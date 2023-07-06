Петра в Иордании: город, высеченный в скале

2:31 Your browser does not support the audio element. Туризм

Иордания, с её многовековой историей, является фундаментом торговли и ремесла на Ближнем Востоке. Это место, где пересекаются древние караванные пути из Китая, Индии и Египта. Среди всех прекрасных и загадочных мест этой страны, одно выделяется особенно — это Петра.

Фото: Фото с сайта onedio.ru

Петра — скрытый город набатейцев

Петра, расположенная в Иордании, является городом, высеченным в скале. Набатейцы, бывшие кочевым народом более двух тысяч лет назад, выбрали это место в качестве столицы своего царства. Они вдохновлялись различными средиземноморскими культурами и создали город, сочетающий в себе элементы греческой, римской и древнеегипетской архитектуры.

Уникальность Петры

Одним из наиболее удивительных аспектов Петры является то, что он был высечен прямо в скале. Размеры этого комплекса, занимающего более 100 квадратных километров, не перестают удивлять. Главная достопримечательность — казначейство, являющееся символом города и отправной точкой для всех посетителей.

Откройте тайны Петры

Погрузившись в атмосферу Петры, можно обнаружить сотни домов и хозяйственных построек, многие из которых пострадали от землетрясений. Важные сооружения, такие как храмы и могилы, свидетельствуют о высоком уровне развития набатейцев. Но, несмотря на длительное изучение, многие из этих мест остаются загадкой для исследователей. Однако одна вещь ясна — Петра представляет собой уникальное культурное достояние.

Музеи Петры

Посещение музеев является прекрасным дополнением к экскурсии по Петре. Археологический музей предлагает более 600 артефактов, отражающих различные эпохи, начиная с каменного и заканчивая железным веком. Вторым музеем является Набатейский музей, где можно увидеть интересные предметы, такие как фрагменты керамических труб, являющиеся частью древней системы водоснабжения города.

Петра, высеченная в скале, представляет собой удивительное сочетание истории, архитектуры и культуры. Это место, которое стоит посетить всем любителям истории и приключений. Отправляйтесь в путешествие в прошлое, где древние тайны раскрывают свои секреты, и ощутите уникальную атмосферу этого загадочного города.

Древний город Петра. Иордания