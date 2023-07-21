Почему стоит выбрать санатории и пансионаты в России

3:31 Your browser does not support the audio element. Туризм

Многие мечтают о нескольких днях отдыха под жарким солнцем, однако перелёт через климатические пояса как минимум утомляет, а может быть даже и вреден для здоровья. Резкая перемена практически всех составляющих окружающей среды может негативно повлиять на организм человека, особенно если он только что освободился от многомесячного напряжённого труда.

Фото: George Zakharchuk/Russian Look

Стресс от акклиматизации на уже существующее утомление может иметь опасные последствия для здоровья. Поэтому, если ваша цель — восстановить силы и улучшить самочувствие, стоит ли рисковать, искать идеальный отдых за границей?

Санаторно-курортные возможности в России

Теперь доступ к санаторно-курортной системе, которая раньше была в основном для избранных, открыт каждому. Это значит, что теперь каждый человек может воспользоваться преимуществами санаторно-курортного отдыха, который, по мнению независимых экспертов, продлевает жизнь постоянным клиентам на 15-20 лет.

Санаторий "Волжский утёс"

Один из примечательных санаториев — "Волжский утёс", где как-то отдыхал и Президент России. Здесь можно не только подлечить сердечно-сосудистую и нервную системы, но также укрепить опорно-двигательный аппарат. Кроме того, стоит обратить внимание на многопрофильный санаторий "Подмосковье".

Санаторий "Сочи"

Основными лечебными факторами здесь являются солнечные, морские, воздушные и мацестинские ванны. Зимой отдых в "Сочи" будет особенно полезен. Хотя море закрыто, есть бассейн с морской водой, сауны, а самое главное — целебный сероводород.

Санаторий "Дубовая роща"

Самый живописный из всех Кавказских курортов — санаторий "Дубовая роща", расположенный на северном склоне горы Бештау в Железноводске. Эффект лечения здесь можно сравнить с Карловыми Варами. Этот санаторий идеально подходит для отдыха всей семьёй.

Подобрать санаторий или пансионат можно и самостоятельно, исходя из проблем со здоровьем, локации и бюджета.

Здоровое питание в санаториях

Специалисты утверждают, что около четверти здоровья человека зависит от его питания. В хорошем санатории врач, проанализировав биохимические данные, сформирует подходящее меню. Санатории обеспечиваются своими хозяйствами, поэтому овощи, мясо, сыр и даже минеральная вода проходят тщательный санитарный контроль, и можно быть уверенным в их качестве.

Система "королевских" санаториев

Для тех, кто абсолютно здоров и просто хочет наслаждаться полноценным отдыхом, система "королевских" санаториев — идеальный выбор. Пансионат "Приэльбрусье" приглашает на отдых на высоте 2050 метров над уровнем моря, среди скал и гор, хвойных лесов и альпийских лугов. Здесь можно заняться туризмом, альпинизмом и горнолыжным отдыхом.

Таким образом, вместо того чтобы рисковать здоровьем, стоит обратить внимание на санаторно-курортный отдых в России. Замечательная альтернатива отпуску за рубежом, которая предоставит возможность насладиться отдыхом и восстановить силы. Не упустите шанс позаботиться о своём здоровье вместе с проверенными санаториями и лечебными процедурами, которые подарят ощущение бодрости и внутренней гармонии.

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