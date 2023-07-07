Что посмотреть в Рязани — одном из древнейших городов России

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Рязань — один из древнейших городов России, который привлекает туристов своим богатым историческим наследием и живописными природными уголками.

Фото: Вадим Савицкий

Рязанский кремль: величественный архитектурный ансамбль

Рязанский кремль — это исторический комплекс, который является символом города. Его строительство началось ещё в XV веке, и с тех пор он стал неотъемлемой частью рязанского ландшафта. Кремль находится на живописном берегу реки и включает в себя 18 исторических памятников.

В прошлом кремль был построен из дерева, но после нескольких пожаров было решено возвести каменные сооружения. Строительство кремля заняло несколько столетий и завершилось только в XIX веке. Внутри комплекса находятся несколько православных храмов, но особое внимание привлекает Успенский собор, построенный в XVII веке. Он впечатляет своей уникальной белокаменной резьбой и роскошным внутренним убранством. Изюминкой собора является его старинный восьмиярусный иконостас.

Соборная площадь: исторический центр города

Соборная площадь — это одно из популярных мест в Рязани, расположенное в историческом районе города. Она возникла ещё в конце XVIII века и изначально задумывалась как административный центр. На площади находилась канцелярия, служившая резиденцией губернатора. К сожалению, многие здания со временем были разрушены. В 2007 году в центре площади был установлен памятник великому князю Олегу — правителю Рязанской земли.

Неподалеку от Соборной площади расположен прекрасный сквер, доступ к которому осуществляется только через площадь. Вход в сквер украшен красивыми белоснежными колоннами. В сердце сквера находится небольшая часовенка, где каждый посетитель может помолиться. Рядом с часовенкой установлен изящный живописный фонтан, где можно отдохнуть в прохладе и проникнуться атмосферой города.

Памятник поэту Сергею Есенину

Рязанская земля славится своими талантливыми людьми, и одним из самых выдающихся сыновей этой земли является Сергей Есенин — великий русский поэт. В городе много мест, связанных с его именем. Уже в прошлом веке была установлена скульптура поэта, изображающая его с раскрытыми руками, готового читать стихи перед аудиторией.

Рязань — город, который открывает свою душу каждому

Рязань — это удивительно тёплый и гостеприимный город, который всегда рад принять гостей. Посетив его, каждый турист уносит с собой частичку его души. Здесь вы сможете насладиться величественной архитектурой кремля, прогуляться по уютным улочкам и насладиться природными красотами этого региона. Рязань — это настоящая жемчужина России, которую стоит посетить хотя бы раз в жизни.

РЯЗАНЬ || 5 ПРИЧИН ПОСМОТРЕТЬ