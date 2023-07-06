Что обязательно нужно знать при поездке в Токио

3:25 Your browser does not support the audio element. Туризм

Для успешного путешествия в другую страну очень важно знать её культуру и особенности. В Токио, азиатском городе в Восточном полушарии Земли, японские традиции отличаются от привычных нам. В этой статье мы рассмотрим некоторые важные аспекты, которые помогут вам избежать неловких ситуаций и проявить уважение к местной культуре.

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Этикет

Приветствие и приветственные жесты

В Японии принято приветствовать лёгким поклоном. Вместо рукопожатия или объятий лучше проявить уважение по местным правилам. Посещая магазины, бары и кафе, не забывайте об этом. Там не ожидают, что вы будете давать чаевые.

Личное пространство и татуировки

Японцы очень сдержанные и уважают личное пространство окружающих. Они строго соблюдают правила, поэтому на улицах редко можно увидеть конфликты и скандалы. Вам также следует проявлять уважение к личному пространству других людей. Если у вас есть татуировки, лучше скрыть их под одеждой, так как местные жители относятся к ним негативно и связывают с мафией.

Обувь и мусор

В Японии принято оставлять обувь у входа в дом, чтобы показать уважение к хозяину. Перед посещением ресторанов и кафе узнайте, нужно ли снимать обувь.

Японцы очень бережно относятся к окружающей среде и следят за чистотой. Мусор следует выбрасывать в соответствующие контейнеры и соблюдать правила сортировки отходов.

Транспорт

Выбор транспорта

При приезде в Токио вам следует выбрать подходящий транспорт для передвижения по городу. Такси является самым дорогим способом, однако можно использовать специальные лампочки на крыше такси: красный цвет означает свободное такси, зеленый — занято.

Метро и автобусы

Из-за интенсивного движения и пробок в Токио наиболее быстрым и доступным транспортом является метро. Важно помнить, что метрополитен не работает 24 часа в сутки, и некоторые станции закрываются с 23:30 до 01:00. Также вы можете воспользоваться автобусами, которые являются более бюджетным вариантом общественного транспорта.

Дополнительные советы

Длительность пребывания и безопасность

Токио — огромный мегаполис, поэтому чтобы посетить все достопримечательности, необходимо запланировать не менее 10 дней. Япония считается одной из самых безопасных стран в мире, поэтому даже поздно ночью вы можете чувствовать себя относительно безопасно на улицах.

Основные фразы на японском языке

Хотя в Японии позитивно относятся к американской культуре, все же стоит выучить несколько базовых фраз на японском языке, особенно если вы планируете посещать нетуристические районы Токио. Фразы, такие как "конничива", "аригато", "сумимасен" будут производить благоприятное впечатление на местных жителей.

Япония — увлекательная и интересная страна с уникальными традициями и культурой. Знание элементарных правил этикета поможет вам насладиться своим отпуском в Токио и избежать неловких ситуаций. Будьте уважительны к местным обычаям и наслаждайтесь уникальным опытом, который может предложить Япония.

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