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Джалиль Вахитов

Екатерининский парк: гармония ландшафтов и архитектуры

3:36
Туризм

Екатерининский парк под Санкт-Петербургом, великолепный памятник архитектуры XVIII-XIX веков, является настоящей жемчужиной. Он был создан при участии итальянского архитектора Растрелли по поручению императрицы Елизаветы. Парк, задуманный императрицей, должен был не только  дополнять дворец, но и служить его продолжением.

Екатерининский парк: гармония ландшафтов и архитектуры
Фото: www.inyourpocket .com/st-petersburg-en/catherine-park_145889v

Старый сад

Регулярный парк, известный как Старый сад, был спроектирован в соответствии с модными европейскими тенденциями того времени. Он отличается ясностью и строгостью линий. Деревья в этом саду были размещены с математической точностью и пострижены в форме геометрических фигур. Дорожки в парке идеально ровные, а газоны расположены симметрично.

Сохранение исторических пропорций

 

В настоящее время садовники сохраняют пропорции, созданные в XVIII веке. Высота каждого дерева ограничена восьмью метрами, а расстояние между ними составляет пять метров. Деревья и кустарники создают лабиринты и коридоры, напоминающие залы под открытым небом и зеленые галереи. Украшением парка являются мраморные скульптуры, выполненные итальянскими мастерами. Некоторые из них были заказаны ещё Петром I.

Искусственные водоёмы и павильоны

 

Все водоёмы в парке являются искусственными. На берегу Большого пруда расположены различные увеселительные павильоны, каждый из которых имеет свое назначение. Например, у павильона "Грот" императрица Елизавета садилась в лодку и отправлялась на охоту. А в павильоне "Зал на острову" часто устраивались праздники и оркестровые концерты. Остров соединяется с берегом действующей паромной переправой. Посетители могут прокатиться на настоящей венецианской гондоле.

Главная аллея парка ведет к павильону "Эрмитаж", который служил местом для приватных встреч и приёмов императрицы Елизаветы. Особенностью этого павильона является его уникальное инженерное оборудование. Внутри него отсутствуют лестницы, и гости поднимаются на верхний этаж в специальных креслах-канапе, наподобие лифта. Обеденные столы оборудованы подъёмными механизмами, а гости могут записывать мелом названия нужных блюд.

Пейзажный парк

 

При Екатерине II в парке была создана пейзажная часть в английском стиле. Извилистые дорожки, рощи, беседки и павильоны подчеркивают естественную среду. Все сооружения в английской части парка выполнены в классическом стиле, отличающемся простотой и строгостью.

Из Камероновой галереи можно попасть в уникальный Висячий сад, в мире таких всего четыре. Цветочные узоры на клумбах меняются в зависимости от сезона. Садовники высаживают около 100 видов растений. Высота газонной травы строго контролируется и не превышает 5-7 см. С Камероновой галереи открывается панорамный вид на парк с его архитектурными памятниками и ландшафтными композициями.

 

 

Территория парка простирается на более чем сто гектаров. Посетители могут совершить прогулку на электромобиле и насладиться роскошью пейзажей и архитектуры. Сочетание голландско-французской и английской частей парка создает поистине великолепное произведение садово-паркового искусства мирового уровня.

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Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Наталья Мовлева
Наталья Мовлева — выпускающий редактор Правда.Ру
Темы россия туризм путешествия санкт-петербург
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