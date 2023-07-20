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Джалиль Вахитов

Дом Зингера — настоящий архитектурный шедевр в Санкт-Петербурге

2:50
Туризм

Дом Зингера — одна из главных достопримечательностей Северной столицы, которая и по сей день поражает своим роскошным видом. Множество гостей Санкт-Петербурга приезжают в этот город хотя бы для того, чтобы увидеть знаменитый Дом Зингера.

Дом Зингера — настоящий архитектурный шедевр в Санкт-Петербурге
Фото: Правда.Ру

История и архитектурное оформление Дома Зингера

К началу 20-го века всемирно известная компания под названием "Зингер", специализировавшаяся на производстве швейных машин, стала чрезвычайно популярной. Они даже построили офисный 11-этажный небоскрёб в Нью-Йорке (Манхэттен). Вдохновленные этим успехом, компания решила возвести еще одно идентичное здание в столице Российской Империи.

Архитектурное оформление

Сам проект не нарушал строительных правил, но власти города решили не искажать облик Невского проспекта и потребовали изменить подход. Тогда архитектор Павел Сюзор предложил уникальное решение — увенчать здание стеклянной башней, которая визуально увеличивает его высоту. Постройка выполнена в стиле модерн с использованием различных кованых бронзовых растительных орнаментов. Кроме того, в неё внесены скульптурные шедевры, созданные знаменитым Адамсоном А. Г.

Символы технического прогресса

На левом фасаде установлена валькирия с копьём, которая символизирует технический прогресс. А на правом фасаде валькирия держит в руке швейную машинку — главный символ богатства мировой организации.

Инновации в строительстве

При возведении Дома Зингера были использованы революционные российские технологические решения, связанные с антикоррозийной высокопрочной сталью. Благодаря этому появились обширные оконные рамы и витрины. Внутри здания создано потрясающее пространство с прозрачным куполом. Вечером это место приобретает особенно праздничный вид благодаря подсветке.

Реконструкция и современность

Дом Зингера был окончательно реконструирован в 2006 году. На первом этаже находится увлекательный книжный магазинчик. Архитекторы смогли восстановить росписи на предметах мебели, потолках, мраморной лестнице, а также в старинных лифтах и других частях здания.

С вершины стеклянной башни открывается великолепный панорамный вид на город, что делает это место особенно подходящим для романтических свиданий и свадебных фотосессий.

Дом Зингера продолжает восхищать своим великолепием и привлекать туристов из разных уголков мира. Его архитектурная красота и историческое значение делают его поистине уникальным местом, которое обязательно стоит увидеть в Санкт-Петербурге.

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Загадки Дома книги: невероятная история Дома Зингера на Невском
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Наталья Мовлева
Наталья Мовлева — выпускающий редактор Правда.Ру
Темы туризм россия путешествия санкт-петербург
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