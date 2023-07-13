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Джалиль Вахитов

Московский планетарий: оцените волшебство звёздного неба в сердце столицы

4:04
Туризм

Московский планетарий является прекрасным местом для проведения семейных или романтических выходных. Посещение этого места побуждает людей проявлять интерес к изучению астрономии и внимательнее вглядываться в ночное небо. Здесь каждый может ощутить настоящую магию и волшебство, которую создают звёзды.

Московский планетарий: оцените волшебство звёздного неба в сердце столицы
Фото: https://www.tourprom.ru/site_media/images/upload/2016/1/7/poiphoto/boljshoi-planetarii-moskvy_1.jpg

История Московского планетария

Московский планетарий — волшебное место, где каждый день собираются тысячи любителей рассматривать звёздное небо. Он начал свою историю в 1927 году, когда было принято решение о его строительстве. В 1929 году планетарий открыл свои двери для посетителей, став единственным в своем роде зданием в стране.

Звёздный комплекс и его развитие

Идея создания планетария возникла у директора Института К. Маркса и Ф. Энгельса Д. Рязанова, который предложил её Моссовету. Ему удалось получить финансирование в размере 250 тысяч рублей на строительство уникального объекта.

Открытие планетария в Москве привело к увеличению числа астрономических клубов в городе. Каждый год здание планетария обновлялось, добавлялись новые залы и экспонаты, а также современное оборудование из разных стран.

В 1987 году в планетарии начали проводить подготовку космонавтов. Здесь они изучали навигацию в космосе и затем делились своими впечатлениями и знаниями с окружающими. Московский планетарий несколько раз проходил реконструкцию, а в 2019 году он отпраздновал свое 90-летие.

Залы Московского планетария

Планетарий состоит из 10 залов, каждый из которых имеет свою уникальную атмосферу. Рассмотрим некоторые из них:

Большой звёздный зал

 

Большой звездный зал планетария является самым большим в Европе. Его купол имеет диаметр 25 метров. Благодаря использованию проектора последнего поколения "Универсариум М9" посетители могут наблюдать за девятью тысячами мерцающих звёзд. Этот проектор обеспечивает высокую точность и позволяет воссоздавать явления, происходившие на протяжении последних десяти тысяч лет.

Малый звёздный зал

Малый звёздный зал является любимым местом для маленьких посетителей планетария: доступ туда открыт детям с 4 лет. Зал отличается от других тем, что его экран имеет форму купола, а сиденья оснащены динамической системой. Благодаря этим особенностям, посетители могут отправиться в настоящее звёздное путешествие.

Музей Урании

 

Зал музея Урании получил своё название в честь дочери Зевса, музы астрономии. Здесь представлена история создания планетария и познания звёздной Вселенной. Вторая часть зала демонстрирует макет Солнечной системы и коллекцию метеоритных камней. Экспонаты расположены таким образом, что их можно рассмотреть со всех сторон, узнать состав и убедиться в их галактическом происхождении. Самый большой метеорит, который находится в этом зале, весит 125 кг.

4D-кинотеатр

В 4D-кинотеатре зрители могут полностью погрузиться в атмосферу фильма благодаря движущимся креслам, эффектам дыма и высококачественному изображению.

Парк неба

В этом зале посетители знакомятся с комплексом астрономических инструментов, которые использовались для изучения звёздного неба на протяжении многих веков. В зависимости от сезона здесь представлены различные картинки звёздного неба.

Большая обсерватория

В большой обсерватории установлен телескоп, который позволяет массово наблюдать за широким кругом небесных тел.

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«Музеемания». Московский планетарий
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Наталья Мовлева
Наталья Мовлева — выпускающий редактор Правда.Ру
Темы россия москва туризм путешествия
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