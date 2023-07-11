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Джалиль Вахитов

Путешествие на выходные с детьми: семейный отдых недалеко от Москвы

3:22
Туризм

Всё больше людей, проживающих в столице, мечтают провести выходные вдали от шума и суеты, раствориться в природе и подзарядиться энергией перед новой рабочей неделей. В этой статье мы расскажем о самых привлекательных местах, куда можно отправиться на выходные с детьми и получить незабываемые впечатления.

Фото:  

Арт-парк "Никола-Ленивец": искусство и природа

Арт-парк Никола-Ленивец, расположенный в Калужской области, станет идеальным местом для прогулки с друзьями, семьёй или детьми. Этот прекрасный парк известен своими уникальными скульптурами и ежегодным фестивалем Архстояние. Оформление парка зависит от времени года. Зимой здесь можно увидеть парад снеговиков, а летом посетителей поразят величественные скульптуры из сена, в том числе знаменитая "Вавилонская башня".

Но и вне фестивального сезона в Арт-парке Никола-Ленивец каждому найдётся занятие по душе. Можно посетить ферму и почувствовать себя фермером. Можно полюбоваться на авторские скульптуры, включая известного льва из резиновых покрышек. Можно просто посидеть и послушать тишину.

"Хаски-Лэнд": волшебный мир собачьих упряжек

 

Если вы любите животных, то "Хаски-Лэнд" станет для вас идеальным местом для отдыха. Расположенная недалеко от Москвы собачья ферма порадует вас большим количеством чудесных собак, которых можно покормить, а в зимнее время даже покататься на упряжке. Ощутите атмосферу Севера!

Кроме того, на ферме живут ручные олени, с которыми можно сфотографироваться. Вашим детям обязательно понравится это место.

Парк птиц "Воробьи": разнообразие пернатых

Парк птиц "Воробьи" является домом для более двух тысяч видов птиц, включая не только воробьёв, но и другие удивительные виды. Не стоит думать, что парк — только для детей. Здесь каждый может найти занятия по душе: отдохнуть на природе, пожарить шашлыки. Парк птиц "Воробьи" — настоящее убежище от городской суеты.

Звёздный городок: погружение в мир космонавтов

Ранее Звёздный городок был закрытым объектом, но сейчас его можно посетить в рамках экскурсии. Посетителям доступны три зала, где представлены тренажёры для космонавтов, макеты космических станций и бассейны. Прекрасная возможность окунуться в мир космоса и узнать больше о космических исследованиях.

Пилигрим Порто: волшебство Средневековья

 

Пилигрим Порто — это киногород, усадьба, на территории которой снимали фильмы. Здесь вы сможете остановиться на ночь в гостинице, полюбоваться фрегатом "Эспаньола" и подняться на его палубу, чтобы рассмотреть всю окружающую территорию.

"Воздушный странник": полёты на воздушном шаре

Многие мечтали полетать на воздушном шаре, и "Воздушный странник" предоставляет такую возможность. Это место, расположенное в Подмосковье, предлагает гостям невероятно увлекательные полёты на воздушных шарах. После воздушной прогулки вы можете посетить музей деревянного зодчества, посетить монастырь или просто прогуляться на Истринское водохранилище.

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Путешествие рядом с Москвой! Калужская, Брянская, Смоленская и Тверская области!
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Темы россия туризм москва путешествия
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