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Джалиль Вахитов

Ницца: что красивого и интересного можно посмотреть в жемчужине Франции

4:10
Туризм

На юго-востоке Франции расположен средиземноморский город Ницца. Благоприятный климат и обольстительная природа, историческое и культурное наследие, сочетающиеся с развитой инфраструктурой, делают его одним из самых популярных курортов, которым регулярно наслаждаются туристы со всех уголков мира. Город и его окрестности изобилуют интересными и величественными достопримечательностями.

Ницца: что красивого и интересного можно посмотреть в жемчужине Франции
Фото: twimg.com

Прогулка по жемчужине Франции: английская набережная

Английская набережная — жемчужина Ниццы, простирающаяся вдоль бухты "Залив ангелов". Название она получила благодаря англичанам, которые скупали землю здесь, чтобы наслаждаться солнечными лучами во время холодной английской зимы. Вдоль набережной находится множество отелей, в том числе знаменитый отель "Негреско", посетивший множество известных личностей. Уникальный дизайн апартаментов отеля поражает воображение: каждый номер имеет свое собственное название и интерьер, отражающий определенную эпоху.

Исторический центр Ниццы: Старый город

В окрестностях Английской набережной расположен исторический центр Ниццы, известный как Старый город. С его старинными улочками, архитектурными шедеврами и романтической атмосферой стиля барокко XVI-XIX веков, этот район очаровывает своими лабиринтами. Особенно привлекательными местами являются Часовня милосердия, Дворец юстиции и башня с часами. В уютных кафе, которые разбросаны по всему району, можно насладиться блюдами местной кухни и изысканными французскими винами.

Порт Лимпия: кристально чистая вода

На протяжении ста лет в Ницце ведётся строительство порта Лимпия, который славится своей кристально чистой водой, несмотря на постоянное скопление судов и крупных лайнеров.

Площадь Массена и площадь Гарибальди 

Площадь Массена считается одной из самых красивых площадей в Ницце. Она названа в честь французского полководца и величественно украшена фонтаном "Солнце", который в ночное время освещается неоновым светом, и статуей Аполлона. Великолепный сад и итальянская архитектура площади Гарибальди также заслуживают восхищения.

Искусство и культура

В Ницце множество музеев и галерей, представляющих искусство разных эпох и направлений. Вы сможете насладиться произведениями Матисса, Шагала, Массены и других известных художников.

Окрестности Ниццы

Ницца окружена множеством удивительных и экзотических мест. Вдоль побережья расположены уникальные городки со своей неповторимой атмосферой. Не пропустите возможность посетить город парфюмеров — Грас, где можно посетить фабрику по производству парфюмерии и приобрести непревзойдённые духи, ароматное мыло и свечи.

Канн известен всему миру благодаря проведению всемирно известного кинофестиваля. Этот элитный курорт поражает своими дорогими магазинчиками, изысканными ресторанами и роскошными отелями.

Кроме Дворца кинофестивалей стоит прогуляться по набережной Круазет и посетить старый квартал Ле Сюке. Также в окрестностях Ниццы можно посетить города с богатой историей, такие как Антиб со знаменитым фортом Карре, где тюремщиком был Наполеон, и Сен-Поль-де-Ванс — город художников того времени. И, конечно же, не упустите возможность увидеть лавандовые поля Прованса, которые не уступают своей популярности Лазурному Берегу.

Ницца и её окрестности — это настоящий рай для путешественников. Благодаря своему прекрасному климату, богатому историческому и культурному наследию, а также множеству интересных мест, эта часть Франции привлекает множество туристов со всего мира. Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Ницце и её окрестностям, и вы обязательно найдёте что-то, что оставит в вашей памяти незабываемые впечатления.

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Франция-Ницца. Лазурный берег и самые интересные достопримечательности за 1 день
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы ницца туризм франция путешествия
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