Как связан камчатский вулкан Толбачик и база для испытаний марсоходов

3:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

Толбачик является частью Ключевской группы вулканов на Камчатке. В его окрестностях расположены пять посёлков. Этот горный массив и его окрестности играют важную роль во всех туристических маршрутах по Камчатке.

Фото:

Уникальная природа Толбачика

Толбачик представляет собой дуэт вулканов Острый и Плоский Толбачик, которые срослись вместе. Высота Острого Толбачика составляет 3682 метра, а Плоский Толбачик возвышается на 3140 метров над окрестностями. Изначально на этом месте находился один вулкан, имевший диаметр в 22 километра.

Несмотря на разрушенную вершину, Острый Толбачик был активным в прошлом и способен был испепелять окрестности. Исследователи предполагают, что последнее извержение этого вулкана произошло около 6500 лет назад.

Сегодня Острый Толбачик покрыт ледником Шмидта, который простирается к западной части вулкана. На его южных склонах есть барранкосы — овраги, простирающиеся от вершины горы к ее подножию.

Крупная кальдера вулкана образовалась в результате того же извержения, которое изменило вершину Острого Толбачика. Это произошло около 6500 лет назад. Диаметр кальдеры достигает 3 километра, и внутри неё находятся ледник и следы извержений, придающие Плоскому Толбачику характерную форму.

На склонах Плоского Толбачика расположены шлаковые конусы, некоторые из которых имеют большие размеры. Один из них, названный Алаид, возвышается на 500 метров над окрестностями. Кроме того, на склонах вулкана растут ягоды и грибы, особенно популярна местная малина.

Исследование пещер Толбачика

Одной из примечательных особенностей Толбачика являются его пещеры, которые образовались после извержений. Трубы, образованные в местах остывания лавы, имеют различные формы и открыты для посещения. Особенно популярна пещера с названием "Красивая", в которой присутствуют сталактиты самых разнообразных оттенков. Внутри пещеры есть несколько залов, один из которых покрыт белоснежной солью.

Также стоит посетить пещеры "Большая" и "Холодная", которые поражают своими гигантскими размерами. Зал последней настолько велик, что его невозможно осветить факелом, большая часть пространства остается во мраке.

Полезная информация для туристов

Покорить вершину Плоского Толбачика могут даже новички, поскольку маршрут не является сложным и особого специального снаряжения не требуется. Альпинистам будет достаточно иметь треккинговые палки и комфортную одежду. Подъём на вулкан занимает около 8 часов, а спуск — около 4 часов. Местом начала похода служит база, где раньше проводились испытания марсоходов и луноходов.

В отличие от Плоского Толбачика, подъём на Острый Толбачик является более сложным и предназначен только для профессиональных альпинистов.

Толбачик — уникальное место, которое привлекает как альпинистов, так и обычных туристов и исследователей. Здесь каждый найдет что-то на свой вкус.

На Камчатке есть Марс |все про вулкан Толбачик