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Джалиль Вахитов

Кунсткамера, Эрмитаж, Дворцовый мост и другие достопримечательности Санкт-Петербурга

3:26
Туризм

Санкт-Петербург считается одним из красивейших городов России, обладающим богатой историей и культурой. В нем находится множество исторических достопримечательностей, а также современные интересные места, необычные творческие пространства, клубы и бары.

Кунсткамера, Эрмитаж, Дворцовый мост и другие достопримечательности Санкт-Петербурга
Фото: vk.com

Дворцовая площадь

Одной из главных достопримечательностей Петербурга является его главная площадь — Дворцовая. Здесь расположен Зимний Дворец, который ранее служил зимней резиденцией царской семьи и в настоящее время является музеем Эрмитаж. На Дворцовой площади также находится знаменитый памятник — Александрийский столп.

Дворцовый мост и его значимость для города

Рядом с Дворцовой площадью находится Дворцовый мост, являющийся визитной карточкой города. Этот мост соединяет центральную часть Санкт-Петербурга с Васильевским островом. Каждую ночь в летнее время года происходит его разведение — настоящее шоу для множества туристов.

Кунсткамера

Пройдя от Эрмитажа по Дворцовому мосту, можно дойти до другого важного музея — Кунсткамеры. Это первый музей в России, который стоит посетить ради удивительной коллекции необычных экспонатов, собранных Петром Первым.

Петропавловская крепость

Одной из самых значимых исторических достопримечательностей Санкт-Петербурга является Петропавловская крепость. Это место, где началась история города, расположено на Заячьем острове недалеко от центра. Посещение территории крепости бесплатное, однако посещение музеев и подъём на крышу, с которой открывается вид на реку Неву, является платным. В крепости также находится Собор Петра и Павла, который можно узнать по золотому цвету. Кроме того, здесь расположены памятник Петру Первому, Российский монетный двор, забавные фигуры зайцев, магазины и музеи.

Невский проспект

Самой главной улицей города является Невский проспект. Здесь сосредоточены основные достопримечательности, туристические магазины, рестораны, бизнес-центры, музеи и многое другое. На Невском проспекте находится Казанский собор — величественный храм, окруженный колоннами. Вход в собор свободный, поэтому посетители могут полюбоваться его внутренним убранством.

Здание компании Зингер и Спас на Крови

Напротив Казанского собора находится здание компании Зингер, выполненное в стиле модерн, что является редкостью для города. За ним находится набережная канала Грибоедова и Спас на Крови — еще один удивительно красивый собор, который стоит посетить.

Памятник Петру Первому на коне

В Санкт-Петербурге также стоит увидеть памятник Петру Первому на коне, известный как "Медный всадник". Этот памятник является одной из ключевых достопримечательностей города. Он находится рядом с Исаакиевским собором, и поднявшись на колоннаду собора, посетители могут насладиться прекрасной панорамой города.

Санкт-Петербург — уникальный город, который не оставит равнодушным ни одного туриста. Его история и красота притягивают множество посетителей со всего мира. Приезжайте в Санкт-Петербург и откройте для себя его удивительные достопримечательности и атмосферу!

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Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Темы россия туризм путешествия санкт-петербург
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