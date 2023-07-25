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Александр Приходько

Четырехмиллионный гость Сочи отдыхает на "Роза Хутор"

4:04
Туризм

Юлия Жохова из Астрахани выбрала для своего отпуска глэмпинг "Эндемик".

Четырехмиллионный гость Сочи отдыхает на "Роза Хутор"
Фото: Владимир Клюшкин, пресс-служба Роза Хутор

Юлия Жохова приехала в Сочи из Астрахани. Девушка предпочитает активный отдых на природе, любит пешие прогулки, а также решила попробовать катание на вейкборде. Гостья остановилась в эко-отеле "Эндемик", расположенном на высоте 1100 метров, на берегу Верхнего озера, где как раз расположен Вейк-парк. Глэмпинг предлагает комфортный и уединенный отдых в окружении горных ландшафтов.

В торжественной обстановке Юлии вручили сертификат четырехмиллионного туриста Сочи и подарочные карты от курорта "Роза Хутор" на посещение экскурсий и активный отдых в горах.

— Я очень люблю путешествовать, уже не первый раз отдыхаю в Сочи. Свой день рождения тоже отмечала здесь. И в этот раз приятно удивлена таким приемом и подарками. Я очень рада, спасибо администрации Сочи, что проводят такие акции. Уверена, что мой отдых пройдет отлично! — рассказала Юлия Жохова.

Подсчет туристов ведет департамент курортов, туризма и потребительской сферы администрации города Сочи. В ежедневном режиме специалисты мониторят данные гостиничной и транспортной статистики, информацию о количестве посещений объектов турпоказа и горных курортов, потребление продуктов питания и коммунальных услуг.

— Курортный сезон в Сочи в самом разгаре и идет очень активными темпами. Месяц назад — 23 июня — мы встречали трехмиллионного в этом году туриста, а сегодня город встретил уже четырехмиллионного отдыхающего. Это на 120 тысяч туристов больше по сравнению с прошлым годом на эту дату. 2023 год объявлен Годом архитектуры. В связи с этим наша основная задача — благоустроить все общественные пространства, чтобы обеспечить качественный отдых как гостям, так и жителям города. С этой целью обновляем парки, скверы, набережные, пляжи и развиваем новое направление экотуризма — глэмпинги. На сегодняшний день данный вид деятельности имеет перспективу развития и возможности субсидирования при поддержке Министерства курортов Краснодарского края, — подчеркнул заместитель главы Сочи Олег Бурлев.

Природный туризм является для курорта "Роза Хутор" стратегическим направлением развития.

В этом летнем сезоне нашим гостям доступны 24 тропы с протяженностью маршрутов более 110 километров, атмосферный парк водопадов "Менделиха" и другие природные достопримечательности. Уверен, что Юлия Жохова, ставшая 4-миллионным гостем Сочи, сделала отличный выбор и прекрасно проведет время на нашем курорте, — отметил заместитель генерального директора горного курорта "Роза Хутор" Рушан Сабиров.

Как сообщает администрация Сочи, на сегодняшний день в город единовременно пребывают порядка 195 тысяч туристов. Гостей принимают свыше 2500 средств размещения.

По итогам первого полугодия "Роза Хутор" посетили около 1 млн гостей. При этом среди них все больше людей, ориентированных на активный отдых, т. е. трекинг, велосипедные и пешие прогулки в горах и тп. Курорт отвечает на подобный запрос гостей, открывая интересные пешие маршруты и реновируя туристкую инфраструктуру. Глэмпинг "Эндемик" стал новинкой этого летнего сезона. На фото: Юлия Жохова получает подарочный сертификат 4-миллионного гостя Сочи от заместителя главы города Олега Бурлева и заместителя генерального директора горного курорта "Роза Хутор" Рушана Сабирова.

Фото: Владимир Клюшкин, пресс-служба "Роза Хутор"

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы сочи роза хутор краснодарский край
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