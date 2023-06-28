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Джалиль Вахитов

Что посмотреть в Ярославле — городе множества граней

3:15
Туризм

Ярославль — город со множеством граней. Здесь в воздухе ощущается атмосфера старинного купечества, а современная набережная располагается рядом с очаровательными парками и необычными музеями. Посещение этого города позволит окунуться в историю, насладиться искусством и насытиться положительными эмоциями.

Что посмотреть в Ярославле — городе множества граней
Фото: pixabay.com

Что посмотреть днём

Стрелка

Стрелка — это ландшафтная зона для прогулок, расположенная в месте впадения двух рек — Волги и Которосли. Парк подразделяется на два уровня: верхний уровень, простирающийся от Вечного огня до Успенского собора и открывающий великолепные виды, а также с памятником Святой Троице. И нижний уровень, который находится на песчаной косе, превращённой в зелёную аллею с фонтанами.

Набережная Волги

Набережная Волги — это прогулочная зона, состоящая из трёх уровней: смотровая площадка, набережная и пешеходная дорожка прямо у воды с установленными скамейками и кафе. На среднем уровне можно посетить Митрополичьи палаты и Художественный музей. Чтобы полюбоваться старинными купеческими домами, стоит подняться на верхний уровень.

Парк Тысячелетия Ярославля

Особенностью Парка Тысячелетия Ярославля является колесо обозрения. С его высоты, равной 65 метрам, открывается потрясающий вид на город. Те, кто решится сесть в комфортабельную (обогреваемую зимой) кабинку в стиле одного из городов Золотого кольца, получат незабываемые впечатления. Колесо обозрения работает круглый год: по пятницам и субботам до полуночи, в остальные дни — до 23:00. Вечером включается эффектная подсветка.

Исторический центр

Лучший способ исследовать город — отправиться в пешее путешествие к историческому центру. Здесь исследователей ждет захватывающее погружение в историю. В непосредственной близости от исторического центра находится достопримечательность, привлекающая внимание — церковь Иоанна Предтечи, которая украшает тысячерублёвую купюру.

Как провести вечер

Драматический театр имени Фёдора Волкова

Посещение Драматического театра имени Фёдора Волкова, основанного в 1750 году, станет замечательным подарком для гостей Ярославля. Вас ждут представления как классической, так и современной драматургии.

Арт-пространство "Тепло"

Арт-пространство "Тепло" находится в уютном подвале с великолепными сводчатыми потолками и колонной в центре. Здесь вы можете посмотреть артхаусные фильмы, насладиться живой музыкой и почитать стихи. Современное пространство собирает всех, кто интересуется творчеством, и предоставляет комфортную атмосферу для обмена опытом и мнениями.

Ярославль красив как зимой, так и летом. Плохая погода не помешает получить удовольствие от поездки. В Ярославле вы сможете отдохнуть, провести время с пользой и получить впечатления, которые останутся с вами до следующего путешествия.

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Ярославль. Золотое кольцо России. Город Ярославль 2021. Центр, храмы, гостиница, музеи Ярославля.
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Наталья Мовлева
Наталья Мовлева — выпускающий редактор Правда.Ру
Темы россия туризм ярославль путешествия
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