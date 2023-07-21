Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Джалиль Вахитов

Почему стоит выбрать санатории и пансионаты в России

3:31
Туризм

Многие мечтают о нескольких днях отдыха под жарким солнцем, однако перелёт через климатические пояса как минимум утомляет, а может быть даже и вреден для здоровья. Резкая перемена практически всех составляющих окружающей среды может негативно повлиять на организм человека, особенно если он только что освободился от многомесячного напряжённого труда.

Почему стоит выбрать санатории и пансионаты в России
Фото: George Zakharchuk/Russian Look

Стресс от акклиматизации на уже существующее утомление может иметь опасные последствия для здоровья. Поэтому, если ваша цель — восстановить силы и улучшить самочувствие, стоит ли рисковать, искать идеальный отдых за границей?

Санаторно-курортные возможности в России

Теперь доступ к санаторно-курортной системе, которая раньше была в основном для избранных, открыт каждому. Это значит, что теперь каждый человек может воспользоваться преимуществами санаторно-курортного отдыха, который, по мнению независимых экспертов, продлевает жизнь постоянным клиентам на 15-20 лет.

Санаторий "Волжский утёс"

Один из примечательных санаториев — "Волжский утёс", где как-то отдыхал и Президент России. Здесь можно не только подлечить сердечно-сосудистую и нервную системы, но также укрепить опорно-двигательный аппарат. Кроме того, стоит обратить внимание на многопрофильный санаторий "Подмосковье".

Санаторий "Сочи"

Основными лечебными факторами здесь являются солнечные, морские, воздушные и мацестинские ванны. Зимой отдых в "Сочи" будет особенно полезен. Хотя море закрыто, есть бассейн с морской водой, сауны, а самое главное — целебный сероводород.

Санаторий "Дубовая роща"

Самый живописный из всех Кавказских курортов — санаторий "Дубовая роща", расположенный на северном склоне горы Бештау в Железноводске. Эффект лечения здесь можно сравнить с Карловыми Варами. Этот санаторий идеально подходит для отдыха всей семьёй.

Подобрать санаторий или пансионат можно и самостоятельно, исходя из проблем со здоровьем, локации и бюджета.

Здоровое питание в санаториях

Специалисты утверждают, что около четверти здоровья человека зависит от его питания. В хорошем санатории врач, проанализировав биохимические данные, сформирует подходящее меню. Санатории обеспечиваются своими хозяйствами, поэтому овощи, мясо, сыр и даже минеральная вода проходят тщательный санитарный контроль, и можно быть уверенным в их качестве.

Система "королевских" санаториев

Для тех, кто абсолютно здоров и просто хочет наслаждаться полноценным отдыхом, система "королевских" санаториев — идеальный выбор. Пансионат "Приэльбрусье" приглашает на отдых на высоте 2050 метров над уровнем моря, среди скал и гор, хвойных лесов и альпийских лугов. Здесь можно заняться туризмом, альпинизмом и горнолыжным отдыхом.

Таким образом, вместо того чтобы рисковать здоровьем, стоит обратить внимание на санаторно-курортный отдых в России. Замечательная альтернатива отпуску за рубежом, которая предоставит возможность насладиться отдыхом и восстановить силы. Не упустите шанс позаботиться о своём здоровье вместе с проверенными санаториями и лечебными процедурами, которые подарят ощущение бодрости и внутренней гармонии.

Встройте Путешествия от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Путешествия от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Это Россия, Детка! 10 Лучшие Санатории Здравницы Базы Отдыха Курорты России Оздоровление Круглый Год
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Темы сочи туризм россия кисловодск путешествия
Новости
Названы продукты, которые лучше всего сочетаются с молоком
В тяжёлом бою у Донецка погиб доброволец из Москвы и автор канала "Миша на Донбассе"
В Тамбове у гражданина Индии выявили холеру
TopWar: скоро "большая морская война". Чем будет воевать Украина?
Бужинский: "удары возмездия" ещё впереди, атаки на Одессу — плановая работа
Турпром: глобальное потепление меняет туристические направления и сезоны
Улучшение работы мозга: Питание, которое поможет повысить мыслительную активность
В ХМАО растёт спрос на услуги тарологов
BMW еще не решила, будут ли следующие модели M3 и M4 электрическими
Маск готов к снижению цен, поскольку Tesla делает ставку на самодвижущееся будущее
Популярное
3MV опубликовали секретные сценарии окончания СВО. Украина закончится

Сценарии СВО на Украине подразумевают три варианта развития событий. Военспецы 3MV объяснили каждый и показали - РФ будет сложно, но Украине будет совсем никак.

Сценарии СВО от 3MV: России будет сложно, а Украины не станет
Американские учёные объяснили, почему большинство похудевших снова набирает вес
Стало ясно, почему большинству людей не удаётся похудеть
Обвиняемый в убийстве 11-летнего мальчика в Москве признал свою вину
Поступок Галкина* и Пугачёвой шокировал Лайму Вайкуле
Автора "Марсельезы" обвиняли в плагиаторстве Сергей Лебедев США действительно могут выйти из НАТО? Отвечает политолог Петр Ермилин В Казахстане изобрели "цифровой алкоголь": расслабление без вреда для здоровья Анастасия Жукова
Составлен список из десяти лучших сериалов первого полугодия
"Позорище": Садальский жёстко разнёс фестиваль "Славянский базар"
Как самая масштабная атака на Одессу за всю спецоперацию повлияет на ход СВО?
Как самая масштабная атака на Одессу за всю спецоперацию повлияет на ход СВО?
Последние материалы
Названы продукты, которые лучше всего сочетаются с молоком
В тяжёлом бою у Донецка погиб доброволец из Москвы и автор канала "Миша на Донбассе"
В Тамбове у гражданина Индии выявили холеру
TopWar: скоро "большая морская война". Чем будет воевать Украина?
Что случится с машиной, если смешать бензин с разным октановым числом
Бужинский: "удары возмездия" ещё впереди, атаки на Одессу — плановая работа
Турпром: глобальное потепление меняет туристические направления и сезоны
Улучшение работы мозга: Питание, которое поможет повысить мыслительную активность
В ХМАО растёт спрос на услуги тарологов
BMW еще не решила, будут ли следующие модели M3 и M4 электрическими
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников