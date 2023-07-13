Где находится Родина Сергея Есенина и почему её стоит посетить

3:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Посетив город Рязань и его окрестности, можно познакомиться с уникальными достопримечательностями, великолепной архитектурой и природной. Это место, где сочетаются история и культура.

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Рязанский Кремль

Уникальным архитектурным ансамблем города Рязани является местный кремль. Возвышающийся на берегах реки Трубеж и Лыбедь этот Кремль поражает своей красотой и величественностью. Он притягивает взгляды своим 25-метровым шпилем Соборной колокольни, за которой находится Успенский собор — строгое четырёхугольное здание с кирпичными стенами, украшенными старинной каменной резьбой. Успенский собор впечатляет пятью башнями с синими куполами, украшенными золотыми звёздами, и одним золотым куполом посередине.

К собору ведет широкая и красивая лестница, на ступенях которой часто проводятся свадебные фотосессии. Кроме Успенского собора, на территории Кремля расположены ещё три собора и церковь Богоявления, которые являются действующими храмами. Певческий и Консисторский корпуса, а также дворец Олега являются музеями и являются частью этого великолепного архитектурного ансамбля.

Соборный парк

После посещения Рязанского кремля туристы попадают в Соборный парк, где их встречает красивая набережная с удивительным видом. Из парка открывается великолепный вид на поля и изгибы реки. Здесь был установлен памятник С. А. Есенину, символизирующий душу русского народа и его открытость. Взгляд поэта направлен вдаль, на места, о которых он писал.

Солотча

В 12 километрах от Рязани расположен посёлок Солотча, который переходит в Мещерский край. Это место удивительно своим микроклиматом. Летом дожди либо обходят его стороной, либо проходят быстро и мощно, а после них снова выходит солнце. Здесь можно увидеть смешанный лиственный лес, плавно переходящий в сосновый бор. В Солотче расположено множество красивейших озёр и речушек. Здесь находится река Старица, озеро Ласково, которые являются излюбленными местами отдыха горожан и гостей.

Солотча также славится своим богатым историческим наследием. Здесь князем Олегом в конце XIV в. был основан крупнейший мужской Свято-Троицкий монастырь. История монастыря насчитывает множество интересных событий. В 1552 году войско Ивана Грозного, направляющееся к Казани, останавливалось в монастыре на отдых. Монастырь пережил многое и оброс легендами.

В Солотче также можно посетить дом-музей гравера И. П. Пожалостина. Знаменитый художник приезжал сюда летом в 30-х годах прошлого века. Его дом становился местом встречи известных литераторов и художников, таких как А. Гайдар, А. Архипов, Р. Фраерман, А. Солженицын, К. Паустовский. В саду рядом с домом до сих пор растет яблоня, посаженная самим Гайдаром.

Константиново

При посещении Рязани невозможно не заглянуть в село Константиново, родину великого поэта Сергея Есенина. Музейный комплекс предлагает экскурсию по дому родителей поэта, а также можно увидеть дом, в котором была написана поэма "Анна Снегина", земскую школу и просто насладиться красотой окружающей природы.

С обрыва над Окой открывается прекрасный вид на поля и окружающую природу. Становится понятно, почему Сергей Есенин родился именно здесь.

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