изначально ожидалось более шесть миллионов посетителей. Оказывается, что этот показатель будет трудно достичь без снижения цен.

Некоторые страны, предоставляющие скидки нашим туристам, остаются в выигрыше. Например, ОАЭ сейчас предлагают скидки до 30-40%, что делает их предложение более привлекательным. Еще одной выигрывающей страной является Таиланд.

Рост цен на отдых в Турции стал значимой темой для российских туристов. Влияние валютных курсов, повышение стоимости отелей и авиабилетов оказали существенное воздействие на стоимость отдыха. Тем не менее снижение цен на перелеты может частично компенсировать этот рост. При выборе направления стоит рассмотреть и конкурентные предложения с более выгодными ценами. Независимо от выбора, важно помнить, что отдых — это инвестиция в свое благополучие, и правильный выбор всегда окупится комфортом и незабываемыми впечатлениями.