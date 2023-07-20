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Джалиль Вахитов

Величественная Александровская колонна: знаковый памятник Петербурга

3:31
Туризм

Если вы относитесь к истинным ценителям русского искусства либо просто собираетесь отдохнуть в Санкт-Петербурге, настоятельно рекомендуем, первым делом, отправиться к Александровской колонне. Эта достопримечательность пользуется огромным спросом на сегодняшний день. Туристы из всех стран мира приезжают в Северную столицу, чтобы насладиться красотами культурного архитектурного достояния и сделать памятные фото.

Величественная Александровская колонна: знаковый памятник Петербурга
Фото: Вадим Савицкий

Масштабная колонна из цельного камня

Помимо всего прочего, немаловажно отметить, что эта достопримечательность является самой масштабной колонной в мире, изготовленной из цельного камня. Александровскую колонну все знают буквально со школьных лет. Такое название памятник имеет уже на протяжении практически 200 лет. Ещё одно название - Александрийский столп. Именно так о нём говорит Пушкин в своём известнейшем стихотворении "Я памятник себе воздвиг нерукотворный". 

Воздвигнута колонна была ещё в далеком 1834 году во времена правления Николая Первого. Проект реализовывался под руководством выдающегося архитектора по имени Монферран Огюст.

Напоминание о великой победе

47,5 метровое монументальное сооружение напоминает горожанам и гостям Северной столицы о том, как в 1812-м году Россия победила Францию. Появилась идея по центру всеми любимой Дворцовой площади соорудить памятник, по итогу чего был проведен соответствующий конкурс, и отобрали конкретно тот проектный вариант, который сейчас мы лицезреем с большим удовольствием. В наши дни все желающие имеют возможность вдоволь насладиться увиденными архитектурными шедеврами Северной столицы.

История и символы колонны

Колонна была названа именно так не только в честь Александра Первого. Название также непосредственно связано с Фаросским маяком, являющимся одним из 7-ми чудес света. Архитекторами была создана даже специальная система подъема, чтобы памятник можно было возвести на пьедестал. Верхушка колонны примечательна изысканной и утончённой скульптурой в виде ангела с чертами лица Александра Первого.

Памятные барельефы

Помимо всего прочего, на пьедестале виднеются потрясающие ни с чем не сравнимые барельефы в виде русского военного оружия. Эти объекты в полной мере олицетворяют отважную армию России. На них изображается Слава и Победа, которые записывают даты памятных прошедших битв.

Величественность гранита и розовый отполированный ангел

Основным камнем Александровской колонны является дорогостоящий красный гранит, благодаря которому она и выглядит столь величественно. Ангел выполнен из розового отполированного гранита. Колонна доставлялась в столицу на специальном судне.

Александровская колонна — не только символ победы и исторического наследия, но и великолепный образец русского искусства. Её масштаб, уникальность и красота притягивают туристов и ценителей архитектуры со всего мира. Посетите эту величественную достопримечательность в Санкт-Петербурге и окунитесь в восхитительную атмосферу истории и искусства, оставив себе незабываемые впечатления и красивые фотографии.

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Тайна Александровской колонны
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы туризм россия путешествия санкт-петербург
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