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Джалиль Вахитов

Удивительный Копенгаген: город русалок, дворцов и цветов

2:57
Туризм

Дания — это страна, которую можно понять, только погрузившись в уникальную красоту её городов и природы. Эта красота не просто визуальна, она проникает внутрь и заставляет почувствовать ее в себе.

Удивительный Копенгаген: город русалок, дворцов и цветов
Фото: https://traveltimes.ru/13-%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B3/

Волшебная Русалочка и каналы

По берегам каналов Копенгагена уютно расположились яхты с опущенными парусами, на которых отдыхают их владельцы. На левом берегу залива, недалеко от набережной порта, величественно сидит знаменитая Русалочка.

Русалочка имеет особое значение для датских моряков, которые считали её символом удачи. По преданию, если моряк встречал её вдали во время шторма, он верил, что ему суждено спастись. И по сей день существует поверье: тот, кто не упадёт в воду и сможет добраться до Русалочки, перепрыгивая через гладкие валуны, которые расположены в воде, будет сопровождаться удачей всю жизнь.

Улицы, дворцы и площади Копенгагена

Улицы Копенгагена, находящиеся в пешеходной зоне, всегда полны развлечений. Это место, где можно заработать деньги, устраивая различные зрелищные мероприятия.

Все дворцы и площади города похожи на живописные музеи. Особенно впечатляюще выглядят Ботанический сад и замок Розенберг, где хранится коллекция королевских драгоценностей, а также резиденция королей, которая существует с 1790 года. Кроме того, каждый день в 12 часов можно наблюдать смену караула.

Семейный отдых в Дании

Датчане и туристы обожают проводить время во всемирно известном парке Тиволи с его потрясающими аттракционами, прудами и мостиками. Когда наступает темнота, парк оживает множеством разноцветных огней, которые создают волшебную атмосферу.

Тиволи привлекает своими головокружительными аттракционами, воздушными коврами в форме самолетов, красиво парящими среди чаек, а также возможностью пострелять в тирах и выиграть ценные призы.

В Дании особенно развит семейный отдых, и поэтому аттракционы в Тиволи предназначены для отдыхающих всех возрастов, начиная с трёхмесячного ребенка.

Прекрасная сельская местность

Сельская местность Дании — это настоящая идиллия. Дороги в этой стране идеально ровные и красиво обустроены. Здесь можно увидеть крыши, покрытые черепицей и соломой. Прогуливаясь по окрестностям старинного замка, окруженного настоящим ботаническим садом, где цветут огромные розы и фуксии, понимаешь, что в Дании существует уникальное сочетание цветов.

Культура и красота этой страны захватывают душу и оставляют незабываемые впечатления. От посещения волшебного Копенгагена и прекрасных мест Дании невозможно отказаться.

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Путешествие в Копенгаген // 10 вещей, которые нужно сделать в столице Дании
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы дания туризм копенгаген путешествия
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