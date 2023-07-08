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Джалиль Вахитов

Таинственный Углич: загадки истории и отдых для всей семьи

Туризм

Углич — удивительный город, который сочетает в себе таинственность прошлого и уникальность культурного наследия. Его кремль и достопримечательности притягивают туристов со всего мира. В Угличе вы найдете разнообразные варианты размещения, интересные музеи, прекрасные пляжи и развлечения для всей семьи. Посещение Углича оставит незабываемые впечатления и позволит погрузиться в атмосферу русской старины.

Таинственный Углич: загадки истории и отдых для всей семьи
Фото: www.cruisemapper .com/ports/uglich-port-4405

Где остановиться в Угличе?

Углич пользуется большой популярностью среди туристов, поэтому здесь представлены различные варианты размещения. В городском центре, на берегу Волги, расположены роскошные отели с панорамными окнами и великолепным видом на реку.

Если вам необходимо найти более доступные варианты размещения, то стоит обратить внимание на гостевые дома и базы отдыха как в самом городе, так и за его пределами. Здесь вы сможете не только комфортно провести ночь, но и сходить в баню, поохотиться или просто погулять.

Развлечения на воде

Хотя в Угличе нет возможности для морского отдыха, есть пляж на берегу Волги. В небольшой пляжной зоне, рассчитанной на 200 человек, вы сможете насладиться солнечными ваннами. Пляж Углича обладает песчаным покрытием, а вход в Волгу безопасен. Вода и песок регулярно проверяются Роспотребнадзором, проводится обработка от клещей. На пляже расположена вышка, на которой всегда находятся спасатели, дежурящие с 11:00 до 19:00. Кроме того, на городском пляже есть кабинки для переодевания.

Культурные достопримечательности Углича

Углич славится своими историческими достопримечательностями, а его главным архитектурным символом является кремль. Хотя многие здания были уничтожены, удалось сохранить часть музеев и храмов. Основные религиозные достопримечательности города включают Спасо-Преображенский собор, построенный в XVII веке и считающийся шедевром ярославской архитектуры, а также церковь Царевича Дмитрия на крови, возведённую на месте загадочной гибели царевича.

Культурные мероприятия и музеи

Углич обладает обширным культурным наследием, поэтому туристы обязательно должны посетить его многочисленные музеи. В музее "Легенды Углича" вы сможете увидеть старинные фотоаппараты и первый телефон, который появился в городе, а также послушать интересные истории.

Одним из особых музеев является Музей тюремного быта, где вы сможете почувствовать ценность свободы, увидев письма, написанные заключенными.

Развлечения для детей

Углич предлагает разнообразные развлечения для детей всех возрастов. В музее-галерее кукол дети смогут увидеть разнообразные игрушки: медведей, волков, пастушков, арлекинов, барышень и кавалеров.

Также стоит посетить Музей свистулек, где вы сможете не только увидеть предметы древнего искусства, но и попробовать стать гончаром и создать свой собственный шедевр. В пряничной мастерской как дети, так и взрослые смогут научиться создавать традиционные русские лакомства.

Независимо от времени года Углич радует своих гостей комфортными и приятными развлечениями. Вы можете проехаться по городу на велосипеде, пообедать на берегу Волги в стиле русских вельмож, окунуться в атмосферу народных суеверий, попробовать местный сыр и многое другое. Не упустите возможность!

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Углич. Город на углу
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Темы туризм россия путешествия иван грозный
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