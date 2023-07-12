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Джалиль Вахитов

Парк-усадьба "Кусково": прекрасный семейный отдых в гостях у графа Шереметева

4:02
Туризм

Усадьба "Кусково" — идеальное место, чтобы провести время с семьей. Бывшее имение графа Шереметева удовлетворит запросы как взрослых посетителей, стремящихся отдохнуть от рабочих будней, так и маленьких гостей.

Парк-усадьба "Кусково": прекрасный семейный отдых в гостях у графа Шереметева
Фото: www.advantour .com/russia/moscow/estates/kuskovo.htm

Подобрать место для семейного досуга, отвечающее всем запросам, не так просто. Важно, чтобы даже маленькие члены семьи не заскучали, пока взрослые наслаждаются окружающей красотой. Усадьба "Кусково" как раз обладает всем необходимым для семейного отдыха.

История усадьбы "Кусково"

Парк-усадьба "Кусково" расположена на территории бывшего имения графа Петра Шереметева и представляет собой архитектурный ансамбль с французским парком. В своё время эта летняя загородная резиденция графа стала уникальным памятником садово-парковой архитектуры XVIII века. Центральная часть усадебного комплекса сохранилась практически в первоначальном виде.

Начало строительства и современное состояние

Строительство архитектурно-паркового комплекса пришлось на 1740-1780-е годы. В этот период были возведены дворец, парк, несколько прудов и различные развлекательные заведения. В усадьбе проводились пышные балы и приёмы, театрализованные постановки и гуляния. Также здесь находились библиотека и коллекция произведений искусства.

Вот уже более двухсот лет памятники архитектурно-паркового комплекса "Кусково" восхищают посетителей. Хотя некоторые постройки, такие как Театр, Портретная галерея и Китайская беседка, не сохранились, более 20 памятников по-прежнему радуют гостей усадьбы. В 1919 году ей было присвоено звание музея, а в 1938 году сюда перевезли уникальную коллекцию керамики. Усадьба "Кусково" часто становится площадкой для выставок, концертов классической музыки и даже свадеб. Сотрудники музея стараются сохранять старинные усадебные традиции.

Основные достопримечательности усадьбы

 

 

Самая значительная постройка в усадьбе "Кусково" — это дворец, также известный как "Большой дом". Несмотря на то, что он не предназначен для проживания, это деревянное здание нежно-розового цвета использовалось для проведения торжественных мероприятий. У входа можно увидеть сфинксов, а внутри — изысканные интерьеры.

 

 

Белокаменная церковь Спаса Всемилостивого является первой постройкой усадьбы "Кусково", а пристроенная к ней колокольня — последней.

 

 

Павильон "Грот" — это причудливое архитектурное сооружение. Стены внутри украшены ракушками, кораллами и перламутром. В ходе последней реставрации было использовано более 150 тысяч раковин.
В Большой каменной оранжерее раньше проводились приемы с танцами, а теперь здесь развёрнуты экспозиции Государственного музея керамики.

 

 

Швейцарский и Голландский домики являются визуальным украшением парка и усадьбы "Кусково". В первом домике сейчас находится дирекция, а второй, к сожалению, закрыт для посещения. Однако их можно рассмотреть снаружи, прогуливаясь по парку.

Интерактивные развлечения

Дополнением к экскурсии по усадьбе "Кусково" может стать посещение мастер-класса, который будет интересен как взрослым, так и детям. Здесь вы можете выбрать обучение новому навыку, такому как работа с акварелью, керамическая мастерская, гравировка или стекломозаика. Ведь во времена графа Шереметьева ценились умение работать руками.

Более активные посетители могут поотгадывать загадки кусковского сфинкса. На территории усадьбы действует целый квест для детей школьного возраста.

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Онлайн-прогулка по Музею-усадьбе «Кусково»
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Наталья Мовлева
Наталья Мовлева — выпускающий редактор Правда.Ру
Темы россия москва туризм путешествия
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