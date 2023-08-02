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Джалиль Вахитов

Турция вошла в пятёрку самых дорогих стран для отдыха россиян

2:42
Туризм

Лето этого года принесло удивительные изменения в путешествия россиян. По словам Майи Ломидзе, исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР), Турция впервые в истории стала одним из пяти самых дорогих зарубежных направлений для отдыха, пишет ТАСС.

Турция вошла в пятёрку самых дорогих стран для отдыха россиян
Фото: kariatida.com

На вершине этого рейтинга оказались Мальдивы. Десять дней роскошного отдыха на этом экзотическом архипелаге обходились в среднем в 390 тысяч рублей на двоих. Эти острова стали настоящим райским местом для отпуска, но их привлекательность имеет свою цену.

После Мальдивов следуют другие популярные направления. Куба занимает второе место со средней стоимостью 238 тысяч рублей. Шри-Ланка идёт третьей с ценой в 213 тысяч рублей, а Турция, несмотря на свою доступность, занимает четвёртое место с ценой 183 тысячи рублей.

Турция оказалась вне обычного сценария. Повышение цен на отдых привело к уменьшению числа российских туристов, даже несмотря на появление "горящих туров". Возрастающие затраты сделали эту замечательную страну менее доступной для россиян.

Майя Ломидзе рекомендует обратить внимание на варианты более доступного отдыха. В пределах России отпуск в Крыму остаётся наиболее экономичным выбором. А за рубежом Египет и Объединённые Арабские Эмираты предоставляют более бюджетные возможности для путешественников.

В целом, стоимость зарубежных путешествий в этом году выросла примерно на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Это значительное повышение влияет на выбор путешественников и делает процесс планирования отдыха более сложным.

Не только цены оказывают воздействие на туризм. Президент Конфедерации турецких торговцев и ремесленников (TESK) Бендеви Паландекен призвал власти пересмотреть систему "всё включено", которая, по его мнению, наносит вред всем, кроме отельных комплексов.

Сокращение числа российских туристов оказало негативное воздействие на пляжный сезон в Аланье. Это привело к проблемам с заполненностью гостиниц и даже к сокращению персонала в некоторых из них.

Лето 2023 года представило новые вызовы и возможности для российских путешественников. Цены на отдых за границей возросли, но выбор всегда остаётся за теми, кто готов искать наилучшие варианты и создавать незабываемые впечатления.

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Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы оаэ египет туризм турция путешествия
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