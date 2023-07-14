Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Джалиль Вахитов

Как связан камчатский вулкан Толбачик и база для испытаний марсоходов

3:28
Туризм

Толбачик является частью Ключевской группы вулканов на Камчатке. В его окрестностях расположены пять посёлков. Этот горный массив и его окрестности играют важную роль во всех туристических маршрутах по Камчатке.

Фото:  

Уникальная природа Толбачика

Толбачик представляет собой дуэт вулканов Острый и Плоский Толбачик, которые срослись вместе. Высота Острого Толбачика составляет 3682 метра, а Плоский Толбачик возвышается на 3140 метров над окрестностями. Изначально на этом месте находился один вулкан, имевший диаметр в 22 километра.

 

Несмотря на разрушенную вершину, Острый Толбачик был активным в прошлом и способен был испепелять окрестности. Исследователи предполагают, что последнее извержение этого вулкана произошло около 6500 лет назад.

Сегодня Острый Толбачик покрыт ледником Шмидта, который простирается к западной части вулкана. На его южных склонах есть барранкосы — овраги, простирающиеся от вершины горы к ее подножию.

Крупная кальдера вулкана образовалась в результате того же извержения, которое изменило вершину Острого Толбачика. Это произошло около 6500 лет назад. Диаметр кальдеры достигает 3 километра, и внутри неё находятся ледник и следы извержений, придающие Плоскому Толбачику характерную форму.

На склонах Плоского Толбачика расположены шлаковые конусы, некоторые из которых имеют большие размеры. Один из них, названный Алаид, возвышается на 500 метров над окрестностями. Кроме того, на склонах вулкана растут ягоды и грибы, особенно популярна местная малина.

Исследование пещер Толбачика

 

Одной из примечательных особенностей Толбачика являются его пещеры, которые образовались после извержений. Трубы, образованные в местах остывания лавы, имеют различные формы и открыты для посещения. Особенно популярна пещера с названием "Красивая", в которой присутствуют сталактиты самых разнообразных оттенков. Внутри пещеры есть несколько залов, один из которых покрыт белоснежной солью.

Также стоит посетить пещеры "Большая" и "Холодная", которые поражают своими гигантскими размерами. Зал последней настолько велик, что его невозможно осветить факелом, большая часть пространства остается во мраке.

Полезная информация для туристов

Покорить вершину Плоского Толбачика могут даже новички, поскольку маршрут не является сложным и особого специального снаряжения не требуется. Альпинистам будет достаточно иметь треккинговые палки и комфортную одежду. Подъём на вулкан занимает около 8 часов, а спуск — около 4 часов. Местом начала похода служит база, где раньше проводились испытания марсоходов и луноходов.

В отличие от Плоского Толбачика, подъём на Острый Толбачик является более сложным и предназначен только для профессиональных альпинистов.

Толбачик — уникальное место, которое привлекает как альпинистов, так и обычных туристов и исследователей. Здесь каждый найдет что-то на свой вкус.

Встройте Путешествия от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Путешествия от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

На Камчатке есть Марс |все про вулкан Толбачик
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Наталья Мовлева
Наталья Мовлева — выпускающий редактор Правда.Ру
Темы туризм россия камчатка путешествия
Новости
У попавшего в реанимацию актёра Ивана Краско начались галлюцинации
Сивков: Зеленский — это взбесившийся раб, поэтому его жизненный путь может скоро закончиться
Экономист Ракша: цифровой рубль окажется во всеобщем пользовании с 2025 года
В Челябинске начался активный поиск мака и конопли на садовых участках
В Ростовской области объявили штормовое предупреждение до 15 июля из-за урагана
На автодороге "Воронеж-Луганск" обнаружены двое убитых мужчин в военной форме
В Глазове появился мурал с парой белых лебедей
Диетолог рассказала, как правильно питаться после 50 лет
91-летний Бедрос Киркоров проходит плановый медосмотр в военном госпитале
Цена нового Lotus Emira 2024 года составляет чуть меньше шестизначной суммы
Популярное
Безумные поступки украинцев шокировали жителей Европы

Украинцы, которые заверяли власти Европы, что "бегут от войны", массово отправились на родину во время летнего отпуска.

Hlavné správy: европейцев шокировали беженцы, массово поехавшие из Чехии на Украину в отпуск
Депутат Гурулёв опубликовал заявление генерала Попова с подтверждением отставки
Опубликовано заявление генерала Попова об отстранении
Туристов из России избили и обматерили в Грузии
Турчак высказался по ситуации с обращением генерала Попова
Как русские воевали за Болгарию в турецких войнах Сергей Лебедев Новая миссия на МКС объединит специалистов четырёх космических агентств Анастасия Жукова Главари "Азова"* и "зерновая сделка" — взаимосвязаны ли они? Вадим Горшенин
Эксперт раскрыл последствия отставки генерала Попова для СВО
Стало известно о судьбе генерала Попова — такими офицерами не разбрасываются
Вопреки желанию Эрдогана, РФ выходит из "зерновой сделки"
Вопреки желанию Эрдогана, РФ выходит из "зерновой сделки"
Последние материалы
У попавшего в реанимацию актёра Ивана Краско начались галлюцинации
Сивков: Зеленский — это взбесившийся раб, поэтому его жизненный путь может скоро закончиться
Как связан камчатский вулкан Толбачик и база для испытаний марсоходов
Экономист Ракша: цифровой рубль окажется во всеобщем пользовании с 2025 года
В Челябинске начался активный поиск мака и конопли на садовых участках
В Ростовской области объявили штормовое предупреждение до 15 июля из-за урагана
Как русские воевали за Болгарию в турецких войнах
На автодороге "Воронеж-Луганск" обнаружены двое убитых мужчин в военной форме
Еврочиновники и евробанкиры разругались из-за российских активов
В Глазове появился мурал с парой белых лебедей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников