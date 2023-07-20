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Джалиль Вахитов

Путешествие в Ростов-на-Дону можно сравнить с гастротуром

3:20
Туризм

Ростов-на-Дону — город с богатыми гастрономическими традициями. Дело даже не в количестве кафе и ресторанов: здесь хорошая еда — важная часть повседневной жизни, поэтому в Ростове-на-Дону вкусно везде: как в дорогих местах, так и в самых бюджетных.

Путешествие в Ростов-на-Дону можно сравнить с гастротуром
Фото: https://wikiway .com

Центральный рынок

Центральный рынок, известный как Старый базар, является сердцем исторического Ростова, и здесь можно почувствовать душу этого торгового города. Прогулка по базару становится настоящим аттракционом — с яркими красками, ароматами и аутентичной ростовской атмосферой.

На рынке можно попробовать подсолнечное масло — местные капают его на тыльную сторону ладони — из жареных семечек и из обычных. Да и сами семечки пробовать — одно удовольствие: особенно хороши "масляночка кубанская", "пузанок", "элита отборная", "лакомка маслянистая".

В соседних рядах представлены разнообразные соленья, такие как мочёные сливы и виноград. В рыбных отделах удивят своими размерами толстолобики, разнообразием — раки и тарань, доступными ценами — серебристые караси. В другом павильоне предлагают безупречное сало: надо попробовать всё, и только потом выбрать. А молочные ряды порадуют свежими и солёными сырами, такими как овечьи, козьи и коровьи, а также замечательными армянскими лепёшками с зеленью.

Казачьи традиции

Левый берег Дона представляет собой популярный район для отдыха ростовчан. Среди множества шашлычных и ресторанов следует выделить три особенных места: "Казачий курень", "Атаманский" и "Казачий хутор". Первые два заведения принадлежат одним и тем же хозяевам и ориентированы на туристов: казачий антураж, начиная меню и заканчивая формой официантов. Настоящий казачий праздник!

В "Курене" каждого гостя встречают с рюмкой самогона и бутербродом с салом, а главным блюдом в "Атаманском" служит люля-кебаб на казачьих шашках. Местные обычно ходят в "Казачий хутор", где шашлыки готовятся на огромном мангале — самом большом в России а может, и в мире.

Чалтырь

Ростов-на-Дону — место, где соединились русская и армянская культуры. Армянская гастрономия сильно повлияла на ростовскую кухню. Однако, чтобы ощутить истинное гостеприимство донских армян, вам стоит посетить село Чалтырь, которое находится всего в 9 километрах от города. Расположенное на трассе Ростов — Таганрог, село стало источником небольших придорожных шашлычных, которые со временем превратились в настоящие гастрономические дворцы.

Сегодня Чалтырь огибает объездная дорога, но многие приезжают из Ростова, чтобы насладиться местными блюдами. Обязательно следует попробовать чалтырские пирожки с лебедой и творогом, которые обязательно макают в мацун (густой кисломолочный соус) а также армянские пельмени хашх-берек (также с мацуном). Не обойтись и без сыра, зелени, свежих и жареных овощей, а также нежнейшего сала. "Глазам совестно, а душе радостно", — так говорят о чалтырских столах.

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✅ РОСТОВ-НА-ДОНУ - КУДА СХОДИТЬ !?!! ✅ РОСТОВ НА ДОНУ, САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 2021
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Темы россия туризм путешествия ростов-на-дону
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